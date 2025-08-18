Chuyên gia lưu ý về cảm giác "mát ảo" khi dùng các sản phẩm chứa tinh dầu bạc hà

(Ngày Nay) - Các sản phẩm làm mát chứa tinh dầu bạc hà, như xịt khoáng hoặc khăn ướt, hiện đang được nhiều người sử dụng để giảm cảm giác nóng nực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế Nhật Bản, việc sử dụng các cản phẩm này có thể tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt trong điều kiện thời tiết oi bức.

Ông Naoto Fujii, Phó Giáo sư sinh lý học thể dục tại Đại học Tsukuba, giải thích rằng khi dùng sản phẩm chứa tinh dầu bạc hà lên da, một protein cảm biến nhiệt gọi là TRPM8 sẽ được kích hoạt. Tín hiệu này gửi về não, khiến người dùng cảm nhận cảm giác mát lạnh, dù nhiệt độ da không thực sự giảm. Đây chỉ là cảm giác ảo do tinh dầu bạc hà tạo ra.

Tuy nhiên, cảm giác mát này có thể phản tác dụng. Khi não bị lừa rằng cơ thể đã mát đi, phản ứng tự nhiên như đổ mồ hôi để hạn chế nhiệt lại bị trì hoãn. Điều này làm giảm khả năng thoát nhiệt, khiến nhiệt độ cơ thể thực sự tăng cao, dễ dẫn đến sốc nhiệt và các biến chứng nguy hiểm trong điều kiện thời tiết nóng.

Phòng thí nghiệm của ông Fujii và nhiều nghiên cứu khác trên thế giới đã xác nhận tác động này của tinh dầu bạc hà lên cơ chế điều hòa nhiệt độ. Phó giáo sư Fujii khẳng định tinh dầu bạc hà hoàn toàn có khả năng làm tăng nguy cơ sốc nhiệt. Những rủi ro này đã được nhấn mạnh trong một tuyên bố chung của các chuyên gia quốc tế vào năm 2020, trước thềm Thế vận hội Tokyo.

Mặc dù vậy, ông Fujii cũng lưu ý rằng trong những điều kiện không quá nóng bức, tinh dầu bạc hà vẫn có thể giúp giảm cảm giác khó chịu và tăng hiệu suất làm việc.

Theo giới chuyên môn, để tránh sốc nhiệt điều quan trọng nhất là tránh tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài. Cụ thể, khi ở ngoài trời, hãy tìm chỗ có bóng râm càng nhiều càng tốt; Hãy làm mát các vùng cơ thể có nhiều tĩnh mạch lớn gần da, như nách, bẹn và gáy; có thể dùng túi đá nhỏ để chườm hai lòng bàn tay trong khoảng 10-15 phút để hạ nhiệt cơ thể; nên tạo thói quen uống nước đều đặn, chẳng hạn như khi thức dậy, trước khi ra khỏi nhà, và khi đến nơi; hạn chế tập thể dục hoặc vận động mạnh trong điều kiện thời tiết nóng bức, vì các chuyển động cơ bắp sẽ tạo ra nhiều nhiệt hơn bên trong cơ thể và trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi cấp cứu ngay lập tức.