Art In The Forest: Hành trình 10 năm phiêu du với nghệ thuật đương đại của Flamingo

(Ngày Nay) - Mười năm trước, giữa rừng thông bạt ngàn của Flamingo Đại Lải Resort, một hành trình nghệ thuật độc đáo đã khởi đầu với tên gọi Art In The Forest (AIF) . AIF đã nhanh chóng trở thành dấu ấn văn hóa – mỹ thuật quốc gia, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bình chọn là một trong Top 5 sự kiện mỹ thuật tiêu biểu toàn quốc năm 2016, 2017 và 2019, với hàng trăm tác phẩm điêu khắc và hội họa hiện diện trong không gian mở rộng 123ha.

Art In The Forest - Nghệ thuật trong rừng thông

Art In The Forest (AIF) sở hữu 62 tác phẩm Điêu khắc lớn trưng bày ngoài trời cùng 70 tác phẩm Hội hoạ, điêu khắc nhỏ ấn tượng được trưng bày trong không gian cảnh quan rộng lớn hơn 123ha của Flamingo Đại Lải Resort, AIF đã giúp khu nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam xác lập thành công kỷ lục “Khu resort có Không gian Nghệ thuật bên hồ lớn nhất Việt Nam” do Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chứng nhận vào tháng 6 năm 2017.

Năm 2019 sự kiện “Art In The Forest (AIF)” - Không gian nghệ thuật trong rừng (mùa thứ 5), một chương trình nghệ thuật thị giác vì cộng đồng được tổ chức thường niên từ năm 2015. Với chủ đề “Hội hoạ sơn mài và điêu khắc quốc tế”, sự kiện có sự góp mặt của 10 họa sĩ, 7 nhà điêu khắc trong nước và thế giới, với mỗi tác phẩm là một ý tưởng, phong cách đương đại đa dạng, kiến tạo nên một bảo tàng nghệ thuật đương đại, một công viên điêu khắc ngoài trời độc đáo.

Những mốc son ấn tượng nêu trên là minh chứng cho tâm huyết và sự nỗ lực không ngừng của Flamingo nhằm hiện thực hóa mục tiêu cống hiến những giá trị sống, giá trị nghệ thuật quý giá cho cộng đồng, trở thành nơi lưu giữ và phát triển những tác phẩm nghệ thuật độc bản không có ở nơi nào khác trên thế giới.

Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại đầu tiên tại Việt Nam ra đời

Tiếp nối thành công của Art In The Forest, Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo (FCAM) ra đời. FCAM chính thức ra mắt công chúng năm 2020 và được công nhận là bảo tàng nghệ thuật đương đại đầu tiên tại Việt Nam, với các trại sáng tác điêu khắc, hội họa, nghệ thuật đương đại quốc tế được tổ chức đều đặn hằng năm bên cạnh các hoạt động nghệ thuật khác.

Sự khác biệt của AIF và FCAM không chỉ nằm ở bối cảnh (rộng hơn, xanh hơn, tác phẩm gần với khán giả hơn) mà còn nằm ở thái độ và tư duy nghệ thuật cởi mở của nhà đầu tư và nghệ sĩ.

Những khối đá, kim loại nặng hàng chục tấn vượt cả ngàn cây số đến với triển lãm, sau nhiều tháng đã trở thành tác phẩm sắp đặt đỉnh cao giữa những thảm cây xanh mướt của resort. Nghệ sĩ ăn, ngủ, suy ngẫm với tác phẩm trong không gian bao la của rừng thông Đại Lải, không bị đặt lên vai trọng trách “tác phẩm đặt hàng” mà được thể hiện đúng tinh thần cống hiến và cái tôi duy mỹ.

AIF có 62 tác phẩm điêu khắc lớn được sắp đặt ngoài trời, với đa dạng kích thước, có bức cao đến hơn 20 m, hoặc nặng hơn 27 tấn, và đa dạng chất liệu như kim loại, đá, gỗ… hay thậm chí là không khí và nước hòa nhịp cùng cảnh quan, tạo nên một “phòng trưng bày thiên nhiên” rộng lớn, bên cạnh đó là hơn 70 tác phẩm hội họa, sắp đặt, điêu khắc nhỏ, mở ra một không gian nghệ thuật phong phú và đa dạng, nơi người xem được đắm mình trong nhiều tầng cảm xúc.

