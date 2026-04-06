Giới biên kịch Mỹ đạt thỏa thuận lịch sử với các hãng phim Hollywood

(Ngày Nay) - Mới đây, trên nền tảng X, Hiệp hội Biên kịch Tây Mỹ cho biết ủy ban đàm phán của tổ chức này đã nhất trí thông qua thỏa thuận sơ bộ với Liên minh Các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình – đơn vị đại diện cho các hãng phim Hollywood.
Phía liên minh cũng xác nhận thông tin này trong một tuyên bố riêng đăng tải trên website vào ngày 4/4. Sau khoảng ba tuần thương lượng, việc đạt được thỏa thuận sơ bộ kéo dài 4 năm giữa hai bên được coi là một kết quả bất ngờ.

Mặc dù các điều khoản chi tiết chưa được công bố ngay lập tức, thỏa thuận lần này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhiều ưu tiên dành cho giới biên kịch, trong đó có cải thiện chế độ chăm sóc sức khỏe và tăng cường các biện pháp bảo vệ trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Phía hiệp hội cho biết bên cạnh việc bảo vệ kế hoạch phúc lợi y tế của các biên kịch dựa trên những thành quả đã đạt được từ năm 2023, thỏa thuận sơ bộ còn góp phần giải quyết tình trạng lao động không thù lao.

Thỏa thuận mới có thời hạn 4 năm – dài hơn 1 năm so với các hợp đồng 3 năm thông thường và vẫn cần ban lãnh đạo cùng các thành viên hiệp hội phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ chỉ sau vài tuần đàm phán – diễn biến trái ngược hoàn toàn với tiến trình căng thẳng cách đây ba năm, khi các biên kịch Hollywood tiến hành một cuộc đình công lịch sử, khiến một phần hoạt động của ngành công nghiệp giải trí gần như tê liệt. Trước đó, các biên kịch đã bỏ phiếu với tỷ lệ gần như tuyệt đối thông qua một thỏa thuận giúp họ cải thiện mức thù lao, kéo dài thời hạn hợp đồng và kiểm soát việc sử dụng AI. Theo kế hoạch, hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào tháng 5 tới.

Bên cạnh đó, các hãng phim cũng nỗ lực thúc đẩy các thỏa thuận mới với lãnh đạo các hiệp hội đại diện cho diễn viên và đạo diễn – những người có hợp đồng hết hạn vào cuối tháng 6 tới.

Chia sẻ trong một cuộc phòng vấn với Associated Press hồi tháng 2, Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ ghi nhận những tín hiệu mong muốn trở lại mối quan hệ đối tác của các hãng phim. Trong tuyên bố, Liên minh Các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình cũng nêu rõ sự kỳ vọng tiếp tục phát huy các bước tiến triển mới, hướng tới các thỏa thuận đảm bảo sự ổn định dài hạn cho toàn ngành.

Thỏa thuận sơ bộ với đơn vị đại diện cho các hãng phim Hollywood được đưa ra trong bối cảnh Hiệp hội Biên kịch Tây Mỹ hiện đối mặt với một cuộc đình công nội bộ của nhân viên diễn ra từ hồi tháng 2. Theo đó, hơn 100 nhân sự thuộc các bộ phận pháp lý, tổ chức sự kiện và quản lý bản quyền đã đình công nhằm phản đối cáo buộc thực hành lao động bất công.

Vào tháng trước, Hiệp hội Biên kịch Tây Mỹ đã thông báo hủy lễ trao giải thường niên do ảnh hưởng của cuộc đình công nội bộ.

