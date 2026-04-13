Câu chuyện điện ảnh: Khi thương hiệu game huyền thoại thống trị phòng vé Bắc Mỹ

Theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Comscore, bộ phim do Universal và Illumination phối hợp sản xuất đã thu về 69 triệu USD từ 4.284 rạp chiếu ở thị trường này, nâng tổng doanh thu nội địa lên 308,1 triệu USD và doanh thu toàn cầu đạt khoảng 629 triệu USD.

Mặc dù doanh thu giảm 48% so với tuần mở màn, nhưng mức sụt giảm này vẫn được đánh giá là chấp nhận được đối với một “bom tấn”, cho thấy sức bền đáng kể của bộ phim. Dù chưa vượt qua thành tích của phần phim trước đó là “The Super Mario Bros. Movie” (phát hành năm 2023) – tác phẩm từng cán mốc hơn 353 triệu USD tại Bắc Mỹ chỉ sau hai tuần chiếu, nhưng phần phim mới vẫn được xem là một thắng lợi thương mại lớn, đặc biệt khi kinh phí sản xuất chỉ khoảng 110 triệu USD.

Ông Paul Dergarabedian - Giám đốc phân tích xu hướng thị trường của Comscore - nhận định rằng kết quả này là “rất đáng nể”, đặc biệt là khi phần lớn lượng vé được bán với mức giá ưu đãi dành cho khán giả nhí. Thành công của bộ phim cũng góp phần “hâm nóng” thị trường điện ảnh trước khi mùa phim Hè sôi động chính thức khởi động vào tháng 5 tới.

Lấy cảm hứng từ dòng trò chơi điện tử nổi tiếng Super Mario Galaxy của Nintendo, bộ phim mở rộng thế giới của Mario từ Vương quốc Nấm quen thuộc sang không gian vũ trụ rộng lớn. Câu chuyện xoay quanh hành trình của Mario và Luigi khi họ cùng Công chúa Peach, Toad và Rosalina – người bảo hộ các thiên hà – bước vào cuộc phiêu lưu liên hành tinh nhằm ngăn chặn âm mưu của Bowser. Nhân vật phản diện này tìm cách chiếm đoạt sức mạnh của các Power Stars để thống trị toàn bộ vũ trụ.

Trong hành trình đó, các nhân vật không chỉ đối mặt với những thử thách nguy hiểm mà còn khám phá ý nghĩa của tình bạn, lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết. Sự xuất hiện của Rosalina và các Luma mang đến chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện, đồng thời mở rộng thế giới quan của thương hiệu Mario theo hướng kỳ ảo và giàu tính nhân văn. Bộ phim gây ấn tượng với phần hình ảnh rực rỡ, nhịp phim sôi động cùng nhiều chi tiết “tri ân” dành cho người hâm mộ lâu năm của loạt trò chơi.

Đứng ở vị trí thứ hai là bộ phim khoa học viễn tưởng “Project Hail Mary” của Amazon MGM Studios. Trong tuần công chiếu thứ tư, tác phẩm thu thêm 24,6 triệu USD, nâng tổng doanh thu lên 256,7 triệu USD tại Bắc Mỹ và 510,6 triệu USD trên toàn cầu. Bộ phim kể về hành trình của một phi hành gia đơn độc thực hiện nhiệm vụ giải cứu Trái Đất khỏi thảm họa vũ trụ, qua đó tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ của thể loại khoa học viễn tưởng.

Ở vị trí thứ 3, bộ phim tình cảm “The Drama” của hãng A24 thu về 8,7 triệu USD trong tuần thứ hai, chỉ giảm 38% so với tuần đầu. Với sự tham gia của Robert Pattinson và Zendaya, tác phẩm hiện đạt 30,8 triệu USD tại Bắc Mỹ và 65 triệu USD trên toàn cầu, cho thấy hiệu ứng truyền thông tích cực từ dàn diễn viên nổi tiếng.

Một “tân binh” đáng chú ý khác là bộ phim hài lãng mạn “You, Me & Tuscany”, xếp thứ tư với doanh thu mở màn 8 triệu USD từ 3.151 rạp, so với kinh phí sản xuất 18 triệu USD. Khoảng 80% khán giả của bộ phim là nữ. Tác phẩm nhận được phản hồi khá tích cực với 68% điểm đánh giá từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes, 77% khán giả sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè theo khảo sát của PostTrak, cùng điểm A- từ CinemaScore.

Khép lại Top 5 là bộ phim hoạt hình của Disney và Pixar “Hoppers”, thu về thêm 4,1 triệu USD trong tuần công chiếu thứ 6, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 354,4 triệu USD – một con số cho thấy sức sống bền bỉ của dòng phim hoạt hình gia đình trên thị trường quốc tế.