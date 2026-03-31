Giá dầu, chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều theo tín hiệu đàm phán tại Trung Đông

(Ngày Nay) - Ngày 30/3, giá dầu thế giới tăng vọt khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang, trong khi các thị trường chứng khoán toàn cầu diễn biến trái chiều khi nhà đầu tư vừa kỳ vọng đàm phán, vừa lo ngại xung đột kéo dài.

Giá dầu Brent Biển Bắc có thời điểm tăng hơn 3% lên gần 117 USD/thùng trong phiên giao dịch tại châu Á, trước khi hạ nhiệt và đứng ở mức khoảng 107,86 USD/thùng khi thị trường Phố Wall mở cửa. Tại Mỹ, dầu WTI cũng tăng lên trên 101 USD/thùng.

Đà tăng của giá năng lượng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ “thổi bay” đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu chủ chốt của Iran, cùng các mỏ dầu và cơ sở phát điện nếu không đạt được thỏa thuận trong thời gian ngắn, hoặc nếu Tehran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz. Đồng thời, xung đột tiếp tục lan rộng với việc lực lượng Houthi tham chiến, phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu tại Israel.

Các nhà phân tích cho rằng thị trường dầu mỏ đang phản ứng với “tín hiệu đèn đỏ” từ nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Ông Patrick O’Hare của Briefing.com nhận định những đe dọa quân sự, cùng thông tin Mỹ có thể triển khai lực lượng mặt đất và nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Bab al-Mandeb - tuyến đường chiếm khoảng 12% thương mại toàn cầu - đang làm gia tăng rủi ro nguồn cung.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán lại phần nào được hỗ trợ bởi kỳ vọng đàm phán. Tổng thống Trump cho biết “đã đạt được tiến triển lớn” với một “chính quyền mới, hợp lý hơn” nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự tại Iran, dù tuyên bố này thường xuyên bị phía Tehran bác bỏ. Tại Phố Wall, các chỉ số chính mở cửa tăng điểm: Dow Jones có lúc tăng 0,9%, S&P 500 và Nasdaq cùng tăng khoảng 0,8-0,9%. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng dao động mạnh, với S&P 500 gần như xóa hết mức tăng ban đầu khi nhà đầu tư thận trọng trước diễn biến khó lường của xung đột.

Ông Art Hogan từ B. Riley Wealth Management cho biết giới đầu tư “rất mong muốn một lối thoát” cho cuộc chiến, nhưng đồng thời thừa nhận thị trường sẽ tiếp tục phải “định vị lại mỗi ngày” dựa trên diễn biến chiến sự và tác động tới giá năng lượng. Ông cũng lưu ý thị trường đang ở trạng thái “quá bán”, khiến giá cổ phiếu dễ phản ứng mạnh với bất kỳ tin tích cực nào.

Tại châu Âu, các thị trường chủ chốt tăng điểm trong phiên chiều, với Frankfurt tăng 0,5% dù lạm phát tháng 3 của Đức tăng lên 2,7% - mức cao nhất kể từ tháng 1/2024 - do giá năng lượng leo thang. Ngược lại, nhiều thị trường châu Á giảm sâu, trong đó Tokyo mất gần 3% do đồng yen tăng mạnh trước khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản can thiệp thị trường tiền tệ.

Trên thị trường hàng hóa, giá nhôm có lúc tăng khoảng 6% sau khi Iran tấn công hai nhà máy lớn tại vùng Vịnh, làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung, trước khi quay đầu giảm.

Diễn biến tỷ giá cũng chịu áp lực, với đồng rupee của Ấn Độ có thời điểm rơi xuống mức thấp kỷ lục hơn 95 rupee/USD trước khi hồi phục. Các chuyên gia cảnh báo Ấn Độ là một trong những nền kinh tế châu Á dễ tổn thương nhất trước cú sốc giá năng lượng.

Trong bối cảnh xung đột bước sang tuần thứ 5, yếu tố then chốt đối với thị trường toàn cầu vẫn là khả năng khôi phục dòng chảy dầu khí từ Vịnh Persian. Giới đầu tư đồng thời lo ngại giá năng lượng cao kéo dài có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì hoặc tăng lãi suất, qua đó gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế và thị trường tài chính.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm nhẹ xuống 4,35% từ 4,44% cuối tuần trước, phần nào giúp thị trường “dễ thở” hơn, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức trước khi xung đột bùng phát.

Nhìn chung, thị trường toàn cầu đang bị chi phối bởi hai lực kéo đối nghịch: kỳ vọng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột và rủi ro leo thang quân sự có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng trên diện rộng.