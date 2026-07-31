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Phương pháp mới giúp phát hiện sớm bệnh Alzheimer

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Australia sẽ sớm triển khai phương pháp mới về xét nghiệm máu giúp phát hiện sớm các dấu hiệu sinh học liên quan đến bệnh Alzheimer từ nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ trước khi xuất hiện triệu chứng.
Phương pháp mới giúp phát hiện sớm bệnh Alzheimer

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết xét nghiệm sẽ được triển khai thận trọng và trước mắt chỉ áp dụng cho những người đã có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh.

Theo phóng viên tại Australia, xét nghiệm đã được Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thiết bị y tế Australia (TGA) phê duyệt. Các nghiên cứu lâm sàng tiếp theo sẽ được tiến hành tại Trung tâm đầu ngành châu Á - Thái Bình Dương về chẩn đoán bệnh Alzheimer, vừa mới được Bộ trưởng Y tế Mark Butler khai trương tại thành phố Sydney ngày 30/7. Trung tâm là dự án hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Thần kinh Australia (NeuRA) và tập đoàn Roche (Thụy Sĩ).

Phương pháp xét nghiệm mới có thể giúp phát hiện 2 protein amyloid và tau, vốn tích tụ trong não nhiều năm trước khi bệnh khởi phát. Trước đây, việc chẩn đoán chủ yếu dựa vào chọc dò dịch não tủy hoặc chụp PET, đều là những phương pháp xâm lấn hoặc chi phí cao.

Theo Phó Giáo sư Emma Devenney thuộc NeuRA, phát hiện sớm giúp người bệnh có thời gian chuẩn bị và cân nhắc các liệu pháp điều trị dự phòng. Nếu triển khai thuận lợi, xét nghiệm dự kiến sẽ được cung cấp theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa trên toàn Australia vào cuối năm nay và về lâu dài có thể được chi trả theo chương trình bảo hiểm y tế công.

Mặc dù vậy, bà Devenney lưu ý xét nghiệm chỉ cho biết não đã xuất hiện các protein bất thường liên quan đến Alzheimer (căn bệnh gây suy giảm trí nhớ và sa sút trí tuệ), chứ chưa thể dự đoán chính xác khi nào hoặc liệu người được xét nghiệm có phát bệnh hay không. Vì vậy, việc mở rộng xét nghiệm trong cộng đồng cần được thực hiện một cách thận trọng và có trách nhiệm.

PV
Australia xét nghiệm máu Alzheimer liệu pháp điều trị dự phòng

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