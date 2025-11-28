Cấm biển để ứng phó với bão số 15

(Ngày Nay) - Để ứng phó với cơn bão số 15, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có lệnh cấm biển từ 7 giờ ngày 28/11 cho đến khi có thông báo mới.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, cho biết theo lệnh cấm biển của UBND tỉnh, từ 7 giờ ngày 28/11 cho đến khi có thông báo mới, cấm tất cả các tàu, thuyền gồm: Tàu du lịch; tàu vận tải; phương tiện khai thác đánh bắt thủy hải sản và các phương tiện khác hoạt động, đi lại trên biển. Việc kêu gọi, sắp xếp các phương tiện vào nơi tránh trú bão và người trên tàu, thuyền neo đậu bắt buộc vào bờ từ trước 18 giờ ngày 28/11.

Ông Nguyễn Kim Long - Giám đốc Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa, cho biết đến chiều ngày 27/11, các lực lượng chức năng của tỉnh cũng như các địa phương vùng biển đã thông tin tuyên truyền và đã khuyến cáo ngư dân cấp tốc đưa tàu vào bờ tránh trú bão một cách an toàn.

Qua kiểm tra của lực lượng chức năng, toàn tỉnh Khánh Hòa đã có 3.365 tàu thuyền và các phương tiện thủy khác của người dân trong và ngoài tỉnh vào neo đậu tránh trú bão tại 7 cảng cá kết hợp khu neo đậu, gồm: 760 chiếc tại Cảng cá kết hợp khu neo đậu Cà Ná; 551 chiếc tại Cảng cá Đông Hải kết hợp khu neo đậu cửa Sông Cái; 871 chiếc tại Cảng cá kết hợp khu neo đậu Ninh Chử; 25 chiếc tại Cảng cá Mỹ Tân; 335 chiếc tại Cảng cá Đá Bạc kết hợp khu neo đậu vịnh Cam Ranh; 551 chiếc tại Cảng Hòn Rớ kết hợp khu neo đậu Sông Tắc và 267 tại Cảng cá kết hợp khu neo đậu Ninh Hải.

Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa yêu cầu các cảng cá kết hợp khu neo đậu trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Biên phòng và các cơ quan chức năng trên địa bàn hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu, tránh trú; đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy trong khu vực; kiểm đếm đầy đủ số lượng tàu, thuyền đang neo đậu trong khu vực...