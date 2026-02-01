Chuẩn bị chu đáo, đáp ứng nhu cầu của du khách dịp APEC 2027

(Ngày Nay) - Chiều 31/1, tại đặc khu Phú Quốc, Hiệp hội Du lịch An Giang tổ chức tọa đàm “Doanh nghiệp du lịch An Giang hướng tới APEC 2027”, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, quảng bá hình ảnh Phú Quốc - An Giang ra quốc tế, thu hút đầu tư để đưa du lịch An Giang đạt chuẩn quốc tế, góp phần tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2027 diễn ra tại đảo Ngọc Phú Quốc.

Đây là diễn đàn quan trọng để các cơ quan quản lý, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi, đánh giá cơ hội, nhận diện yêu cầu và định hình hướng phát triển du lịch địa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tọa đàm tập trung về những vấn đề trọng tâm, đánh giá cơ hội và yêu cầu của APEC 2027 đối với năng lực cạnh tranh của du lịch An Giang; vấn đề doanh nghiệp du lịch cần chuẩn bị để tận dụng cơ hội, đáp ứng yêu cầu từ dòng khách quốc tế chất lượng cao gắn với APEC 2027; giải pháp phát huy lợi thế đặc thù của An Giang về văn hóa, sinh thái, biển đảo, tâm linh, cộng đồng, đồng thời tăng cường liên kết vùng, hình thành chuỗi sản phẩm đặc sắc có sức cạnh tranh quốc tế…

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Sánh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Đại học Cần Thơ, tỉnh An Giang cùng các ngành chức năng, doanh nghiệp cần dự báo về số lượng khách, tỷ lệ du khách chất lượng cao, chi tiêu/khách, lưu trú… tham gia trước và sau APEC 2027 để chuẩn bị chu đáo, đáp ứng nhu cầu của khách.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc chia sẻ, Phú Quốc luôn phấn đấu phát triển thành trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế - trung tâm kết nối các mối quan hệ giao thương trong khu vực và trên toàn cầu. Phú Quốc cố gắng phấn đấu đạt mục tiêu này và mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân sẽ là một đại sứ du lịch cho năm 2026, chuẩn bị cho sự kiện APEC 2027.

Các đại biểu đã trao đổi, đề xuất định hướng phát triển du lịch trước trong và sau APEC 2027. Có ý kiến cho rằng Sở Du lịch An Giang cần tăng cường vai trò dẫn dắt, xây dựng và ban hành các kế hoạch chiến lược dài hạn, tập trung vào phát triển du lịch xanh, bền vững; tổ chức các chương trình đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ số để quảng bá hình ảnh An Giang tới đoàn đại biểu APEC, đảm bảo du lịch tỉnh đạt chuẩn quốc tế về an toàn và bền vững môi trường.

Các xã, phường, đặc khu cần hành động quyết liệt hơn nữa, coi du lịch là động lực kinh tế then chốt. Chính quyền địa phương nên ưu tiên phân bổ ngân sách cho việc bảo tồn di sản văn hóa như các lễ hội truyền thống, làng nghề, kiểm soát chặt chẽ môi trường để tránh ô nhiễm sông ngòi - nguồn tài nguyên cốt lõi của du lịch An Giang. Hướng tới APEC 2027, chính quyền cần phối hợp tổ chức các sự kiện thử nghiệm đón khách quốc tế và hỗ trợ việc cấp phép nhanh chóng, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, góp phần xây dựng hình ảnh An Giang thân thiện, an toàn.

Doanh nghiệp cần chủ động đổi mới, đầu tư vào sản phẩm du lịch bền vững như homestay sinh thái, tour cộng đồng và dịch vụ cao cấp hướng tới khách APEC; tích cực hợp tác để hình thành chuỗi cung ứng, giảm thiểu lãng phí tài nguyên và áp dụng các tiêu chuẩn xanh như tiết kiệm năng lượng, giảm nhựa dùng một lần… Các doanh nghiệp cần tham gia hội chợ quốc tế, xây dựng thương hiệu chung cho du lịch An Giang, đào tạo nhân lực để nâng cao chất lượng dịch vụ. Tỉnh cần chú trọng đẩy mạnh truyền thông để lan tỏa sự kiện APEC 2027, tập trung quảng bá, giới thiệu du lịch Phú Quốc - An Giang có trọng tâm, trọng điểm, nhất là du lịch xanh, xây dựng thương hiệu An Giang như một điểm đến bền vững, thu hút đầu tư và du khách quốc tế.

Sở Du lịch An Giang cam kết luôn đồng hành cùng Hiệp hội Du lịch, cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến để nghiên cứu tham mưu chính sách cho phù hợp; hỗ trợ xúc tiến thị trường, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số và định hướng phát triển du lịch xanh bền vững; tạo nền tảng cho du lịch An Giang chủ động nắm bắt cơ hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu hơn vào thị trường quốc tế.

Cam kết kết nối sức mạnh doanh nghiệp, dẫn dắt phát triển, vươn tầm hội nhập APEC 2027, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang cho rằng, doanh nghiệp du lịch cần cải thiện tiêu chuẩn phục vụ, đào tạo nhân lực và áp dụng công nghệ để đáp ứng yêu cầu khách quốc tế; xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù; tận dụng APEC 2027 như một “cơ hội vàng” để giới thiệu An Giang trên bản đồ du lịch quốc tế.

Dịp này, Hiệp hội du lịch tỉnh An Giang ra mắt Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch An Giang, hoạt động với phương châm “Kết nối - Đồng hành - Phát triển”; đồng thời, ký kết hợp tác phát triển du lịch với các hiệp hội du lịch vùng miền và doanh nghiệp, trước mắt là liên kết hợp tác hướng tới APEC 2027.