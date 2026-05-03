Lưu lượng giao thông trở lại Thủ đô có thể tăng đột biến vào chiều tối 3/5

(Ngày Nay) - Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo thời tiết ngày cuối kỳ nghỉ lễ có thể xuất hiện mưa lớn, người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chấp hành nghiêm quy định.

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày, lưu lượng phương tiện trở lại Thủ đô được dự báo có thể tăng đột biến vào chiều tối nay 3/5.

Trước diễn biến này, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, tập trung tại các cửa ngõ trọng điểm, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

Sáng 3/5, đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 5, số 6, số 7 và số 14 cho biết tình hình giao thông trên tuyến trọng điểm Vành đai 3-Nguyễn Trãi-Nguyễn Xiển-Giải Phóng, Thường Tín, Đỗ Mười, Cổ Linh, Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì... đều thông suốt, chưa xảy ra ùn tắc; các phương tiện di chuyển bình thường, chưa ghi nhận sự cố phát sinh.

Tuy nhiên, trước đó vào chiều tối 2/5, khu vực cuối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ xuất hiện tình trạng phương tiện nối dài, di chuyển chậm theo hướng vào trung tâm và lên đường Vành đai 3 trên cao. Dòng xe kéo dài gần 2 km, tạo áp lực lớn lên hạ tầng cửa ngõ phía Nam.

Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết lực lượng chức năng đã dự báo trước tình huống người dân quay trở lại sớm nên chủ động điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, tổ chức phân luồng từ xa, tập trung giải tỏa áp lực tại các điểm nóng như cuối cao tốc Pháp Vân, đường Vành đai 3 trên cao, Nguyễn Xiển, không để ùn ứ kéo dài vào khu vực nội đô.

Đơn vị đã huy động 100% quân số làm nhiệm vụ, triển khai lực lượng tại 287 nút giao trên địa bàn, phối hợp với công an cấp xã tập trung phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Đồng thời, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người, dừng đỗ sai quy định… với quyết tâm giữ vững trật tự an toàn giao thông phục vụ người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.

Tại cửa ngõ phía Nam, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 thông tin, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh giáp ranh tổ chức phân luồng từ xa trên tuyến Quốc lộ 1, hạn chế phương tiện dồn về cùng thời điểm.

Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải như nhồi nhét hành khách, đón trả khách sai quy định; kiên quyết xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn trên các trục Giải Phóng, Kim Đồng.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8, số 14 phối hợp với Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục Cảnh sát giao thông-Bộ Công an) bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng linh hoạt theo tình hình thực tế, hạn chế tối đa ùn tắc cục bộ.

Theo ghi nhận tại các nút giao trọng điểm như Giải Phóng-Đỗ Mười, Giải Phóng-Ngọc Hồi, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội ứng trực, phối hợp với Công an cấp xã điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển ổn định, không xảy ra xung đột giao thông.

Ở khu vực cửa ngõ phía Đông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 bố trí lực lượng tại các nút giao trọng điểm như Cổ Linh-Đàm Quang Trung, Cổ Linh-Thạch Bàn, phối hợp với công an cơ sở tổ chức điều tiết linh hoạt, không để xảy ra ùn tắc cục bộ.

Đại úy Nguyễn Huy Chiến (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 5) cho biết các tổ công tác được duy trì liên tục, kết hợp giữa xử lý vi phạm và hướng dẫn phân luồng nhằm giữ ổn định dòng phương tiện.

Trên trục Phạm Hùng-Phạm Văn Đồng và tuyến Vành đai 3 trên cao, Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết đã huy động 100% quân số ứng trực, các chốt cố định tại điểm lên xuống và các tổ tuần tra cơ động được triển khai đồng bộ để kịp thời xử lý sự cố, không để phát sinh ùn tắc kéo dài.

Tại khu vực phía Tây, Đội Cảnh sát giao thông số 7 cũng chủ động phương án đón dòng phương tiện từ các hướng đổ về trung tâm, bảo đảm giao thông thông suốt.

Trong nội đô, công an các quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; duy trì trật tự, bảo đảm mặt đường thông thoáng.

Hệ thống camera giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo hoạt động liên tục, truyền dữ liệu về Trung tâm chỉ huy, hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện sớm điểm có mật độ phương tiện tăng cao để kịp thời điều tiết.

Trung tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1 thông tin tính đến 10 giờ sáng 3/5, tình hình giao thông trong nội đô hoàn toàn ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Các tuyến cao điểm như Trần Nhật Duật, Cầu Chương Dương... đều thông suốt, người dân di chuyển thuận lợi. Đơn vị đã sẵn sàng các phương án ứng trực, phân luồng vào chiều tối hôm nay - được dự kiến lượng người đổ về Thủ đô rất đông.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cũng khuyến cáo thời tiết ngày cuối kỳ nghỉ lễ có thể xuất hiện mưa lớn, người tham gia giao thông cần chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để phòng tránh va chạm.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã duy trì 100% quân số tuần tra, kiểm soát, phối hợp với Công an cấp xã, xã tổ chức phân luồng, điều tiết tại các nút giao trọng điểm, nhất là trên các tuyến quốc lộ, trục chính, xuyên tâm, vành đai, khu vực bến xe, nhà ga… qua đó, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài; tai nạn giao thông được kiềm chế, an ninh trật tự được giữ vững.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 2.831 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 8,4 tỷ đồng; tạm giữ 390 phương tiện; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 390 trường hợp.

Trên tuyến đường thủy, xử lý 21 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: vi phạm nồng độ cồn (634 trường hợp), vi phạm tốc độ (234 trường hợp), vi phạm quá khổ, quá tải (62 trường hợp).

Thông tin thêm từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), tính đến 10 giờ sáng 3/5, lượng xe đang dồn về đoạn cuối tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ (hướng về trung tâm Thủ đô Hà Nội) với mật độ phương tiện đang dần tăng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi di chuyển trở lại Thủ đô cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết, chấp hành nghiêm luật giao thông và lộ trình phân luồng, góp phần bảo đảm hành trình an toàn, thuận lợi.