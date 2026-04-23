Căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng, vàng phục hồi

(Ngày Nay) - Giá dầu và vàng thế giới đồng loạt tăng trong phiên giao dịch ngày 22/4, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục tác động mạnh đến tâm lý thị trường.

Giá dầu Brent Biển Bắc tăng 3,43 USD (3,48%) lên 101,91 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 3,29 USD (3,67%) lên 92,96 USD/thùng. Đà tăng này được thúc đẩy nhờ số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất giảm mạnh ngoài dự kiến. Cụ thể, dự trữ xăng giảm 4,6 triệu thùng xuống còn 228,4 triệu thùng, còn dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 3,4 triệu thùng xuống 108,1 triệu thùng.

Bên cạnh yếu tố cung – cầu, thị trường năng lượng còn chịu tác động từ diễn biến an ninh tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Ngày 22/4, ít nhất 3 tàu container bị tấn công tại khu vực này, trong khi phía Iran thông báo bắt giữ 2 tàu vì vi phạm quy định hàng hải.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới phục hồi sau khi giảm sâu ở phiên trước, nhờ lực cầu bắt đáy của nhà đầu tư. Giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 4.735,65 USD/ounce, còn vàng giao kỳ hạn tháng 6 tăng 0,7% lên 4.753,00 USD/ounce. Các chuyên gia nhận định thị trường kim loại quý đang ghi nhận xu hướng mua vào khi giá giảm, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến tích cực. Kết thúc phiên 22/4, chỉ số Dow Jones tăng 0,7% lên 49.490,77 điểm, S&P 500 tiến 1,1% lên 7.137,89 điểm và Nasdaq tăng 1,6% lên 24.657,57 điểm. Tâm lý nhà đầu tư được hỗ trợ nhờ kỳ vọng xung đột có thể sớm hạ nhiệt, cùng với kết quả kinh doanh khả quan của doanh nghiệp và triển vọng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Ngày 21/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn ngay trước thời điểm hết hiệu lực. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán vẫn chưa có bước tiến rõ ràng. Phía Iran cho rằng một lệnh ngừng bắn chỉ có ý nghĩa nếu không đi kèm các biện pháp phong tỏa, đồng thời cảnh báo việc mở lại eo biển Hormuz khó có thể thực hiện nếu căng thẳng tiếp diễn.

Giới phân tích nhận định, việc gia hạn ngừng bắn có thể tạo thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao, nhưng cũng phản ánh những khác biệt còn lớn giữa các bên. Trong bối cảnh đó, rủi ro đối với thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu vẫn hiện hữu, dù một số nhà đầu tư vẫn kỳ vọng khả năng đạt được thỏa thuận trong thời gian tới.