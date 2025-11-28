Cấm biển để ứng phó với bão số 15

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
(Ngày Nay) - Để ứng phó với cơn bão số 15, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có lệnh cấm biển từ 7 giờ ngày 28/11 cho đến khi có thông báo mới.
Cấm biển để ứng phó với bão số 15

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, cho biết theo lệnh cấm biển của UBND tỉnh, từ 7 giờ ngày 28/11 cho đến khi có thông báo mới, cấm tất cả các tàu, thuyền gồm: Tàu du lịch; tàu vận tải; phương tiện khai thác đánh bắt thủy hải sản và các phương tiện khác hoạt động, đi lại trên biển. Việc kêu gọi, sắp xếp các phương tiện vào nơi tránh trú bão và người trên tàu, thuyền neo đậu bắt buộc vào bờ từ trước 18 giờ ngày 28/11.

Ông Nguyễn Kim Long - Giám đốc Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa, cho biết đến chiều ngày 27/11, các lực lượng chức năng của tỉnh cũng như các địa phương vùng biển đã thông tin tuyên truyền và đã khuyến cáo ngư dân cấp tốc đưa tàu vào bờ tránh trú bão một cách an toàn.

Qua kiểm tra của lực lượng chức năng, toàn tỉnh Khánh Hòa đã có 3.365 tàu thuyền và các phương tiện thủy khác của người dân trong và ngoài tỉnh vào neo đậu tránh trú bão tại 7 cảng cá kết hợp khu neo đậu, gồm: 760 chiếc tại Cảng cá kết hợp khu neo đậu Cà Ná; 551 chiếc tại Cảng cá Đông Hải kết hợp khu neo đậu cửa Sông Cái; 871 chiếc tại Cảng cá kết hợp khu neo đậu Ninh Chử; 25 chiếc tại Cảng cá Mỹ Tân; 335 chiếc tại Cảng cá Đá Bạc kết hợp khu neo đậu vịnh Cam Ranh; 551 chiếc tại Cảng Hòn Rớ kết hợp khu neo đậu Sông Tắc và 267 tại Cảng cá kết hợp khu neo đậu Ninh Hải.

Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa yêu cầu các cảng cá kết hợp khu neo đậu trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Biên phòng và các cơ quan chức năng trên địa bàn hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu, tránh trú; đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy trong khu vực; kiểm đếm đầy đủ số lượng tàu, thuyền đang neo đậu trong khu vực...

PV
Khánh Hòa bão số 15

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

The Grand Ho Tram
The Grand Ho Tram có mặt trong chương trình thí điểm trò chơi có thưởng cho người Việt
(Ngày Nay) - The Grand Ho Tram, một trong những khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu Việt Nam, vừa được Chính phủ đưa vào danh sách mở rộng chương trình thí điểm kéo dài 5 năm, cho phép công dân Việt Nam đủ điều kiện được tham gia hoạt động trò chơi có thưởng trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ.
"Cà phê đường tàu" Hà Nội lại tấp nập khách sau 2 ngày bị giải tỏa
"Cà phê đường tàu" Hà Nội lại tấp nập khách sau 2 ngày bị giải tỏa
(Ngày Nay) - Mặc dù lực lượng chức năng vừa tổ chức đợt ra quân quyết liệt, yêu cầu hàng chục hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt tại khu vực Khâm Thiên - Lê Duẩn vào ngày 25/11, thế nhưng chỉ hai ngày sau, tình trạng kê bàn ghế sát đường ray để phục vụ khách du lịch lại tái diễn công khai như chưa từng có lệnh cấm.
EU xem xét việc xử phạt nền tảng X
EU xem xét việc xử phạt nền tảng X
(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu (EU) sắp ban hành án phạt đầu tiên đối với X, mạng xã hội thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, sau gần hai năm điều tra theo quy định Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA).
Sôi động không khí diễu hành đón lễ Tạ ơn tại New York
Sôi động không khí diễu hành đón lễ Tạ ơn tại New York
(Ngày Nay) - Ngày 27/11, cuộc diễu hành đón ngày lễ Tạ ơn do chuỗi cửa hàng bách hóa lớn Macy’s tổ chức đã mang lại không khí lễ hội rộn ràng cho thành phố New York (Mỹ) khi những quả bóng bay khổng lồ mô phỏng các nhân vật hoạt hình nổi tiếng bay lơ lửng trên bầu trời quận Manhattan trong dịp lễ được mong chờ nhất nước Mỹ.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Đáp ứng yêu cầu cấp bách về quản lý
(Ngày Nay) - Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo đang được đưa ra xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đánh giá về dự thảo Luật này, hầu hết các ý kiến chuyên gia đều nhất trí về sự cần thiết phải ban hành Luật, coi đây là bước đi quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho sự phát triển và ứng dụng AI trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.
Nhóm các bạn trẻ GenZ đến từng bản làng của đồng bào Cơ Tu tại Đà Nẵng để tìm hiểu, khám phá văn hoá.
Văn hóa Cơ Tu sống động qua bước chân người trẻ
(Ngày Nay) - Giữa lòng Đà Nẵng hiện đại, tiếng cồng chiêng rộn rã, điệu múa dâng trời và hơi thở của những làng nghề truyền thống của đồng bào Cơ Tu vẫn vang vọng trong bước chân nhóm bạn trẻ Gen Z.