Điều đặc biệt, ở đây không chỉ có sáng tác của nghệ sĩ trong nước mà còn của nghệ sĩ đến từ hơn 10 quốc gia trong khu vực và trên thế giới: Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nepal, Italy, Tây Ban Nha, Singapore...

Nếu như với khán giả, không gian nghệ thuật Art In The Forest là nơi để thưởng lãm nghệ thuật thì với các nghệ sĩ, đây là nơi họ trải lòng những suy nghĩ, chiêm nghiệm về cuộc sống, được cụ thể hóa thông qua các tác phẩm do chính họ kỳ công tạo dựng. Đây cũng là địa điểm gặp gỡ thường xuyên của những người chung chí hướng, những người bạn đến từ nhiều quốc gia, cùng làm việc, cùng sáng tác và cùng chia sẻ cho nhau ý tưởng sáng tạo.

Bên cạnh những tên tuổi nổi tiếng như họa sỹ Lý Trực Sơn, nhà điêu khắc Lê Lạng Lương, Đàm Đăng Lại của Việt Nam, nhà điêu khắc Nhật Bản Mukai Katsumi, nhà điêu khắc Ariel Moscovici đến từ Pháp…, Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo còn là điểm hẹn của rất nhiều nghệ sĩ trẻ. Họ được ưu tiên để tự do sáng tạo, mang đến những điều mới mẻ và bộc lộ khát khao, cảm xúc, ước mơ.

Art In The Forest 10+N: thấm nhuần nghệ thuật vào mọi điểm chạm

Năm 2025 đánh dấu hành trình 10 năm của AIF và FCAM, một thập kỷ lan tỏa nghệ thuật đương đại trong không gian xanh, bền vững. Chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm bao gồm: Lễ kỷ niệm 10 năm, triển lãm 8 tác phẩm điêu khắc mới, tour tham quan bảo tàng, sách “10 năm AIF”. Đặc biệt, từ 29/10/2025 đến 29/4/2026, Flamingo miễn phí vé vào cổng cho toàn bộ học sinh từ mầm non đến THPT, nhằm nâng cao giáo dục thẩm mỹ và khả năng thưởng thức nghệ thuật cho giới trẻ Việt Nam - Chuỗi hoạt động không chỉ tri ân các nghệ sĩ, mà còn khẳng định tầm nhìn về một điểm đến văn hóa, giáo dục nghệ thuật quy mô quốc tế.

Trong 1 thập kỷ qua, Flamingo đã tiếp tục đầu tư hàng loạt dự án nghỉ dưỡng tại Hải Phòng, Thanh Hoá, Thái Nguyên, Ninh Bình, Tuyên Quang. Tất cả đều giữ vững triết lý kiến trúc xanh mà Art In the Forest là một trong những trụ cột vững chắc, định hình tuyên ngôn về mỹ học của chủ đầu tư.

Trong tương lai, những quần thể nghỉ dưỡng của Flamingo đều sẽ có Art In The Forest. Tất cả đều mang mục tiêu chung: Đưa nghệ thuật đương đại ra khỏi không gian trưng bày thuần túy để đến gần công chúng hơn bao giờ hết, các tác phẩm tại AIF được đặt trong cảnh quan mở, khuyến khích người xem cảm nhận bằng nhiều giác quan, lắng nghe câu chuyện đằng sau tác phẩm, từ đó hình thành thói quen tiếp cận nghệ thuật một cách tự nhiên, thân thiện, mỗi chuyến đi trở thành một hành trình văn hoá, nơi du khách để nghệ thuật và cái đẹp chạm tới mọi cung bậc cảm xúc của chính mình.

Và trong rất nhiều năm về sau nữa, các tác phẩm hội họa và điêu khắc vẫn sẽ được sáng tác và sắp đặt một cách đầy trân trọng tại những mảnh đất này, để mỗi khi bước chân vào một “khu rừng nghệ thuật”, người xem lại được làm giàu hơn về tâm hồn, trọn vẹn hơn những cảm quan về cuộc sống.