Chính phủ ban hành Nghị quyết khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất khu vực miền Trung

(Ngày Nay) - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung.

Nghị quyết nêu rõ: Để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt trên 8% và năm 2026 đạt từ 10% trở lên, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi thiên tai, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị, các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Ưu tiên cao nhất bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sớm ổn định đời sống nhân dân

Nghị quyết số 380/NQ-CP chỉ rõ, ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sớm ổn định đời sống nhân dân, không để ai thiếu chỗ ở, không để ai bị đói, bị rét, không để các cháu học sinh thiếu trường lớp, không để người ốm thiếu chỗ chữa bệnh và các dịch vụ thiết yếu liên quan.

Triển khai công tác khắc phục hậu quả với tinh thần chủ động, khẩn trương, kịp thời và hiệu quả, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, bảo đảm nguyên tắc "6 rõ" trong phân công công việc (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ kết quả), "không cầu toàn, không nóng vội và cũng không bỏ lỡ cơ hội".

Kết hợp chặt chẽ việc hỗ trợ khắc phục hậu quả với việc tái cơ cấu lại sản xuất, sắp xếp lại dân cư tại các khu vực nguy hiểm, chủ động khôi phục hạ tầng, nâng cao năng lực chống chịu, thích ứng bền vững với thiên tai…

Người dân, người lao động, người yếu thế, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp tại các địa bàn thuộc khu vực miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 12, 13 và mưa lũ trong tháng 10,11/2025, bao gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Thời gian hỗ trợ: Từ nay đến hết ngày 31/12/2025.

Liên quan đến các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Nghị quyết số 380/NQ-CP yêu cầu: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, bằng mọi biện pháp cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước sạch; không để phát sinh dịch bệnh sau lũ; sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực còn ngập sâu, nguy hiểm. Chủ động công bố thông tin về nhu cầu hàng hóa cần được hỗ trợ để việc chi viện, hỗ trợ được thực hiện thiết thực, hiệu quả.

Bộ Tài chính tiếp tục xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Chỉ đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hỗ trợ tối đa vận chuyển lương thực, hàng hóa đến các địa phương, các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị, lực lượng tại chỗ hỗ trợ các địa phương tiếp nhận, vận chuyển, phân phát lương thực đến tận tay người dân tại các vùng bị chia cắt, cô lập.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo Kết luận số 99-TB/TW.

Về bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12/2025, tháng 1, 2/2026) vào kỳ chi trả tháng 12/2025 đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026.

Khẩn trương cấp thẻ, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết các vướng mắc về thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm người tham gia bảo hiểm y tế được khám, chữa bệnh kịp thời. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn hướng dẫn cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống trong vùng ngập lụt…

Về khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định thị trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các giải pháp theo thẩm quyền nhằm khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định thị trường trên địa bàn; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường khôi phục sản xuất nông nghiệp (hỗ trợ vật tư, cây giống, con giống, thuốc thú y...), hoàn thành theo chỉ đạo tại các công điện của Thủ tướng Chính phủ; khôi phục các vùng bị thiệt hại nặng, đặc biệt là các vùng nuôi trồng thủy sản ven biển và các vùng cây công nghiệp.

Bộ Công Thương chủ trì, làm việc trực tiếp với các tập đoàn, tổng công ty sản xuất vật liệu xây dựng để có phương án điều phối, cung ứng nguồn hàng cho các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng; tăng cường quản lý thị trường, chống găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, tránh việc lợi dụng tình hình thiên tai để trục lợi.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất... cho các đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo cơ quan Thuế tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi làm thủ tục miễn, giảm, gia hạn theo quy định...

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, chính sách hỗ trợ

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung quán triệt, khẩn trương tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các giải pháp, chính sách hỗ trợ, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát, lãng phí tiêu cực, lợi ích nhóm; chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí tuyên truyền đầy đủ về diễn biến tình hình, các chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và kết quả khắc phục của các địa phương, sự vào cuộc của nhân dân, doanh nghiệp với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào".