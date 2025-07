Chính quyền 2 cấp: Điều hành linh hoạt, ứng phó hiệu quả trước thiên tai

(Ngày Nay) - Chính quyền địa phương 2 cấp tại Hưng Yên phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng, đảm bảo an toàn tốt nhất về người và tài sản, thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Bão số 3 trở thành một “phép thử” quan trọng, giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền 2 cấp tại các xã, phường của Hưng Yên khi đây là địa phương trực tiếp chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả - chính quyền cấp xã với bộ máy mới đi vào hoạt động đã triển khai thực hiện tốt, phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng, đảm bảo an toàn tốt nhất về người và tài sản, thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Trước đây, anh Bùi Hồng Hà là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đông Hoàng (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cũ). Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Đông Hoàng sáp nhập cùng xã Đông Cơ, Đông Lâm, Đông Minh hình thành xã mới là xã Đồng Châu.

Sau sáp nhập, anh Hà giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng Nhân dân xã Đồng Châu mới.

Bộ máy chính quyền xã mới bắt đầu vận hành từ ngày 1/7, với rất nhiều công việc trong kiện toàn bộ máy cũng như chuẩn bị Đại hội đầu tiên của Đảng bộ xã Đồng Châu.

Tuy vậy, ngay khi bão số 3 được dự báo ảnh hưởng trực tiếp tới xã ven biển Đồng Châu, anh Hà được Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã phân công làm Cụm trưởng cụm 2, phụ trách địa bàn xã Đông Hoàng cũ với hơn 7.000 hộ dân và hơn 1km đê biển từ Km11+60 đến Km12+62.

Nhiệm vụ của anh là đảm bảo an toàn cho người dân ở những khu vực nhà tạm, nhà yếu, đặc biệt là vận động người dân ở các đầm chòi nuôi trồng thủy sản vào khu vực an toàn.

Ngay lập tức, anh Hà cùng cán bộ thôn đã trực tiếp đến từng nhà dân để vận động, tuyên truyền, thông báo về bão số 3 và hướng dẫn các biện pháp ứng phó thiên tai.

Anh Hà chia sẻ: “Dù chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào hoạt động, nhưng ngay khi có thông tin về bão số 3, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã đã chủ động phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để từng thành viên nhanh chóng thực hiện công việc, chạy đua với bão với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.”

Gia đình thương binh Trần Văn Thuận (65 tuổi) nằm sát đê biển xã Đồng Châu. Ông cho biết 2 ngày trước khi cơn bão đổ bộ, ông đã được cán bộ xã đến tận nhà thông tin về diễn biến của bão cũng như các biện pháp phòng, chống, gia cố lại nhà cửa, cây trồng. Nhờ vậy, mọi việc ông đều chủ động hoàn thành sớm trước khi bão vào.

Ông Thuận cho biết rất hài lòng với bộ máy chính quyền xã mới gần dân, hiểu dân và mang lại lợi ích cho dân.

Ông Trần Văn Khiêu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phó Trưởng Ban Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn xã Đồng Châu, cho biết xã có 392 hộ gia đình, cá nhân nuôi ngao, nuôi trồng thủy sản ngoài đê biển số 6; 19 hộ gia đình kinh doanh dịch vụ ngoài đê biển thuộc xã Đông Minh cũ; 27 người già neo đơn, nhà yếu và 27 tàu thuyền phục vụ nuôi ngao và đánh bắt thủy sản với 61 lao động.

Để ứng phó với bão số 3, xã đã chủ động bố trí lực lượng với 4 tiểu ban và 3 cụm phòng, chống thiên tai của xã (phân theo địa bàn thôn), với nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xây dựng phương án xử lý theo phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xã đã thành lập 4 đội duy trì ứng trực 100%, bao gồm đội cứu thương; đội ứng cứu tại thôn; đội cừ sách (sẵn sàng xử lý các sự cố ảnh hưởng đến an toàn đê điều) và đội xung kích, đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Đây là giải pháp kịp thời để ứng phó với bão trong điều kiện đơn vị hành chính xã mới với địa bàn rộng, bộ máy chính quyền mới được kiện toàn, đi vào vận hành.

Điều hành linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng

Đồn Biên phòng Cửa Lân phụ trách 4 xã khu vực biên giới biển gồm các xã Đông Tiền Hải, Đồng Châu, Nam Cường, Hưng Phú với 578 phương tiện tàu thuyền và trên 1.300 bè nuôi trồng thủy sản.

Trung tá Lê Trọng Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Lân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên), cho biết nhằm chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống bão số 3, đơn vị đã cử 4 chỉ huy đơn vị tham gia Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai của 4 xã ven biển.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, công tác phối hợp được thực hiện hết sức chặt chẽ, nhịp nhàng, cụ thể, hiệu quả hơn. Nhờ đó, 4 địa phương ven biển sớm hoàn tất việc kêu gọi tàu thuyền, người lao động đến nơi tránh trú an toàn.

Cùng chung quan điểm này, Trung tá Lê Xuân Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Lân đánh giá, bộ máy chính quyền xã mới vận hành được gần 3 tuần, song trước thử thách thiên tai, chính quyền cơ sở đã cầu thị, chủ động, xác định rõ chức trách nhiệm vụ của mình để điều hành, phối hợp, bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống bão.

Song song với những nỗ lực ở cấp cơ sở, trong bão số 3, chính quyền cấp tỉnh đã thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và kịp thời.

Trong 3 ngày qua, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã thành lập nhiều đoàn tới các xã, nhất là khu vực trọng yếu để kiểm tra, bổ khuyết các phương án sẵn sàng ứng phó với bão.

Tại buổi làm việc với các sở, ngành và các xã ven biển triển khai phòng, chống bão số 3 vào chiều 20/7, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối, thiết lập ngay nhóm Zalo với các thành viên gồm Thường trực Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh, các xã trên địa bàn để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo kịp thời các tình huống, vấn đề phát sinh trong công tác ứng phó với bão, trên tinh thần chỉ đạo một địa phương, các địa phương còn lại sẽ lấy đó làm kinh nghiệm trong điều hành, xử lý vấn đề.

Sự quyết liệt, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cơ sở đã giúp Hưng Yên ứng phó hiệu quả với bão số 3.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với phân công, phân nhiệm rõ ràng, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp đã thể hiện hiệu quả rõ rệt, đúng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”.