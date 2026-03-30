Chương trình "Hào khí Thăng Long-Linh thiêng Tây Trấn" giáo dục lòng tự hào, tinh thần yêu nước

(Ngày Nay) - Những ngày cuối tháng Ba, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ hội tưởng nhớ Linh Lang Đại vương. Một trong những lễ hội quan trọng, đặc sắc nhất diễn ra ở quê hương của ngài, đó là Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục, phường Giảng Võ (Hà Nội).
Những tiết mục đặc sắc trong chương trình Hào khí Thăng Long - Linh thiêng Tây trấn.
Những tiết mục đặc sắc trong chương trình Hào khí Thăng Long - Linh thiêng Tây trấn.

Theo Ngọc phả do Hàn lâm viện Đại học sĩ Nguyễn Bính biên soạn năm 1572, Đức Thánh Linh Lang Đại vương là Hoàng tử Hoàng Lang, con của Vua Lý Thánh Tông. Vào cuối thế kỷ XI, ngài đã có công lớn khi góp phần đánh thắng giặc Tống xâm lược. Sau khi thác, Linh Lang Đại vương trở thành một tín ngưỡng thờ phụng của dân cư 269 làng trên toàn miền bắc.

Tại Hà Nội có hàng chục địa phương thờ Linh Lang Đại vương, nhất là những địa phương gần hồ Tây và dọc sông Hồng.

Các triều đại phong Linh Lang Đại vương là Tây trấn thượng đẳng phúc thần. Trong hàng trăm nơi thờ phụng Linh Lang Đại vương, đền Voi Phục ở làng Thủ Lệ - quê mẹ ngài là nơi thờ chính.

Đền Voi Phục nằm ở phía tây kinh thành và là Trấn Tây - một trong bốn di tích thuộc Thăng Long tứ trấn xưa.

Hằng năm, nhân dân địa phương tổ chức lễ hội tưởng nhớ ngày hóa của Linh Lang Đại vương vào ngày 10/2 âm lịch. Đây là ngày hội của hàng trăm địa phương. Trong đó, Lễ hội đền Voi Phục là một trong những lễ hội quan trọng nhất.

Nhiều địa phương thờ cúng ngài đều tổ chức đoàn rước dâng lễ lên Linh Lang Đại vương, nhất là ba làng có tục kết chạ là: Thủ Lệ, Hào Nam và Ngọc Khánh.

Chương trình "Hào khí Thăng Long-Linh thiêng Tây Trấn" giáo dục lòng tự hào, tinh thần yêu nước ảnh 1
Những màn diễn đặc sắc trong chương trình.

Trong mùa lễ hội xuân Bính Ngọ 2026, bên cạnh những nghi thức truyền thống, Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ đã phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật “Hào khí Thăng Long - Linh thiêng Tây trấn” tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục vào tối 28/3 (tức ngày chính hội 10/2 âm lịch).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ Cồ Như Dũng cho biết, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ tổ chức chương trình nghệ thuật “Hào khí Thăng Long - Linh thiêng Tây trấn” nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phát triển văn hóa Việt Nam và Chương trình hành động số 08-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Chương trình nhằm góp phần phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và giáo dục truyền thống, góp phần khẳng định bản sắc và chiều sâu văn hiến của Thủ đô.

“Hào khí Thăng Long - Linh thiêng Tây Trấn” không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là hoạt động văn hóa - xã hội có ý nghĩa sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Chương trình được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh, kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn truyền thống với công nghệ hiện đại như ánh sáng, âm thanh… tạo nên một không gian nghệ thuật đa chiều, sống động.

