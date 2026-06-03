Phát sóng phần 3 phim tài liệu Hồ Chí Minh - Con đường phía trước

Năm 2023, TFS ra mắt phần 1 bộ phim tài liệu Hồ Chí Minh - Con đường phía trước với tựa đề “Hành trình đến Liên Xô - Từ dấu chân lịch sử đến biểu tượng trường tồn”, đã đoạt giải A giải Báo chí Quốc gia và giải A Hội Điện ảnh TPHCM. Phần 2 - “Khải hoàn ca giữa lòng Paris” lên sóng năm 2024 đã để lại nhiều dấu ấn. Đến nay, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2026), phần 3 - “Hành trình qua Đức và Italia: tiếp tục giải mã những “khoảng trắng” lịch sử” (2 tập) của bộ phim sẽ phát sóng trên kênh HTV9 (Đài PTTH TPHCM) vào 8g ngày 5 và 6/6.

Tiếp nối mạch tư duy khám phá của 2 phần trước, phần 3 mở rộng không gian lịch sử sang nước Đức và Italia, hai địa bàn ít được khai thác nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc làm sáng rõ thêm hành trình tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với cách tiếp cận kết hợp giữa tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và góc nhìn của các học giả quốc tế, bộ phim không chỉ tái hiện những dấu vết còn lại của Nguyễn Ái Quốc tại châu Âu, mà còn giải mã mối liên hệ sâu sắc giữa tư tưởng của Người với các phong trào tiến bộ trên thế giới.

Phần 3 bộ phim được chia làm 2 tập. Trong đó, tập 1 với tiêu đề “Via Hồ Chí Minh” được ê-kíp lần theo dấu vết hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Đức trong những giai đoạn đầu thế kỷ XX, đồng thời mở ra hành trình khám phá tại Italia – nơi hình ảnh Hồ Chí Minh được tôn vinh qua nhiều địa danh mang tên Người.

Với tiêu đề “Berlin 1957”, tập 2 tập trung vào chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Đức năm 1957 của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Từ đây, một câu chuyện đầy xúc động về thế hệ học sinh Việt Nam học tập tại các trường Moritzburg và Maxim Gorki được kể lại. Những ký ức về sự quan tâm, căn dặn của Bác đã trở thành nguồn động viên sâu sắc, thể hiện tầm nhìn dài hạn đối với thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Điểm nhấn đặc biệt của phần 3 này là đoàn phim đã khám phá và phát hiện có đến 21 con đường tại Italia được đặt tên Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một con số mang ý nghĩa thống kê, mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự hiện diện của hình tượng Hồ Chí Minh trong đời sống văn hóa - xã hội tại châu Âu. Qua đó, cho thấy sức lan tỏa đặc biệt của tư tưởng Hồ Chí Minh vượt ra ngoài biên giới quốc gia, trở thành biểu tượng của khát vọng tự do và phẩm giá con người.

Khép lại phần 3, bộ phim tài liệu Hồ Chí Minh - Con đường phía trước không chỉ bổ sung những mảnh ghép còn thiếu trong hành trình lịch sử, mà còn khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện đại – như một cầu nối giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế trên nền tảng hòa bình và phát triển.