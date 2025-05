Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025 có nhiều điểm mới. Do đó, các thành viên Ban Chỉ đạo cần xác định rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ thi, mong muốn của xã hội, sự lo lắng của phụ huynh và học sinh để chủ động chuẩn bị tốt, đảm bảo các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, gọn nhẹ, hiệu quả.

Các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát các nhiệm vụ được phân công, có kế hoạch, phương án cụ thể tổ chức kỳ thi, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo tập trung thực hiện tốt công tác truyền thông nhằm cung cấp kịp thời, chính xác về những những điểm mới của kỳ thi, quyền lợi và trách nhiệm thí sinh, quy chế thi…; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho kỳ thi; rà soát và xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối kỳ thi, đặc biệt là trong khâu in sao đề thi, vận chuyển đề thi và bài thi, chấm thi.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghịSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tập trung tổ chức tốt công tác ôn tập cho học sinh, tăng cường tổ chức hội giảng để chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng trong công tác ôn tập của các trường. Đồng thời, Sở tập trung chuẩn bị tốt điểm thi về mọi mặt, đảm bảo an toàn, bảo mật, dự trù tình huống và có phương án đề phòng các tình huống ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh. Đặc biệt, ngành chuẩn bị tốt nhân sự cho kỳ thi, ngoài việc phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định cần chú trọng việc nắm vững Quy chế thi khi thực hiện nhiệm vụ và bản lĩnh khi xử lý tình huống để phối hợp kịp thời với Hội đồng thi xử lý các sự việc bất ngờ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025, tỉnh có 11.513 thí sinh đăng ký dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và 209 thí sinh dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 tại 29 điểm thi. Chuẩn bị cho kỳ thi, Sở đã chỉ đạo các trường đa dạng hóa hình thức, phương pháp ôn tập cho học sinh, huy động các nguồn lực giáo viên, đoàn thể trong trường và phát huy công tác xã hội hóa hợp lý để hỗ trợ việc tổ chức ôn tập, hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh còn hạn chế về năng lực học tập, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Ngành giáo dục tổ chức hội giảng, cho học sinh làm bài khảo sát, tập huấn ôn thi,… để đánh giá, rút kinh nghiệm, qua đó định hướng kiến thức, kĩ năng cần trang bị cho học sinh. Cùng với đó, ngành tiếp tục phối hợp kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm thi, các ban của kỳ thi; rà soát toàn bộ thiết bị phục vụ cho công tác in sao đề thi, chấm thi và các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn cho khu vực in sao đề thi, khu vực làm phách, chấm thi.

Ngành tổ chức công tác ôn thi, tổ chức thi thử để học sinh làm quen với cấu trúc đề thi. Qua đó học sinh tự đánh giá năng lực học tập để điều chỉnh, đồng thời làm cơ sở để các trường đánh giá sức học của học sinh, kịp thời điều chỉnh kế hoạch ôn tập phù hợp, góp phần nâng cao kết quả và chất lượng kỳ thi.