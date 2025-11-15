CDC châu Phi thúc đẩy nghiên cứu thực địa về sốt rét

(Ngày Nay) - Ngày 14/11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) đã khởi động nghiên cứu thực địa về sốt rét tại Lesotho, Namibia và Zimbabwe, với sự hỗ trợ từ khoản tài trợ 150.000 USD từ Ngân hàng Thế giới (WB).

Sáng kiến này được triển khai sau các đợt bùng phát sốt rét tái phát ở khu vực phía Nam, sẽ được thực hiện đến ngày 12/12, nhằm mục đích tăng cường nỗ lực của các quốc gia thành viên trong việc kiểm soát và loại trừ sốt rét.

Tiến sĩ Lul Pout Riek, Giám đốc Trung tâm Điều phối Khu vực miền Nam châu Phi, cho biết: "Nghiên cứu này nhằm mục đích tạo ra dữ liệu dựa trên bằng chứng để tăng cường các chiến lược kiểm soát và loại trừ sốt rét ở miền Nam châu Phi, nơi có nhiều người dân sống trong các vùng lưu hành bệnh. Bằng cách điều chỉnh các biện pháp can thiệp theo nhu cầu địa phương, nghiên cứu này nhằm tối ưu hóa các biện pháp ứng phó, cải thiện việc quản lý dịch bệnh và cuối cùng là giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong trên toàn lục địa".

Nghiên cứu cũng sẽ đánh giá hiệu quả, tính khả thi và khả năng chấp nhận của các loại thuốc diệt ấu trùng khác nhau và các “chiến lược kiểm soát véctơ tích hợp” – chỉ cách tiếp cận kết hợp nhiều biện pháp từ màn tẩm hóa chất, diệt ấu trùng đến quản lý môi trường.

Tiến sĩ Mosoka Papa Fallah, Quyền Giám đốc Ban Khoa học và Đổi mới của CDC châu Phi cho biết bộ y tế các nước, các viện y tế công cộng và học viện sẽ sử dụng các phương pháp phân tích tiên tiến — bao gồm sinh học vectơ, mô hình toán học và mô phỏng — để hiểu rõ hơn về động lực sốt rét.

Nghiên cứu này tiếp tục tìm cách xác định các điểm nghẽn trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sốt rét, đặc biệt là khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trong thời kỳ dịch bệnh, nhằm tăng cường công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh ở Lesotho, Namibia và Zimbabwe. 3 quốc gia thành viên đã được lựa chọn dựa trên khả năng mở rộng quy mô các lĩnh vực nghiên cứu và sự sẵn có của các quy trình nghiên cứu trong nước phù hợp với tiêu chí của CDC châu Phi.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng sẽ đánh giá các chiến lược phun tồn lưu trong nhà và điều trị sốt rét hàng loạt tích hợp, cũng như hiệu quả của chuỗi cung ứng và vai trò của nhân viên y tế cộng đồng, nhằm cung cấp thông tin cho việc hoạch định chính sách và ra quyết định trong tương lai.

Nghiên cứu này dự kiến sẽ đưa ra các khuyến nghị dựa trên bằng chứng nhằm tăng cường giám sát sốt rét, ứng phó với dịch bệnh và quản lý ca bệnh, đồng thời nâng cao năng lực khu vực trong việc loại trừ sốt rét tại 3 nước kể trên.

CDC châu Phi vẫn cam kết hỗ trợ các quốc gia thành viên trong nỗ lực kiểm soát và loại trừ sốt rét. Nghiên cứu thực tế này là một bước quan trọng hướng tới việc tìm ra các giải pháp dựa trên bằng chứng để chấm dứt sốt rét ở Nam Phi.