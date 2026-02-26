Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng

(Ngày Nay) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BCT ngày 25/02/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng. (Ảnh minh hoạ)
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng. (Ảnh minh hoạ)

Theo Thông tư, Bộ Công Thương chỉ định ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều 3 Thông tư này phải đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP và phải có chứng từ chứng nhận xuất xứ khi làm thủ tục nhập khẩu.

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1 của Điều 6 Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2026 về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá hạn ngạch thuế quan thực hiện theo quy định về pháp luật đấu giá tài sản.

Đáng chú ý, Thông tư sửa đổi cụm từ “Công suất động cơ ≤ 3.000 cm3 (chiếc)” thành “Dung tích động cơ ≤ 3.000 cm3 (chiếc)” tại cột thứ 3 của Phụ lục I; Sửa đổi cụm từ “Công suất động cơ ≥ 3.000 cm3 (chiếc)” thành “Dung tích động cơ >3.000 cm3 (chiếc)” tại cột thứ 4 của Phụ lục I.

Đồng thời, bãi bỏ Quyết định số 731/QĐ-BCT ngày 04/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đính chính Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương.

Thông tư số 08/2026/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2026.

Bộ Công Thương Thông tư số 08/2026/TT-BCT đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng. (Ảnh minh hoạ)
Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng
(Ngày Nay) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BCT ngày 25/02/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
