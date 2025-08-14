Quy định mới nhất về sinh con bằng hỗ trợ sinh sản, điều kiện mang thai hộ

(Ngày Nay) - Bộ Y tế nêu rõ người nhận tinh trùng, noãn, phôi không mắc các bệnh ở mức độ không thể mang thai. Người đang mắc các bệnh cấp tính phải trì hoãn việc chuyển phôi cho đến khi điều trị ổn định.

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 38/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 207/2025/NĐ-CP ngày 15/7/2025 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Thông tư 38/TT-BYT của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của người nhận tinh trùng, noãn, phôi; Việc giao, nhận tinh trùng, noãn, phôi giữa các cơ sở lưu giữ tinh trùng, noãn, phôi; Danh mục tối thiểu các kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh mà cơ sở thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm phải thực hiện; Báo cáo thống kê, quản lý số liệu và chia sẻ thông tin về hỗ trợ sinh sản.

Về tiêu chuẩn sức khỏe của người nhận tinh trùng, noãn, phôi, Bộ Y tế nêu rõ người nhận tinh trùng, noãn, phôi không đang mắc các bệnh hoặc tình trạng bất thường cơ quan sinh dục ở mức độ không thể mang thai; Các bệnh mà khi mang thai có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người phụ nữ; Các bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình; Người đang mắc các bệnh cấp tính phải trì hoãn việc chuyển phôi cho đến khi điều trị ổn định.

Người đứng đầu cơ sở được thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm hoặc người được ủy quyền hợp pháp có trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc khám, hội chẩn, kết luận đủ điều kiện sức khỏe để nhận tinh trùng, noãn, phôi theo quy định.

Với quy định về việc giao, nhận tinh trùng, noãn, phôi giữa các cơ sở lưu giữ tinh trùng, noãn, phôi, Bộ Y tế hướng dẫn, trường hợp người gửi tinh trùng, noãn, phôi hoặc người nhận mẫu hiến có nguyện vọng chuyển mẫu từ cơ sở đang lưu giữ đến cơ sở lưu giữ khác.

Cơ sở đang lưu giữ mẫu tư vấn cho người gửi mẫu, người nhận mẫu hiến về quy định vận chuyển mẫu, những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình vận chuyển; Có ý kiến bằng văn bản về việc đồng ý chuyển mẫu; Cơ sở tiếp nhận mẫu có trách nhiệm xem xét nguyện vọng của người gửi mẫu, người nhận mẫu hiến, quyết định tiếp nhận mẫu được chuyển đến từ cơ sở lưu giữ khác; Việc giao, nhận chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của cơ sở nhận mẫu.

Theo Bộ Y tế, việc vận chuyển mẫu phải được thực hiện bởi nhân viên y tế thuộc cơ sở nhận mẫu hoặc cơ sở giao mẫu với sự tham gia của người gửi mẫu, người nhận, mẫu hiến hoặc người được ủy quyền hợp pháp.

Nếu người gửi mẫu hoặc người nhận mẫu hiến hoặc người được ủy quyền hợp pháp không tham gia thì người gửi mẫu, người nhận mẫu hiến phải ủy quyền cho cơ sở nhận mẫu hoặc cơ sở giao mẫu thực hiện việc vận chuyển mẫu; Chi phí vận chuyển mẫu do người gửi mẫu, người nhận mẫu hiến chi trả; Trong quá trình vận chuyển, mẫu phải được bảo quản trong thiết bị bảo quản đông lạnh chuyên dụng, có niêm phong của cơ sở giao mẫu; Mẫu phải được bàn giao giữa hai cơ sở lưu giữ và kèm theo các giấy tờ theo quy định.

Theo Bộ Y tế, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2025.

Bộ Y tế bãi bỏ Chương I, Chương II, Chương V và Chương VI Thông tư số 57/2015/TT- BYT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.