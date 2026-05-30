Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lawrence Wong trồng cây tại Vườn Bách thảo Singapore

(Ngày Nay) - Sáng 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Lễ trồng cây tại Vườn Bách thảo Singapore do Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chủ trì.
Sau khi nghe lãnh đạo Vườn Bách thảo Singapore giới thiệu về khu vực trồng cây và loài cây Hopea recopei (Chò chai) cùng như quy trình trồng cây, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức trồng cây trong sự chứng kiến của một số đại biểu hai nước.

Vườn Bách thảo Singapore nằm ở trung tâm thành phố, được thành lập năm 1859, hiện do Hội đồng Công viên Quốc gia quản lý. Trong những năm đầu mới thành lập, vườn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp ở Singapore và khu vực thông qua việc thu thập, trồng trọt, thử nghiệm và phân phối các loại cây hữu ích. Từ năm 1928, Vườn Bách thảo tiên phong trong việc nhân giống lan và bắt đầu chương trình lai tạo lan.

Năm 2015, Vườn Bách thảo Singapore được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh Di sản thế giới. Đây là vườn bách thảo nhiệt đới đầu tiên và duy nhất nằm trong Danh sách Di sản thế giới của UNESCO. Nơi đây có những khu vực nổi tiếng như: Vườn lan quốc gia, khu vườn tiến hóa, khu rừng nhiệt đới... Vườn hoa lan quốc gia của Singapore hiện là nơi lớn nhất trên thế giới trưng bày hoa lan nhiệt đới.

Với công tác thực vật học và các hoạt động làm vườn hiện nay, Vườn Bách thảo Singapore tiếp tục đóng vai trò quan trọng như một viện thực vật nhiệt đới hàng đầu và là địa điểm yêu thích đối với tất cả người dân Singapore cũng như của nhiều khách du lịch.

Vào năm 1963, sự kiện Thủ tướng Lý Quang Diệu trồng cây xanh đã khơi nguồn cảm hứng cho chiến dịch trồng 1.963 cây được đông đảo người dân hưởng ứng với quyết tâm phủ xanh Singapore, tạo môi trường sạch, xanh và giảm thiểu tác động của quá trình bê tông hóa đô thị. Singapore có mật độ dân cư vào loại cao nhất thế giới, với hơn 90% dân số sống trong các khu chung cư, nhưng cây xanh vẫn luôn hiện diện ở khắp nơi.

(Ngày Nay) - Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho thấy sự đổi mới trong tư duy làm phim với Ốc mượn hồn. Tác phẩm mang màu sắc tâm lý kịch tính, được kể bằng nhịp điệu tiết chế trên nền những khung hình đậm chất điện ảnh.
Hãn quốc Kim Trướng – Di sản văn minh thảo nguyên của nhân loại
(Ngày Nay) - Hội thảo quốc tế với chủ đề "Hãn quốc Kim Trướng như một mô hình của nền văn minh thảo nguyên: Lịch sử, khảo cổ học, văn hóa và bản sắc" đã diễn ra tại thủ đô Astana, Kazakhstan. Sự kiện quy tụ hơn 350 đại biểu, gồm đại diện các tổ chức quốc tế, sử gia, khảo cổ học, nhà nghiên cứu và học giả hàng đầu chuyên sâu về lịch sử Đại thảo nguyên và Hãn quốc Kim Trướng (Ulus Jochi).
(Ngày Nay) - Từ Monaco bên bờ Địa Trung Hải đến hồ Como thơ mộng của Italy, những bất động sản ven mặt nước từ lâu đã trở thành tọa độ sống được những người giàu có săn đón. Ngoài sở hữu giá trị tài sản vượt trội, biệt thự bên hồ còn phản chiếu vị thế, gu sống và đẳng cấp của chủ nhân - những giá trị vĩnh cửu theo thời gian, ngày càng khó mua được bằng tiền.
(Ngày Nay) - Việt Nam đang đẩy mạnh nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm để vận hành tòa án chuyên biệt trong Trung tâm Tài chính quốc tế mới thành lập. Trong bối cảnh hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Singapore đang mở ra triển vọng cho “mảnh ghép” quan trọng này trong hệ sinh thái trung tâm tài chính quốc tế, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore tạo thêm động lực ý nghĩa cho sự hợp tác đó.
Trung Quốc tích hợp AI vào ngành năng lượng
(Ngày Nay) - Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào ngành năng lượng, tận dụng công nghệ tiên tiến để thúc đẩy hiện đại hóa công nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo tương lai năng lượng.
Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng MTTQ đoàn kết nhân dân, gắn kết các tôn giáo
(Ngày Nay) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570, chiều 29/5, tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.