Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo công tác, hướng tới tạo khí thế, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới

(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội chỉ đạo công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, tạo khí thế, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới.
Sáng 5/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với lãnh đạo Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc sáng 6/4/2026 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Dự kiến, tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung rất quan trọng. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước, xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật, đồng thời quyết định các kế hoạch lớn của quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công trong giai đoạn 5 năm tới.

Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Ở những thời điểm khó khăn, thời gian gấp rút, nhiều việc hệ trọng, là dịp để khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị… là cơ hội thử thách đối với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, các cấp, chỉ qua công việc mới thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ huy; thể hiện sức bền, khả năng chịu áp lực, cường độ công việc lớn,” Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, tạo khí thế, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới.

OPEC+ tiếp tục nới hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày
(Ngày Nay) - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh - còn gọi là OPEC+ - ngày 5/4 đã nhất trí tăng hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày từ tháng 5 tới. Đây là mức tăng khiêm tốn và chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng, do các thành viên chủ chốt trong liên minh không thể tăng sản lượng thực tế bởi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.
EU triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới từ ngày 10/4
(Ngày Nay) - Từ ngày 10/4/2026, Liên minh châu Âu (EU) sẽ triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới mang tên EES (Entry/Exit System), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoạt động quản lý biên giới khu vực Schengen. Việc áp dụng kiểm tra 100% đối với hành khách ngoài EU được dự báo sẽ gây ra tình trạng ùn tắc tại các sân bay, nhà ga quốc tế và cảng biển ngay trong những ngày đầu triển khai.
Vì sao phim Việt đầu năm đại thắng ngàn tỷ đồng?
(Ngày Nay) - Các phim Việt Nam ra rạp kể từ đầu năm 2026 đến hết tháng 3/2026 gặt thành công lớn khi lập kỷ lục doanh thu phòng vé lên tới 1.130 tỷ đồng , vượt qua con số 1.110 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái . Điều này cho thấy khán giả đang rất ủng hộ và thích xem phim Việt.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 11% vào Quý I
(Ngày Nay) - Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố, hoạt động đầu tư trong quý I/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với quy mô vốn toàn xã hội mở rộng và dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng rõ rệt.
Nỗ lực bảo đảm nguồn cung xăng dầu, cung ứng đủ điện
(Ngày Nay) - Chiều 4/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan những vấn đề nóng đang được dư luận xã hội quan tâm.