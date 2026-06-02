Hà Nội tiếp tục lùi thông qua đề án vùng phát thải thấp

(Ngày Nay) - HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND TP tiếp thu ý kiến đại biểu để kịp thời hoàn thiện trình tờ trình về vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 và chính sách chuyển đổi phương tiện không sử dung nhiên liệu hóa thạch tại kỳ họp chuyên đề dự kiến diễn ra giữa tháng 6/2026.
Người dân đi lại trên tuyến đường ven hồ Hoàn Kiếm.

Ngày 2/6, HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng. Điều hành phiên họp, ông Trần Thế Cương – Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết, ngày 29/5, UBND Thành phố có tờ trình xem xét, ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch. UBND Thành phố cũng có tờ trình đề nghị thông qua nghị quyết ban hành đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.

Xác định đây là những nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, tác động ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, Thường trực HĐND Thành phố, các Ban của HĐND Thành phố đã tham vấn nhiều ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức các hội thảo, họp thẩm tra kỹ lưỡng, đánh giá khách quan.

Qua thẩm tra, dự thảo nghị quyết đã tiếp thu nhiều ý kiến góp ý. Tuy nhiên, đây là nội dung cần tiếp tục đánh giá kỹ, lấy thêm ý kiến của người dân và các bên liên quan để bảo đảm tính khả thi, công bằng và hiệu quả khi triển khai.

Vì vậy, HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo, tiếp thu ý kiến đại biểu tại kỳ họp này để trình HĐND xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề dự kiến diễn ra vào giữa tháng 6/2026.

Trước đó tại kỳ họp ngày 11/5, HĐND Thành phố cho biết chưa xem xét một số đề án trong đó có vùng phát thấp do "chưa bảo đảm điều kiện về thông tin, hồ sơ để trình HĐND thành phố xem xét thông qua".

Trong tờ trình bổ sung ngày 29/5 của UBND TP Hà Nội đề nghị ban hành nghị quyết thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, lộ trình thực hiện đề án vẫn giữ nguyên so với đề án cũ, với 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: 1/7/2026 - 31/12/2026, triển khai thí điểm tại phường Hoàn Kiếm; Giai đoạn 2: 1/1/2027 - 31/12/2027, mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam; Giai đoạn 3: từ ngày 1/1/2028 - 31/12/2029, triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong vành đai 1.

Nhưng tờ trình đã điều chỉnh biện pháp đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (xem ôm công nghệ) trong giai đoạn 1 (1/7 - 31/12) từ "cấm lưu thông" sang "khuyến khích hạn chế hoạt động" và bổ sung nguồn lực dự kiến để triển khai các chính sách hỗ trợ trong giai đoạn 2026-2030 khoảng 6.422 tỷ đồng.

Với dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao, TP Hà Nội dự kiến hỗ trợ cá nhân tổ chức trong chuyển đổi phương tiện xanh. Theo đó, đối tượng hỗ trợ là cá nhân đang thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên trong khu vực Vành đai 1 (tính đến thời điểm chuyển đổi phương tiện) và cá nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn địa bàn thành phố, là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực.

Mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ chuyển đổi 1 lần tương ứng với 1 xe mô tô hoặc xe gắn máy. Mức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền thực hiện như sau: Hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 5 triệu đồng đối với cá nhân đủ điều kiện. Thành phố hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng đối với cá nhân thuộc hộ nghèo; Hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng đối với cá nhân thuộc hộ cận nghèo.

