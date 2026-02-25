Kết nối Internet toàn cầu với dịch vụ thanh toán eSIM Data trên SHB SAHA

(Ngày Nay) - Thông qua chương trình hợp tác với Công ty cổ phần truyền thông VPay, khách hàng của SHB giờ đây có thể chủ động kết nối internet khi ra nước ngoài một cách dễ dàng chưa từng có ngay trên chính ứng dụng ngân hàng điện tử SHB SAHA, giúp xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo về chi phí roaming cao hay thủ tục mua SIM vật lý phức tạp.
Kết nối Internet toàn cầu với dịch vụ thanh toán eSIM Data trên SHB SAHA

Cụ thể, khách hàng chỉ cần mở ứng dụng ngân hàng điện tử SHB SAHA, lựa chọn mua eSIM Data quốc tế theo quốc gia/khu vực, dung lượng và thời hạn sử dụng. Toàn bộ hành trình từ chọn gói đến thanh toán đều diễn ra liền mạch trong một ứng dụng, không cần chuyển nền tảng hay thực hiện thêm thao tác phức tạp.

Trước khi hoàn tất giao dịch, khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra lại thông tin gói eSIM, mức phí và phương thức thanh toán từ tài khoản hoặc thẻ SHB. Ngay sau khi thanh toán thành công, VPay sẽ tiếp nhận thông tin và cung cấp eSIM cho khách hàng thông qua mã QR, kèm theo hướng dẫn cài đặt, sử dụng chi tiết và thông tin gói dữ liệu đã mua, giúp người dùng nhanh chóng kích hoạt và sẵn sàng kết nối Internet mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, khách hàng sẽ được tận hưởng trải nghiệm eSIM lên tới hơn 200 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Theo đại diện SHB, trải nghiệm khách hàng luôn là trọng tâm trong mọi chiến lược phát triển sản phẩm của các thương hiệu. Dịch vụ thanh toán eSIM Data quốc tế ra đời không chỉ giải quyết trực tiếp những bất tiện từ phương thức roaming truyền thống như chi phí cao và hạn chế về kết nối mà còn mang đến cho người dùng sự chủ động tuyệt đối. Giờ đây, họ có thể kích hoạt và sử dụng dữ liệu di động mọi lúc, mọi nơi một cách nhanh chóng và thuận tiện, kể cả khi đang ở nước ngoài mà không cần mua trước SIM vật lý tại Việt Nam.

“VPay là một đối tác hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp thanh toán điện tử và dịch vụ công nghệ số uy tín, tiện lợi, an toàn. Do đó, việc kết hợp với đối tác VPay để triển khai tiện ích số như eSIM không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết thực, kịp thời của khách hàng, mà còn mở rộng hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng số, từ đó giữ chân người dùng và nâng cao vị thế cạnh tranh của SHB trên thị trường. Trong thời gian tới, chúng tôi sẵn sàng triển khai các giai đoạn tiếp theo của lộ trình số, nhằm bảo đảm đồng bộ trải nghiệm người dùng trên ứng dụng SHB SAHA", vị đại diện này bổ sung.

Kể từ khi ra mắt, ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA đã trở thành nền tảng tài chính số tích hợp được đông đảo người dùng đón nhận. Lượng khách hàng mới và số giao dịch qua SAHA liên tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua.

Thành công này cũng đến từ việc SHB không ngừng mở rộng hệ sinh thái đối tác đa dạng - từ VETC, Dai-ichi Life, VinaCapital đến FUTA Bus Lines - cùng các chương trình tích điểm, ưu đãi và trải nghiệm tương tác, mang đến một không gian tài chính số toàn diện, hiện đại và gần gũi. Việc hợp tác với đối tác VPay để bổ sung dịch vụ eSIM Data quốc tế một lần nữa khẳng định định hướng này.

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng Bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng Số trong TOP đầu của khu vực.

