Cần Giờ không còn “đi khó, về khổ”

(Ngày Nay) - Cần Giờ (TP.HCM) đang bước vào thời khắc rực rỡ nhất. Từ vùng đất “đi khó, về khổ”, nơi đây đang bừng lên sức sống mới. Sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise cùng loạt dự án hạ tầng tỷ đô đang mở ra tương lai tươi sáng, khi người dân có thể đổi đời ngay tại quê hương.

Cần Giờ đổi khác, người dân đổi đời

Buổi sáng một ngày cuối tháng 10, con đường dẫn vào công trường dự án Vinhomes Green Paradise rộn ràng tiếng xe, tiếng máy. Từng đoàn kỹ sư, công nhân nối nhau vào ca làm mới.

Đứng nhìn cảnh tượng ấy, trong mắt anh Thạch Minh Trí ánh lên niềm vui xen lẫn tự hào, bởi nhiều người trong số đó là bà con, hàng xóm của anh. Họ là những ngư dân Cần Giờ năm nào, nay đã có công việc ổn định ngay trên chính quê hương.

“Trước đây, người dân Cần Giờ chủ yếu sống nhờ biển. Nhưng nghề này phụ thuộc nhiều vào thời tiết, con nước, thu nhập bữa có bữa không”, anh kể.

Ngày ấy, mỗi khi trời giông, biển động, cả làng lại im lìm. Không chịu được cảnh sống bấp bênh, nhiều thanh niên buộc phải bỏ ấp lên thành phố kiếm việc. Ở lại Cần Giờ chỉ còn người già và trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, từ khi có dự án của Vingroup, Cần Giờ như bừng tỉnh. Bà con nhờ thế mà có thêm nhiều công việc mới ổn định.

“Ngoài làm việc trong dự án, nhà nào có phòng trống thì cho thuê, người thì bán hàng ăn, người mở tiệm tạp hóa, thu nhập tốt hơn trước rất nhiều. Cần Giờ giờ đã không còn đi khó, về khổ nữa”, anh nói.

Chị Trần Thị Hồng Cẩm chính là một trong những người trẻ Cần Giờ tìm thấy tương lai ngay trên mảnh đất chôn rau cắt rốn, thay vì phải tha hương như các thế hệ trước. Với việc hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, cơ hội cho người trẻ như chị đang rộng mở hơn bao giờ hết. Đặc biệt, dự án đô thị lấn biển do Vingroup đầu tư đã thu hút một lượng lớn người lao động, nhà đầu tư, du khách đổ về Cần Giờ, kéo theo nhu cầu rất lớn về dịch vụ du lịch và lưu trú.

Song song với việc kinh doanh homestay, chị Cẩm dự kiến sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động du lịch cho khách thập phương.

“Ở lại Cần Giờ vẫn có tương lai, thậm chí có thể làm giàu nếu biết nắm bắt cơ hội”, chị Cẩm tin tưởng.

Bà Trần Thị Thể, người đã gắn bó với Cần Giờ hơn nửa thế kỷ, cũng không giấu được niềm vui khi “viên ngọc xanh” đang thay da đổi thịt từng ngày. Bà Thể bảo chưa bao giờ thấy Cần Giờ đổi khác nhanh đến vậy. Trên mảnh đất từng bị xem là đường cùng, ngõ cụt, chỉ 2 - 3 năm nữa thôi sẽ có sự hiện diện của một siêu đô thị tầm cỡ quốc tế, sắp có cầu để không còn cảnh qua sông lụy phà và thậm chí có cả đường sắt tốc độ cao.

Gương mặt bà rạng rỡ khi nghĩ tới ngày Cần Giờ sẽ trở thành điểm du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng, du khách đông đúc 4 mùa, thay vì quanh năm đìu hiu như trước.

“Tôi sẽ kêu các con, các cháu đi học các ngành nghề như nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch… để có công việc ổn định ngay tại đây. Quê mình ngày càng đẹp hơn, phấn khởi và tự hào lắm chứ”, bà Thể xúc động nói.

