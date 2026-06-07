Cảm hứng Chiềng Đi 2 - Mận hay là Mơ, Mơ hay là Mận, thì ra là Mơ

Nguyệt Linh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trong thung lũng Chiềng Đi, hoa mận, hoa mơ năm nay nở trắng đến lạ. El Niño khiến tiết trời khắc nghiệt hơn, vậy mà những chùm hoa cánh mỏng bền bỉ phủ kín cả một vùng thung lũng. Nhìn ra khoảng trắng diệu vợi ấy, Phó An My chợt thấy một sự trùng hợp kỳ lạ với hành trình âm nhạc chị theo đuổi.
Bộ ba nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên, nghệ sĩ Phó An My, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc
Bộ ba nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên, nghệ sĩ Phó An My, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc

Bốn năm trước, Cảm hứng Chiềng Đi 1 mở ra với những lớp lang của một câu chuyện có khởi đầu, có khép lại, và cũng để ngỏ cái kết cho nghệ thuật tiếp tục thăng hoa đi tìm những điểm chạm. Lần đầu tiên, câu chuyện về người phụ nữ H’Mông được kể bằng tiếng piano và saxophone, không phải trong nhà hát, mà giữa những đồi mơ, đồi mận, nơi ghế ngồi quanh quất những khóm cỏ. Âm nhạc thính phòng khi ấy bước ra khỏi không gian đóng kín, hóa thân vào một vùng đất còn nhiều hoang sơ.

Lần này, cũng chính mảnh đất ấy, Phó An My chọn một hướng đi khác. Không còn là sự mở rộng không gian, mà co lại và khúc triết để tìm về nội tại, tìm về những căn cơ của người nghệ sĩ. Nếu phần trước là cuộc đối thoại giữa cổ điển và dân gian, giữa không gian mở và một câu chuyện cụ thể, thì Cảm hứng Chiềng Đi 2 là một bước ngoặt khác. Giữa những điều đã vững chãi từ lâu với những điều đang được viết mới. Đôi khi rất mới. Và rất khó. Gần như là mường tượng.

Cảm hứng Chiềng Đi 2 - Mận hay là Mơ, Mơ hay là Mận, thì ra là Mơ ảnh 1

Trên nền những tác phẩm cổ điển, Đặng Tuệ Nguyên viết thêm lớp giai điệu mới cho saxophone. Đây là một thể nghiệm nghệ thuật "liều lĩnh", theo nhận định của Phó An My.

Cũng là sự chuyển dịch rõ rệt trong cách Phó An My nhìn nhận vai trò của chị và những người đồng sự. Từ những người đặt chân trên thung lũng để kể chuyện, họ bước sang một dạng thức lãng đãng hơn, muốn tìm nghe cả những thanh âm lạ.

Và sự chuyển dịch ấy sẽ trở thành nhịp đập kín của đêm diễn. “Cảm hứng Chiềng Đi 2 - Mận hay là Mơ, Mơ hay là Mận, thì ra là Mơ” được hình dung như một du trình bằng âm nhạc. Tiếng piano của Phó An My và saxophone của Quyền Thiện Đắc song hành. Tinh thần từ những nhạc phổ của Đặng Tuệ Nguyên dẫn người nghe đi qua những miền đất xa lạ, nơi nhiều nền văn hóa gặp gỡ nhau. Hoặc biết đâu, đó chỉ là những vùng đất chưa từng hiện hữu, chỉ tồn tại trong tưởng tượng.

Một cuộc du hành của tưởng tượng. Của những Mơ, những Mận, thì ra lại là Mơ. Của giấc miên viễn về những nơi chưa từng đặt chân tới. Về những hành trình đã từng muốn đi nhưng vẫn để dành lại cho lúc nào đó trong đời.

Trên hành trình ấy, chất liệu dân gian Việt Nam, theo cách nói của Phó An My, “xuất hiện rất khẽ, không rõ ràng, không phô bày - như một nỗi nhớ thoáng qua khi ta đang đi xa”. Giữa những thanh âm ấy, người nghe chợt nhận ra rằng dù có đi đến đâu, ta vẫn luôn mang theo bên mình ký ức của nơi mình thuộc về. “Thì ra là Mơ” hóa ra còn là khoảnh khắc nhận ra chính mình trong chuyến du hành của sáng tạo. Thì ra gốc rễ vẫn ở đó. Bền bỉ như những thung lũng phủ đầy hoa mơ hoa mận.

Cảm hứng Chiềng Đi 2 - Mận hay là Mơ, Mơ hay là Mận, thì ra là Mơ ảnh 2

Không gian biểu diễn của Cảm hứng Chiềng Đi 1, giữa núi rừng, giữa đất và người, giữa âm thanh và sự thanh lặng của thiên nhiên.

Sau những cuộc chơi nghệ thuật của “ngón dương cầm bão tố”, với Tuồng (2008), Thốt (2010), Bóng (2011), Lửa (2014), Gió (2016), Độc hành (2017), Tỉnh (2019) rồi Cảm hứng Chiềng Đi (2022), Phó An My tâm sự giờ chị tự nhiên thấy cần quay về với những điều cốt lõi đã làm nên mình. Lần này, sự trở lại ấy được bắt đầu từ những tác phẩm cổ điển nguyên bản.

