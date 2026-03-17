Cảnh báo nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 16/3, Bộ Công an phát thông tin cảnh báo về nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội.
Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều người có thói quen chụp ảnh lưu niệm, trong đó có việc đăng tải hình ảnh thẻ cử tri lên các trang mạng xã hội để chia sẻ niềm vui và sự tự hào khi tham gia ngày hội toàn dân. Tuy nhiên, việc đăng tải hình ảnh thẻ cử tri có thể tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, gây ảnh hưởng đến an toàn thông tin của mỗi người.

Trên thẻ cử tri thường có các thông tin quan trọng như: Họ và tên, năm sinh, nơi cư trú, số căn cước, khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử, số thẻ cử tri… Khi hình ảnh này được đăng công khai trên mạng xã hội, các đối tượng xấu có thể lợi dụng để thu thập dữ liệu cá nhân, phục vụ các hành vi lừa đảo, giả mạo danh tính, hoặc khai thác thông tin phục vụ mục đích xấu. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, chỉ cần một số thông tin cơ bản cũng có thể bị kết hợp với các dữ liệu khác để tạo thành hồ sơ cá nhân tương đối đầy đủ.

Ngoài ra, việc chia sẻ rộng rãi hình ảnh thẻ cử tri còn có thể vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng thu thập dữ liệu về cử tri, khu vực bầu cử hoặc thông tin liên quan đến công tác bầu cử, từ đó phục vụ các hoạt động xuyên tạc, gây nhiễu thông tin trên không gian mạng.

Để bảo vệ thông tin cá nhân và góp phần bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần lưu ý: không đăng tải công khai hình ảnh thẻ cử tri hoặc các giấy tờ có chứa thông tin cá nhân lên mạng xã hội.

Trường hợp muốn chia sẻ hình ảnh kỷ niệm ngày bầu cử, cần che, làm mờ các thông tin quan trọng trên thẻ cử tri trước khi đăng tải. Hạn chế cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân không cần thiết trên các nền tảng mạng xã hội. Nâng cao cảnh giác trước các hành vi thu thập thông tin cá nhân trên mạng; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình và người thân; không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần giữ gìn môi trường thông tin lành mạnh, an toàn, đặc biệt trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

PV
bầu cử thẻ cử tri thông tin cá nhân

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Singapore tăng lương để "giữ chân" giáo viên
(Ngày Nay) - Ngày 16/3, Bộ Giáo dục Singapore (MOE) cho biết khoảng 36.000 giáo viên và nhân sự giáo dục tại Singapore sẽ được tăng lương từ 2% đến 9% kể từ ngày 1/10, nhằm bảo đảm mức thu nhập trong ngành giáo dục vẫn cạnh tranh và giúp thu hút, giữ chân đội ngũ nhà giáo chất lượng. Lần gần nhất Singapore rà soát mức lương cho nhân sự giáo dục là năm 2022
Khi nguồn lực xã hội cùng tham gia gìn giữ di sản quốc gia
(Ngày Nay) - Bảo vật quốc gia thường được hình dung là các hiện vật quý hiếm được lưu giữ trong những bảo tàng lớn, bảo quản nghiêm ngặt và ít khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, câu chuyện vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh cho thấy một xu hướng đang ngày càng rõ nét: Nhiều di sản đặc biệt của quốc gia không chỉ được bảo tồn trong các thiết chế công lập, mà được gìn giữ, phát huy từ chính nguồn lực xã hội.
(Ngày Nay) - Một câu hỏi lớn được đặt ra: liệu Washington có thể kết thúc cuộc chiến bằng cách kiểm soát lượng uranium làm giàu gần cấp độ vũ khí - loại có hàm lượng U-235 rất cao, chỉ còn một bước ngắn nữa là đạt mức có thể dùng để chế tạo bom hạt nhân - mà Iran đang nắm giữ.