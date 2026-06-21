Chủ động dự trữ thuốc ứng phó dịch bệnh và nắng nóng kéo dài

(Ngày Nay) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, mùa hè năm nay do thời tiết thay đổi thất thường, nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều địa phương dẫn đến nguy cơ gia tăng các loại dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh đường tiêu hóa, sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh lý do thời tiết nắng nóng.

Nhằm chủ động đảm bảo nguồn cung thuốc đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân trong dịp hè, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc về việc đảm bảo nguồn cung thuốc.

Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị khẩn trương chủ động rà soát tình hình tồn trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại đơn vị; đánh giá khả năng cung ứng của các nhà cung cấp và xây dựng phương án dự trữ phù hợp, đặc biệt đối với các thuốc thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, nhằm đảm bảo nguồn cung thuốc ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân;

Các cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, nhập khẩu và dự trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc; chủ động các phương án bảo đảm nguồn cung thuốc trong trường hợp có biến động về thị trường và chuỗi cung ứng;

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình cung ứng thuốc trên địa bàn; kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn cung thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại các cơ sở trên địa bàn;

Cục Quản lý Dược nêu rõ, trường hợp phát sinh nguy cơ thiếu thuốc hoặc khó khăn về nguồn cung đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc, các đơn vị tổng hợp, báo cáo cụ thể để kịp thời xem xét, tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế chỉ đạo.