Cảnh báo tình trạng mua bán ma túy qua quảng cáo trên Facebook

(Ngày Nay) - Theo một cuộc điều tra của báo chí Canada, quảng cáo về những loại ma túy gây nghiện vẫn được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook và có thể được vận chuyển tới người mua thông qua dịch vụ bưu điện. Chỉ với một cú nhấp chuột, người mua đã có thể kết nối với các cửa hàng trực tuyến bán cocaine, cần sa, ketamine cùng các chất gây nghiện khác, đặt mua ma túy bằng chuyển khoản ngân hàng.
Meta - "gã khổng lồ" công nghệ sở hữu Facebook và Instagram, trong nhiều năm qua vẫn khẳng định tiêu chuẩn quảng cáo của họ cấm quảng cáo khuyến khích việc bán, sử dụng ma túy, kể cả ma túy dùng cho mục đích giải trí. Tuy nhiên, chúng vẫn tiếp tục tràn vào bảng tin của người dùng mạng xã hội tại Canada, được phân biệt là quảng cáo trả phí bằng nhãn nhỏ "Được tài trợ", tạo doanh thu cho Meta từ những kẻ buôn bán ma túy sử dụng thuật toán quảng cáo của công ty để tiếp cận khách hàng mới.

Theo điều tra, việc mua bán chất ma túy qua các quảng cáo trên Facebook không khác gì mua hàng trên Amazon. Sau khi gửi tiền qua dịch vụ chuyển khoản ngân hàng, cocaine từ một cửa hàng bán ma túy trực tuyến được gửi đến địa chỉ nhà riêng của người mua trong vòng vài ngày làm việc thông qua dịch vụ Canada Post. Canada Post cho biết trong năm ngoái, họ đã chặn các bưu kiện chứa ma túy, trị giá hơn 9 triệu CAD (6,42 triệu USD) và chuyển giao cho cảnh sát.

Trong khi đó, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết họ đang tích cực truy quét các cá nhân và mạng lưới thu lợi từ việc buôn bán ma túy trực tuyến, trong đó có cả hoạt động thông qua các nền tảng mạng xã hội. RCMP cho biết chống buôn bán ma túy "là ưu tiên hàng đầu" và đang điều tra các quảng cáo trên các nền tảng web "được những kẻ buôn bán ma túy sử dụng để che giấu danh tính và tạo điều kiện phân phối sản phẩm của chúng".

Meta từ lâu đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về việc những người bán ma túy sử dụng nền tảng của công ty này để tiếp thị ma túy. Ngay từ năm 2013, một cuộc điều tra đã tiết lộ cách người dùng trên Instagram có thể tìm kiếm ma túy nếu họ biết đúng hashtag cần sử dụng. Nền tảng chia sẻ hình ảnh này đã phản ứng bằng cách chặn một số thuật ngữ tìm kiếm và khuyến khích người dùng báo cáo nội dung này. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn tiếp tục đeo bám Instagram và Facebook.

Năm ngoái, tờ Wall Street Journal đưa tin các công tố viên tại Mỹ đang điều tra xem liệu các nền tảng của Meta có thu lợi từ việc bán ma túy hay không. Meta báo cáo doanh thu 164 tỷ USD trong năm ngoái, trong đó hơn 97% số tiền này được tạo ra nhờ quảng cáo. Meta cho biết họ đang sử dụng "các biện pháp mạnh mẽ" để phát hiện và xóa nội dung vi phạm tiêu chuẩn, chẳng hạn như đánh giá của con người và trí tuệ nhân tạo, bao gồm công nghệ có thể phân biệt hình ảnh ma túy. Công ty cũng cho biết họ đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật nhằm cải thiện việc phát hiện nội dung vi phạm và hỗ trợ nâng cao nhận thức về mối nguy hiểm của việc lạm dụng ma túy.