Chạm vào những tác phẩm đã quá vững chãi chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng cũng chính sự vững chãi ấy cho phép những lớp nghĩa mới được thêm vào mà không làm lung lay nền tảng. Trên tinh thần đó, Đặng Tuệ Nguyên viết toàn bộ phần saxophone theo ngôn ngữ cổ điển. May thay, Quyền Thiện Đắc vốn đi lên từ nền tảng hàn lâm, hiểu rất rõ cách để tiếng kèn cất lên đúng tinh thần ấy. Không phải những ngẫu hứng jazz thường thấy, mà là những câu chuyện được dệt kỹ lưỡng, song hành cùng piano.

Như bản Ave Maria, piano của Phó An My giữ nguyên nhịp giai điệu gốc, để saxophone của Quyền Thiện Đắc phiêu lãng trong một hành trình tự do cùng những giai điệu hoàn toàn mới do Đặng Tuệ Nguyên viết nên. Tựa một lớp chuyện song hành, phả theo luồng gió lạ. Chopin cũng vậy. Bach cũng thế. Rồi cả Beethoven. Và những âm hưởng Trung Đông, lấy cảm hứng từ những cổ lộ đã song hành cùng nhân loại qua thiên niên vạn đại.

Cảm hứng Chiềng Đi 2 - Mận hay là Mơ, Mơ hay là Mận, thì ra là Mơ ảnh 3

Mận hay là Mơ, Mơ hay là Mận, thì ra là Mơ...

Với giới mộ điệu, đây sẽ là một cuộc gặp gỡ đáng chờ đợi sau nhiều năm bộ ba Phó An My, Quyền Thiện Đắc và Đặng Tuệ Nguyên chưa trở lại trong một dự án âm nhạc. Và có lẽ cũng chỉ trong không gian thính phòng nhỏ, ấm cúng của Chiềng Đi, người nghe mới cảm nhận rõ hơn sự đối thoại tinh tế giữa hai nhạc cụ, cùng những lớp lang cảm xúc mới đang dần hé mở. Với những ai đã từng đồng hành cùng Phó An My và các cộng sự qua những chặng đường trước, cuộc gặp gỡ ấy có lẽ mang nhiều ý nghĩa hơn một đêm diễn. Bởi đôi khi, đi thật xa lại là cách để nhìn rõ hơn những điều đã luôn hiện hữu.

Ngay trên mảnh đất Chiềng Đi, nơi nhiều mùa hoa mận hoa mơ sẽ còn trắng bền bỉ, không gian thính phòng nhỏ trở thành điểm khởi hành của những giấc mơ. Và cũng có thể là nơi chúng tìm đường quay lại. Âm nhạc khi đủ độ chín không còn cần phô bày hay chứng minh điều gì. Nó lặng lẽ mở rộng những miền mường tượng, rồi liều lĩnh thách thức chính giới hạn của chúng.

Đêm nghệ thuật “Cảm hứng Chiềng Đi 2 - Mận hay là Mơ, Mơ hay là Mận, thì ra là Mơ” sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 20/6/2026 tại Thính phòng Chiềng Đi – Bản Art, bản Chiềng Đi 1, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Để đăng ký tham dự chương trình, vui lòng liên hệ số điện thoại 091 279 6281 (Phương).

Nguyệt Linh
Cảm hứng Chiềng Đi nghệ sĩ Phó An My Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa dông rải rác
Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa dông rải rác
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/6, thời tiết tại Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ về đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
NSND Trần Lực phát biểu tại buổi họp báo DANAFF IV. Ảnh: VFDA
NSND Trần Lực: DANAFF mở ra cơ hội kết nối và phát triển cho điện ảnh Việt Nam
(Ngày Nay) - Lần đầu tham gia Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) với vai trò giám khảo hạng mục Phim Việt Nam dự thi, NSND Trần Lực cho rằng liên hoan phim không chỉ là nơi tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, mở rộng cơ hội phát triển cho điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
World Cup 2026: FIFA tung "vũ khí bí mật" trước giờ khai mạc
World Cup 2026: FIFA tung "vũ khí bí mật" trước giờ khai mạc
(Ngày Nay) - Vào ngày 11/6 tới – đúng thời điểm khai mạc World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ phát hành trò chơi điện tử mới mang tên "FIFA World Cup: Launch Edition" trên nền tảng Netflix Games và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các khán giả thuê bao.
LHQ: Thế giới đang bên miệng vực khủng hoảng đói nghèo
LHQ: Thế giới đang bên miệng vực khủng hoảng đói nghèo
(Ngày Nay) - Liên hợp quốc (LHQ) ngày 5/6 cho biết những cảnh báo từng bị xem là quá bi quan về nguy cơ hàng chục triệu người rơi vào cảnh thiếu đói vì xung đột tại Trung Đông đang dần trở thành hiện thực. Theo tổ chức này, xung đột kéo dài giữa Israel, Mỹ và Iran không chỉ làm rung chuyển khu vực Trung Đông mà còn đang tạo ra những tác động dây chuyền lên thị trường năng lượng, giá lương thực và an ninh lương thực toàn cầu.
Thử nghiệm trên người vaccine “phổ quát” đầu tiên do AI thiết kế
Thử nghiệm trên người vaccine “phổ quát” đầu tiên do AI thiết kế
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Anh vừa hoàn thành thử nghiệm trên người một loại vaccine có thành phần kháng nguyên hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo (AI) thiết kế, đánh dấu cột mốc mới trong lĩnh vực phát triển vaccine. Tuy nhiên, kết quả ban đầu cho thấy vaccine mới chỉ tạo ra phản ứng miễn dịch ở mức khiêm tốn.