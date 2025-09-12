Cấm xe máy xăng: Hà Nội cần mở rộng dịch vụ xe đạp và xe máy điện công cộng

(Ngày Nay) - Thành phố Hà Nội cũng cần mở rộng dịch vụ xe đạp và xe máy điện công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân khi triển khai cấm xe máy xăng lưu thông trong khu vực Vành đai 1.

Với việc thành phố Hà Nội triển khai lộ trình cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026, các đơn vị dịch vụ cung ứng xe đạp điện, xe máy điện đang lên kế hoạch, đề án đầu tư phương tiện giao thông xanh trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Có thêm xe máy điện công cộng cho thuê

Trên cơ sở định hướng chính sách, thực tiễn về hạn chế kỹ thuật của loại xe đạp điện thí điểm thời giai đoạn vừa qua, theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty cổ phần Vận tải số Trí Nam đã có kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng cho phép đơn vị sử dụng xe máy điện để thay thế xe đạp điện hiện tại để mở rộng vùng hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ cho người dân, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Cụ thể, đối với loại hình xe đạp dùng để phục vụ các chuyến đi dưới 500m nhằm kết nối người dân từ điểm trạm đặt xe đạp đến khu vực trung tâm thương mại, khu vực điểm đỗ, nhà chờ xe buýt, ga tàu điện, khu vực đông dân cư,… quan trọng hơn để kết nối đến các vị trí có xe máy điện để có thể di chuyển quãng đường dài hơn.

Với loại hình xe máy điện để phục vụ các chuyến đi đến 7-10km, có thể hoạt động liên tục 70-80km trong một lần sạc sẽ giúp người dân có thể di chuyển tùy ý trong khu vực Vành đai 1 có bán kính khoảng 5km.

Số lượng xe máy điện nếu phát triển đủ lớn sẽ góp phần việc thay thế các phương tiện xe máy cá nhân di chuyển trong khu vực Vành đai 1, khi đó việc kết nối để phục vụ việc kết nối người dân đến trung tâm thương mại, khu vực điểm đỗ, nhà chờ xe buýt, ga tàu điện, khu vực đông dân cư… một cách nhanh chóng thuận tiện.

Công ty Trí Nam đề xuất thí điểm triển khai mô hình trạm sạc đa năng- đổi pin phục vụ xe đạp, xe máy điện công cộng TNGo và xe máy điện cá nhân tại thành phố Hà Nội đồng thời đề xuất một số cơ chế hỗ trợ về pháp lý và công nhận dịch vụ; hỗ trợ về hạ tầng triển khai; hỗ trợ chính sách triển khai.

Đến nay, Sở Xây dựng đã phối hợp với Công ty cổ phần Vận tải số Trí Nam để hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp báo cáo thành phố xem xét.

Bên cạnh đó, phía Sở Xây dựng cũng thông tin thêm, Công ty cổ phần Vận tải số Gleximco cũng có đề xuất xây dựng mạng lưới xe đạp điện dùng chung hiện đại, kết nối “last-mile” (điểm đầu-điểm cuối) với giao thông công cộng như bus/metro/BRT; giảm ùn tắc phát thải; thúc đẩy di chuyển xanh, thông minh.

Theo đó, đơn vị này sẽ phục vụ ưu tiên Vành đai 1, nội đô, các điểm trung chuyển, trường đại học, khu đô thị; sau đó mở rộng Vành đai 2 và 3.

Công ty này cũng dự kiến quy mô và lộ trình tháng 1/2026 đưa vào vận hành 1.000-2.000 xe; tháng 7/2026 lên tới 5.000 xe và đến tháng 12/2028 con số dao động từ 20.000-30.000 xe.

Hiện, Sở Xây dựng đã tổ chức làm việc với Công ty cổ phần vận tải số Gleximco để làm rõ các nội dung đề xuất triển khai thí điểm, trên cơ sở đó đã yêu cầu Công ty hoàn thiện đề án, cụ thể các bước triển khai và vai trò của các bên làm cơ sở tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chấp thuận.

Sẽ có mini buýt điện trong Vành đai 1

Đối với việc xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật và đơn giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng điện (áp dụng cho xe buýt điện trung bình và nhỏ), Sở Xây dựng đã hoàn thiện bộ định mức, hiện nay đơn vị Tư vấn thẩm tra đang hoàn thiện báo cáo thẩm tra để làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và dự kiến báo cáo ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 9/2025.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đã triển khai rà soát, cập nhật định mức, đơn giá các loại hình xe buýt sử dụng năng lượng điện, xe buýt điện lớn, xe buýt CNG để phù hợp với định mức, đơn giá tại thời điểm và trong quá trình thực tế thực hiện đảm bảo tính đúng, tính đủ, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Sở Xây dựng sẽ đánh giá hiện trạng mạng lưới xe buýt; xây dựng phương án điều chỉnh, mở mới các tuyến buýt kết nối trong khu vực Vành đai 1, 2, 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội; tập trung nghiên cứu các tuyến buýt mini, buýt nhỏ sử dụng phương tiện năng lượng điện phù hợp với điều kiện hạ tầng giao thông (phố nhỏ, ngõ nhỏ...) trong khu vực Vành đai 1 để phục vụ người dân, khách du lịch,… nhằm giảm thiểu ùn tắc và ô nhiễm môi trường theo lộ trình quy định tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

“Những nhiệm vụ này sẽ tổ chức triển khai ngay, đảm bảo cơ bản hoàn thành trong quý 1/2026,” lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội quả quyết.

Liên quan về chuyển đổi xe buýt điện, xe buýt sử dụng năng lượng sạch, thành phố Hà Nội nhất quán mục tiêu trước năm 2030 phải hoàn thành chuyển đổi, đồng thời đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục tăng tốc, càng nhanh càng tốt, cố gắng cơ bản hoàn thành chuyển đổi trong năm 2029.

Phía Hà Nội yêu cầu đơn giá định mức cho xe buýt điện nhỏ và vừa phải hoàn thành ngay trong tháng 9/2025. Các đơn vị ngân hàng, quỹ đầu tư phát triển, Sở Tài chính chủ động vào cuộc giải quyết vấn đề vốn vay phục vụ chuyển đổi xanh trên địa bàn thành phố.