Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT: Bảo đảm nghiêm túc, an toàn

(Ngày Nay) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đang đến gần. Hiện các địa phương đang tập trung tổ chức ôn tập và chuẩn bị các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tại TP. Huế, kỳ thi năm nay có 13.946 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 504 thí sinh tự do. Dự kiến thành phố sẽ tổ chức 38 điểm thi với 699 phòng thi.

Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, Sở GD&ĐT đã phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, phương án bảo mật đề thi, đảm bảo an ninh trật tự, y tế, giao thông và xử lý các tình huống khẩn cấp. Tại các điểm thi, hệ thống camera giám sát được bố trí hoạt động 24/24.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp với các đơn vị kiểm tra kỹ lưỡng điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm thi, đặc biệt chú trọng đến hệ thống điện và công tác phòng cháy chữa cháy. Sở Y tế bố trí lực lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh. Các điểm thi cũng phải bố trí lực lượng bảo vệ đề thi, bài thi và xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho thí sinh.

Tại TP. Đà Nẵng, hiện các trường đang tăng cường ôn tập để học sinh làm quen với dạng đề mới. Sở GD&ĐT đã tổ chức kỳ thi thử cho học sinh lớp 12 trên toàn thành phố nhằm giúp các em tiếp cận cấu trúc đề thi theo chương trình mới, đồng thời để nhà trường đánh giá năng lực học sinh, điều chỉnh kế hoạch ôn tập phù hợp.

Năm 2025 thành phố có 14.560 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó 14.163 theo chương trình GDPT 2018 và 397 theo chương trình 2006. Sở GD&ĐT thành phố yêu cầu các điểm thi chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, phòng thi, phòng làm việc, thiết bị y tế, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện cần thiết; nhân lực trực 24/24 tại các điểm in sao đề và chấm thi.

Thời gian tới, các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ được tổ chức để rà soát cơ sở vật chất, bảo mật đề thi, phương án bảo vệ bài thi, an ninh tại các điểm thi. Lực lượng công an thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, ngăn chặn gian lận công nghệ cao, bảo đảm trật tự và an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức kỳ thi, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn. Đồng thời, yêu cầu ngành giáo dục tập huấn kỹ cho cán bộ coi thi và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ GD&ĐT và UBND thành phố.

Tại Quảng Ngãi, hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được triển khai khẩn trương. Toàn tỉnh có 36 điểm thi, trong đó 35 điểm dành cho gần 14.200 thí sinh theo chương trình GDPT mới, điểm còn lại dành riêng cho 353 thí sinh thi theo chương trình GDPT 2006. Việc phân tách này thể hiện nỗ lực của ngành giáo dục trong việc bảo đảm công bằng, thuận tiện cho mọi đối tượng dự thi.

Sở GD&ĐT tỉnh cho biết, tất cả công tác chuẩn bị đều bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT và lãnh đạo tỉnh. Đối với các trường đang xây dựng hoặc sửa chữa, Sở đã chỉ đạo hiệu trưởng làm việc với nhà thầu để tạm dừng thi công từ ngày 22–28/6, tránh ảnh hưởng đến kỳ thi. Trước kỳ thi, Sở sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra trực tiếp đánh giá tiến độ chuẩn bị, kiểm tra hồ sơ đăng ký và điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm trường.

Dự kiến, địa phương bố trí 750 phòng thi và hơn 2.300 cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi. Các điểm thi được yêu cầu đảm bảo đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và có máy phát điện dự phòng.

Tại huyện Lý Sơn, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo bộ phận in sao đề thi hoàn tất sớm phần liên quan đến huyện đảo này. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng các phương án dự phòng để kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tại Bình Định, năm nay có hơn 20.000 học sinh lớp 12 bước vào kỳ thi. Sở GD&ĐT tỉnh cho biết đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong dạy và học. Dự kiến toàn tỉnh có 44 điểm thi, trong đó có 1 điểm thi dành cho học sinh theo chương trình GDPT 2006.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công an tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh cho kỳ thi. Ngành giáo dục hoàn thiện kế hoạch ôn tập, nâng cao chất lượng kỳ thi.

Tại Quảng Nam, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các sở ngành, địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao để tổ chức kỳ thi.

Theo đó, Sở GD&ĐT hướng dẫn, kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị, in sao đề thi, tổ chức ôn tập cho học sinh. Đồng thời, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và có phương án xử lý các tình huống phát sinh, không để giáo viên, học sinh bị động. Các địa phương phối hợp với ngành giáo dục và lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi; đặc biệt quan tâm hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…