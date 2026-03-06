Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch Quốc gia Ninh Chữ đến năm 2045

(Ngày Nay) - Mục tiêu của quy hoạch nhằm xây dựng Khu Du lịch Quốc gia Ninh Chữ trở thành một trong những khu du lịch trọng điểm của cả nước, có hệ thống hạ tầng đồng bộ; sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 384, ngày 04/3/2026 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch Quốc gia Ninh Chữ (tỉnh Khánh Hòa) đến năm 2045.

Theo quy hoạch, phạm vi lập quy hoạch là dải không gian ven biển phía nam tỉnh Khánh Hòa, gồm một phần các xã: Công Hải, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Xuân Hải, Phước Dinh, Cà Ná và các phường: Đông Hải, Ninh Chử; quy mô khoảng 10.200ha trên đất liền và khoảng 2.000ha mặt biển phục vụ hoạt động du lịch, dịch vụ.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ trở thành một trong những khu du lịch trọng điểm của cả nước, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ; sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực ven biển phía nam tỉnh Khánh Hòa, gắn với bảo tồn các giá trị cảnh quan, sinh thái và văn hóa đặc trưng.

Theo dự báo, đến năm 2030, khu du lịch đón khoảng 5,9 triệu lượt khách; đến năm 2045, khoảng 9,84 triệu lượt khách. Quy mô dân số khoảng 193.300 người vào năm 2030 và khoảng 300.000 người vào năm 2045 (bao gồm dân số quy đổi từ khách du lịch).

Quy hoạch định hướng phát triển theo mô hình tuyến đa trung tâm, gồm 3 phân vùng lớn với 8 phân khu chức năng. Trong đó, khu vực bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ được xác định là trung tâm du lịch trọng điểm.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai và quản lý phát triển khu du lịch theo đúng quy định.

Bãi biển Ninh Chữ có đường bờ biển hình vòng cung dài 10 km, cát trắng mịn và nước biển trong xanh, được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất ở miền Trung Việt Nam.

Khí hậu tại Ninh Chữ ôn hòa, nắng ấm quanh năm, tạo điều kiện lý tưởng cho các hoạt động du lịch biển như tắm biển, lướt ván, câu cá và du thuyền.

Đặc biệt, khu vực này còn gần với nhiều điểm tham quan nổi tiếng khác như vịnh Vĩnh Hy, Vườn Quốc gia Núi Chúa và các làng nghề truyền thống, giúp du khách có thể kết hợp khám phá văn hóa và thiên nhiên đa dạng của vùng đất này.​

Vịnh Vĩnh Hy là một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam, nổi bật với làn nước xanh ngọc, núi rừng bao quanh và hệ sinh thái san hô phong phú. Rất nhiều du khách đã mê mẩn trước vẻ đẹp của biển Ninh Chữ vịnh Vĩnh Hy. Du lịch Ninh Chữ Vĩnh Hy luôn là cung đường được nhiều du khách lựa chọn khám phá.

Với vẻ đẹp hoang sơ và yên bình, bãi biển Ninh Chữ hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ và là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Ninh Thuận.​

Ninh Chữ sở hữu khí hậu đặc trưng của vùng nhiệt đới gió mùa nhưng ít mưa và nhiều nắng, rất thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển. Thời tiết tại đây quanh năm ôn hòa, nắng đẹp và hiếm khi bị ảnh hưởng bởi bão, vì thế bạn có thể đến Ninh Chữ gần như vào bất kỳ thời điểm nào.

Tuy nhiên, thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Ninh Chữ là từ tháng 3 đến tháng 8. Đây là khoảng thời gian biển êm, nắng vàng rực rỡ, thích hợp cho các hoạt động tắm biển, ngắm bình minh, chèo SUP, hay đơn giản là nằm thư giãn dưới hàng dừa rì rào bên bãi cát mịn.

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình, bãi biển Ninh Chữ còn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích trải nghiệm và khám phá.

Chỉ cách bãi biển vài phút đi bộ, làng chài Khánh Hải là nơi bạn có thể khám phá cuộc sống thường nhật của ngư dân Ninh Thuận, xem cách họ đánh bắt cá, kéo lưới, hoặc thưởng thức hải sản tươi sống ngay tại bờ biển.