Chương trình phát triển nhân tài Viettel thu hút gần 12.000 người tham gia

(Ngày Nay) - Gần 12.000 hồ sơ đăng ký, trong đó có gần 8.800 hồ sơ của Viettel Digital Talent và hơn 3.000 hồ sơ của Viettel Future Changemakers, cho thấy sức hút ngày càng lớn của các chương trình phát triển nhân tài công nghệ và quản trị trẻ do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) triển khai.

Hai chương trình phát triển nhân tài thường niên của Viettel năm nay, sau một tháng mở đăng ký từ 12-2 đến 15-3, đã thu hút gần 12.000 hồ sơ từ khắp cả nước. Số lượng nhân sự trẻ Việt Nam quan tâm, cũng như tốc độ tăng trưởng qua từng năm, cho thấy sức hấp dẫn của những chương trình phát triển nhân tài quy mô lớn của Viettel.

Cụ thể, chương trình Thực tập sinh tài năng - Viettel Digital Talent (VDT) thu hút gần 8.800 hồ sơ, tăng 53% so với năm 2025. Chương trình Quản trị viên tập sự - Viettel Future Changemakers (VFC) ghi nhận hơn 3.000 hồ sơ, tăng 45%. Cả hai chương trình đang dần trở thành lựa chọn được nhiều ứng viên trẻ quan tâm, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, kinh doanh và quản trị.

Năm 2026, Viettel lần đầu tiên khởi động cùng lúc hai chương trình với thông điệp “Innovate at the core – Sáng tạo từ cốt lõi”. Đây là định hướng nhằm xây dựng hệ sinh thái phát triển nhân tài toàn diện của Viettel, đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược của đất nước.

Thông qua hai chương trình phát triển nhân tài của Viettel, các ứng viên có cơ hội tham gia vào những dự án công nghệ và kinh doanh quy mô lớn, đồng thời học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia trong hệ sinh thái Viettel. Những trải nghiệm thực tiễn này giúp người tham gia sớm hình thành tư duy làm việc chuyên nghiệp và tích lũy nền tảng nghề nghiệp vững chắc ngay từ giai đoạn đầu sự nghiệp.

Viettel Digital Talent là chương trình đào tạo và phát triển tài năng công nghệ trẻ, nằm trong chiến lược đầu tư dài hạn cho nguồn nhân lực công nghệ của Tập đoàn Viettel. Chương trình được tổ chức thường niên từ năm 2021, do đội ngũ chuyên gia đầu ngành của Viettel thiết kế và giảng dạy.

Qua 5 mùa trước (2021-2025), chương trình đã thu hút hơn 12.000 hồ sơ ứng tuyển, gần 1.200 thực tập sinh tham gia chương trình và hơn 400 sinh viên trở thành nhân viên chính thức của Viettel ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Khoảng 40% sáng kiến hình thành từ chương trình được ứng dụng thực tế tại Viettel.

Năm 2026, chương trình tập trung vào 8 lĩnh vực công nghệ chiến lược gồm: Điện toán đám mây, an toàn thông tin, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật bán dẫn, công nghệ 5G, kỹ thuật phần mềm, internet vạn vật và hàng không – vũ trụ.

Đây được đánh giá là một trong những chương trình thực tập công nghệ có quy mô và chất lượng hàng đầu, góp phần đào tạo đội ngũ nhân sự công nghệ phục vụ chiến lược chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Viettel Future Changemakers là chương trình đào tạo quản trị viên tập sự, phát triển đội ngũ nhân sự trẻ có tiềm năng trở thành các nhà quản lý. Nội dung đào tạo tập trung vào các lĩnh vực quản trị gắn với công nghệ mũi nhọn, bao gồm quản lý sản phẩm số, quản lý dự án công nghệ và quản lý chuỗi cung ứng logistics.

Chương trình đã có gần 3.000 hồ sơ ứng tuyển sau 2 mùa tổ chức trước đó (2024-2025), trong đó nhiều ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Nhiều quản trị viên tập sự xuất sắc nhất được ký hợp đồng đào tạo dài hạn và từng bước đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong các sản phẩm, dịch vụ của Viettel.

Lễ khai giảng Viettel Talent 2026, gồm Viettel Digital Talent và Viettel Future Change Makers sẽ sớm được tổ chức vào tháng 4 tới để chào đón những ứng viên xuất sắc bắt đầu lộ trình đào tạo và phát triển sự nghiệp cùng Viettel.