Cơ sở của LHQ ở Sudan bị tấn công, 6 binh sĩ gìn giữ hòa bình Bangladesh thiệt mạng

(Ngày Nay) - Ít nhất 6 nhân viên Liên hợp quốc (LHQ) đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào cơ sở của tổ chức này ở thành phố Kadugli, thủ phủ bang South Kordofan của Sudan.

Chính phủ Sudan lập tức ra tuyên bố cương quyết lên án vụ tấn công. Theo các nhân chứng, một thiết bị bay không người lái (UAV) đã đánh trúng cơ sở của LHQ trong lúc đang có nhiều người ở bên trong.

Chính phủ Sudan cáo buộc Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đứng sau vụ việc. Hội đồng Chủ quyền do Tổng Tư lệnh quân đội Sudan (SAF), Tướng Abdel Fattah al-Burhan, đứng đầu đã gọi vụ tấn công là “bước leo thang nguy hiểm”.

Trong khi đó, Phái bộ An ninh lâm thời của LHQ tại Abyei (UNISFA) xác nhận “6 binh sĩ (gìn giữ hòa bình) bị sát hại và 6 người khác bị thương” trong vụ tấn công. Toàn bộ các nạn nhân đều là người Bangladesh.

Phản ứng trước vụ việc trên, quyền Thủ tướng Bangladesh Muhammad Yunus bày tỏ “hết sức đau buồn”, trong khi Bộ Ngoại giao nước này ra tuyên bố kịch liệt lên án.

Kadugli, nơi đang xảy ra nạn đói, đã bị RSF bao vây suốt khoảng 1 năm rưỡi qua. Bang South Kordofan nằm giữa vùng Darfur ở miền Tây do RSF kiểm soát và các khu vực ở miền Bắc, Đông và Trung Sudan do SAF nắm giữ. Vị trí chiến lược này có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì các tuyến tiếp tế và triển khai lực lượng.

RSF đã giao tranh với SAF từ tháng 4/2023 và triển khai các tay súng, UAV cùng các lực lượng dân quân đồng minh tới khu vực đất đai màu mỡ này. Các nhà phân tích nhận định RSF đang tìm cách xuyên thủng tuyến phòng thủ của SAF ở miền Trung Sudan, qua đó mở đường tiến tới mục tiêu giành lại quyền kiểm soát thủ đô Khartoum.