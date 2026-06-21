Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Chủ động dự trữ thuốc ứng phó dịch bệnh và nắng nóng kéo dài

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, mùa hè năm nay do thời tiết thay đổi thất thường, nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều địa phương dẫn đến nguy cơ gia tăng các loại dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh đường tiêu hóa, sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh lý do thời tiết nắng nóng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhằm chủ động đảm bảo nguồn cung thuốc đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân trong dịp hè, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc về việc đảm bảo nguồn cung thuốc.

Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị khẩn trương chủ động rà soát tình hình tồn trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại đơn vị; đánh giá khả năng cung ứng của các nhà cung cấp và xây dựng phương án dự trữ phù hợp, đặc biệt đối với các thuốc thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, nhằm đảm bảo nguồn cung thuốc ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân;

Các cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, nhập khẩu và dự trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc; chủ động các phương án bảo đảm nguồn cung thuốc trong trường hợp có biến động về thị trường và chuỗi cung ứng;

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình cung ứng thuốc trên địa bàn; kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn cung thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại các cơ sở trên địa bàn;

Cục Quản lý Dược nêu rõ, trường hợp phát sinh nguy cơ thiếu thuốc hoặc khó khăn về nguồn cung đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc, các đơn vị tổng hợp, báo cáo cụ thể để kịp thời xem xét, tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế chỉ đạo.

PV
Bộ Y tế Cục Quản lý Dược mùa hè thời tiết nắng nóng dịch bệnh dự trữ thuốc

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thành ủy TP Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định và hoa chúc mừng Tổng giám đốc và 4 Phó tổng giám đốc, cùng Hội đồng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh
(Ngày Nay) - Sáng 20/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh, đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí thành phố theo chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của thành phố.
Tuyển lao động phổ thông làm việc tại sân bay Long Thành
Tuyển lao động phổ thông làm việc tại sân bay Long Thành
(Ngày Nay) - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có thông báo về gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng lao động làm việc tại Cảng không không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành, xã Long Thành, thành phố Đồng Nai), trong đó có một số vị trí việc làm chỉ cần lao động phổ thông.
Xây dựng môi trường du lịch xanh thân thiện, không khói thuốc
Xây dựng môi trường du lịch xanh thân thiện, không khói thuốc
(Ngày Nay) -  Ngày 20/6, tại phường Quy Nhơn, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động “Xây dựng môi trường không khói thuốc tại địa điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch”.
Tập đoàn Everland khởi công Dự án Crystal Holidays Heritage Lý Sơn
Tập đoàn Everland khởi công Dự án Crystal Holidays Heritage Lý Sơn
(Ngày Nay) - Ngày 20/6/2026, tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), Công ty CP Tập đoàn Everland (MCK: EVG) chính thức khởi công Dự án Tổ hợp du lịch văn hóa di sản Lý Sơn – Crystal Holidays Heritage Lý Sơn. Sự kiện là dấu mốc mới của Tập đoàn Everland trong vai trò Nhà phát triển bất động sản bền vững và kiến tạo hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng kết hợp di sản văn hóa tại Việt Nam.
Xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn
(Ngày Nay) - Ngày 19/6, thông tin từ Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết đơn vị đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn do xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” của tác giả Nguyễn Thành Nam có nội dung sai sự thật nghiêm trọng.