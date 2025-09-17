Cần thiết ban hành Nghị quyết của Chính phủ về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở viễn thông

(Ngày Nay) - Sáng 17/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng họp với Bộ Công an và đại diện các bộ, ngành liên quan về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Báo cáo tại cuộc họp, Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) cho biết, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở viễn thông (Nghị quyết) gồm 9 điều, quy định quy chế, chính sách về sử dụng chung công trình hạ tầng, kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông giữa các tổ chức với các cơ quan, tổ chức của ngành quốc phòng, công an để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Nghị quyết cũng quy định về quyền và trách nhiệm tổ chức sử dụng dùng chung; thẩm quyền quyết định, phương thức sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở viễn thông; cơ chế hạch toán và xử lý tài chính…

Việc sử dụng hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là triển khai 2 nghị quyết của Bộ Chính trị, gồm: Phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số, công nghệ số trên nguyên tắc "hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí" theo Nghị quyết 57-NQ/TW; đổi mới hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo môi trường thông thoáng để thúc đẩy các dự án hạ tầng trọng điểm triển khai hiệu quả, kịp thời và minh bạch theo Nghị quyết 66-NQ/TW.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đồng ý với quan điểm cần thiết ban hành Nghị quyết. Trong đó, quy định tổ chức cho sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông (gồm doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; công ty con do doanh nghiệp nêu trên nắm giữ 100% vốn điều lệ) và công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông (gồm các đơn vị công an, quân đội, doanh nghiệp trực thuộc phục vụ quốc phòng, an ninh…).

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành thống nhất khai thác chung là tốt, tuy nhiên nên làm rõ tiêu chí, quyền, nghĩa vụ cơ bản, phạm vi sử dụng chung, đối tượng chịu sự ảnh hưởng, tác động đến quy mô vốn chủ… để việc chia sẻ hạ tầng được thực hiện hài hòa, hợp lý.

Theo Phó Thủ tướng, cần thảo luận chi tiết, cụ thể về: Quyền, trách nhiệm đến đâu; cơ chế tài chính, hạch toán thế nào; trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo trì bảo dưỡng ra sao, để đảm bảo hệ thống vẫn vận hành bình thường, thông suốt.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở viễn thông là chính đáng, nhưng chỉ mang tính tình thế, là giải pháp tình huống trong thời gian ngắn. Về lâu dài, cần có phương án tính toán căn cơ hơn để giải quyết "bài toán" về hạ tầng.

Bên cạnh đó, Nghị quyết được xây dựng phải đảm bảo 5 nguyên tắc sau: Phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; tuân thủ các quy định pháp luật; tối ưu hóa sử dụng nguồn lực công, tránh trùng lặp, lãng phí, giảm gánh nặng chi ngân sách; không có lợi ích nhóm; bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế, làm ăn kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc đối tượng áp dụng Nghị quyết không bao gồm doanh nghiệp quốc phòng an ninh. Bộ Công an tiếp tục phối hợp với các bộ ngành rà soát lại nội dung, hoàn thiện dự thảo và sớm báo cáo Chính phủ…