Đô thị lấn biển Cần Giờ: Động lực tăng trưởng lớn cho TP.HCM và cả nước

Trong suốt nhiều thập kỷ trước, Cần Giờ gần như đứng bên lề sự phát triển của TP.HCM. Nhưng giờ đây, bức tranh về vùng đất ven biển phía Đông Nam đang được vẽ lại bằng những nét chấm phá của các siêu dự án. Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, đánh giá mảnh đất này đang ngày càng thay da đổi thịt.

Sự thay đổi đó được kích hoạt bởi sự xuất hiện của siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise quy mô 2.870 ha của Vingroup. “Kỳ quan” lưng tựa rừng, mặt hướng biển này được kỳ vọng sẽ đánh thức “nàng công chúa ngủ say” Cần Giờ, đưa nơi phát triển đúng với tiềm năng sẵn có, và cũng là hiếm có.

“Dự án đô thị lấn biển Cần Giờ sẽ mở ra diện mạo của một đô thị chiến lược tại cực Nam của thành phố theo định hướng tiến ra biển. Đây là đòn bẩy thúc đẩy thương mại dịch vụ, giúp tăng thu ngân sách cũng như cải thiện đời sống cho người dân”, bà Phượng kỳ vọng.

Các chuyên gia nhìn nhận, đầu tư vào Cần Giờ là chiến lược tất yếu để TP.HCM duy trì vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước. PGS.TS Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông, nhấn mạnh dự án có ý nghĩa trọng yếu khi TP.HCM đang quyết tâm thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và duy trì tăng trưởng hai con số.

“Khi các động lực cũ đã tới hạn, TP.HCM chỉ có cách tiến ra biển. Đô thị lấn biển Cần Giờ sẽ mang lại động lực tăng trưởng rất lớn cho thành phố cũng như cả nước. Người dân Cần Giờ sẽ được trực tiếp thụ hưởng từ dự án này, cuộc sống sẽ ngày càng sung túc hơn”, ông nhìn nhận.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, hạ tầng giao thông đóng vai trò mạch máu. Thực tế, Cần Giờ đang đón nhận xung lực khổng lồ từ dòng vốn lên tới cả chục tỷ USD cho chuỗi dự án quy mô lớn nhất lịch sử, bao gồm: đường sắt tốc độ cao Phú Mỹ Hưng - Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cầu Cần Giờ, nút giao đường rừng Sác của tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành…

KTS. Khương Văn Mười, Nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM phân tích, việc đầu tư cho kết nối sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy kinh tế phát triển. Ông cũng khẳng định Cần Giờ đang hướng tới tiêu chí đô thị xanh, thông minh, sinh thái và tái sinh theo mô hình ESG++, là xu hướng mà cả thế giới đang hướng đến. Và Vingroup có đủ năng lực để thực hiện điều đó nhằm mang lại một vị thế xứng tầm cho Cần Giờ trên bản đồ đô thị toàn cầu.

Vị chuyên gia kỳ vọng, khi Vinhomes Green Paradise đi vào vận hành, lượng người có thu nhập từ cao đến rất cao từ khắp thế giới sẽ đổ về đây sinh sống, làm việc, du lịch, nghỉ dưỡng, mua sắm, thúc đẩy GRDP của cả thành phố tăng trưởng theo.

“Cần Giờ sẽ trở thành hạt nhân kéo theo sự phát triển của toàn vùng lãnh thổ. Khi đó, người dân Cần Giờ không cần phải rời quê hương vẫn có thể làm giàu”, KTS. Khương Văn Mười khẳng định.

Theo các chuyên gia, giá trị lớn nhất mà dự án mang lại không chỉ nằm ở quy mô hay tầm vóc của một siêu đô thị tiến biển, mà còn ở ý nghĩa góp phần nâng cao chuẩn sống của người dân Cần Giờ – từ sinh kế, hạ tầng đến văn hóa, dịch vụ. Cần Giờ từ đây sẽ không còn là “vùng xa” của thành phố mà trở thành cực phát triển mới, là bàn đạp để TP.HCM vươn ra biển lớn trong kỷ nguyên tăng trưởng xanh và thịnh vượng.