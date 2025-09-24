Cảnh sát biển chủ động triển khai các phương án ứng phó cơn bão số 9

(Ngày Nay) - Nhằm chủ động làm tốt công tác chuẩn bị trước diễn biến phức tạp của siêu bão số 9 (Ragasa), sáng 24/9, Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống và ứng phó với siêu bão tại các cơ quan, đơn vị.
Các tàu tại khu vực tránh trú bão làm dây gia cố bảo đảm an toàn khi có gió mạnh quét qua.

Trước đó, vào chiều 23/9, tất cả các tàu, xuồng của đơn vị đã rời bến lên đường ra khu vực tránh bão để bảo đảm an toàn.

Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã kiểm tra các phương án, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, hệ thống trực chỉ huy, trực thông tin, vật chất trang bị, công tác đảm bảo an toàn trong phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 9. Thiếu tướng Trần Văn Thơ đánh giá cao việc các đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão; hệ thống doanh trại, kho tàng, vũ khí, trang bị được chằng chống ổn định, chắc chắn; hệ thống cây xanh được cắt tỉa, cống rãnh được khơi thông dòng chảy; các loại pano, biển bảng được tháo xuống, bảo đảm an toàn; các tổ cơ động đảm bảo quân số, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

Đồng chí Tư lệnh Vùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm thông tin liên lạc thống suốt; chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của cơn bão; tiếp tục quán triệt tốt các công điện, chỉ đạo của cấp trên; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án; cấp bổ sung đủ cơ số trang bị, vật tư phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra và bảo đảm an toàn mọi mặt. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân, sẵn sàng cơ động giúp nhân dân ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại do cơn bão gây ra đối với người dân.

Đối với các tàu đang neo đậu tại các khu vực tránh trú, Thiếu tướng Trần Văn Thơ yêu cầu chỉ huy Hải đoàn 11 chỉ đạo các tàu chuẩn bị tốt kế hoạch phòng chống bão, phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra và bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

