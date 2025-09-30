Cảnh sát giao thông Hà Nội bảo đảm an toàn giao thông trong mưa bão

(Ngày Nay) - Do ảnh hưởng của bão số 10, từ ngày 29/9 đến sáng 30/9, thành phố Hà Nội có mưa trên diện rộng. Lượng mưa kéo dài, gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông trên địa bàn. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã chủ động xây dựng và triển khai phương án phòng, chống bão, lũ, thiên tai trên toàn địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện tham gia giao thông trong điều kiện mưa bão.

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông tập trung thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ). Cùng với đó, các đội địa bàn được quán triệt nhiệm vụ cụ thể, tăng cường tuần tra kiểm soát, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực trọng điểm.

Sáng 30/9, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố như, nút giao Ô Chợ Dừa, khu vực đường Vành đai 3, khu vực bến xe Mỹ Đình… lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt ứng trực tại nút giao trọng điểm, kịp thời phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm cho hoạt động đi lại của người dân. Nhờ đó, các phương tiện di chuyển thuận lợi ở hầu hết các tuyến đường.

Anh Trịnh Xuân Giang, trú tại phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chia sẻ, tuy trời mưa kéo dài do ảnh hưởng của bão số 10 nhưng không xảy ra ngập úng; đường khá đông nhưng tại các nút giao, lực lượng chức năng có mặt từ sớm tổ chức điều tiết phương tiện nên tình hình giao thông ổn định, anh Giang chỉ mất khoảng 30 phút cho quãng đường từ nhà đến nơi làm việc ở khu vực Cầu Giấy.

Trung tá Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các ngày mưa bão, đơn vị chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng tại tuyến trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở phân luồng, hướng dẫn, kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy bố trí tổ công tác kiểm tra tại bến khách, nhà nổi, phương tiện neo đậu trên sông Hồng. Tại các khu vực có nhiều hộ dân khai thác thủy sản như các xã Bát Tràng, Vĩnh Thanh, phường Hồng Hà, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tuyên truyền, hỗ trợ neo đậu an toàn, yêu cầu không ở lại trên phương tiện khi bão đổ bộ.

Cảnh sát giao thông đường thủy chủ động tham mưu đề xuất cấm bến phà giao thông, bến đò ngang, hạn chế tham gia giao thông và khi cần thiết áp dụng "biện pháp mạnh" tránh thiệt hại về người, tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc bám sát diễn biến thời tiết, chủ động hướng dẫn, phân luồng, cắm biển cảnh báo tại khu vực trọng yếu, bảo đảm an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, không để người và phương tiện lưu thông khi không bảo đảm an toàn, quyết tâm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong mưa bão.