Cơ sở của LHQ ở Sudan bị tấn công, 6 binh sĩ gìn giữ hòa bình Bangladesh thiệt mạng

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
(Ngày Nay) - Ít nhất 6 nhân viên Liên hợp quốc (LHQ) đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào cơ sở của tổ chức này ở thành phố Kadugli, thủ phủ bang South Kordofan của Sudan.
Cơ sở của LHQ ở Sudan bị tấn công, 6 binh sĩ gìn giữ hòa bình Bangladesh thiệt mạng

Chính phủ Sudan lập tức ra tuyên bố cương quyết lên án vụ tấn công. Theo các nhân chứng, một thiết bị bay không người lái (UAV) đã đánh trúng cơ sở của LHQ trong lúc đang có nhiều người ở bên trong.

Chính phủ Sudan cáo buộc Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đứng sau vụ việc. Hội đồng Chủ quyền do Tổng Tư lệnh quân đội Sudan (SAF), Tướng Abdel Fattah al-Burhan, đứng đầu đã gọi vụ tấn công là “bước leo thang nguy hiểm”.

Trong khi đó, Phái bộ An ninh lâm thời của LHQ tại Abyei (UNISFA) xác nhận “6 binh sĩ (gìn giữ hòa bình) bị sát hại và 6 người khác bị thương” trong vụ tấn công. Toàn bộ các nạn nhân đều là người Bangladesh.

Phản ứng trước vụ việc trên, quyền Thủ tướng Bangladesh Muhammad Yunus bày tỏ “hết sức đau buồn”, trong khi Bộ Ngoại giao nước này ra tuyên bố kịch liệt lên án.

Kadugli, nơi đang xảy ra nạn đói, đã bị RSF bao vây suốt khoảng 1 năm rưỡi qua. Bang South Kordofan nằm giữa vùng Darfur ở miền Tây do RSF kiểm soát và các khu vực ở miền Bắc, Đông và Trung Sudan do SAF nắm giữ. Vị trí chiến lược này có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì các tuyến tiếp tế và triển khai lực lượng.

RSF đã giao tranh với SAF từ tháng 4/2023 và triển khai các tay súng, UAV cùng các lực lượng dân quân đồng minh tới khu vực đất đai màu mỡ này. Các nhà phân tích nhận định RSF đang tìm cách xuyên thủng tuyến phòng thủ của SAF ở miền Trung Sudan, qua đó mở đường tiến tới mục tiêu giành lại quyền kiểm soát thủ đô Khartoum.

PV
LHQ Sudan tấn công thiệt mạng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nhật Bản diễn tập ứng phó tấn công mạng quy mô lớn
Nhật Bản diễn tập ứng phó tấn công mạng quy mô lớn
(Ngày Nay) - Chính phủ Nhật Bản dự định tổ chức cuộc diễn tập, với sự tham gia của chính quyền thủ đô Tokyo và các doanh nghiệp hạ tầng chủ chốt, nhằm chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra sự cố hạ tầng quy mô lớn do tấn công mạng và các nguyên nhân khác.
Người cao tuổi Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD do lừa đảo tài chính
Người cao tuổi Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD do lừa đảo tài chính
(Ngày Nay) - Các vụ lừa đảo nhắm vào người trên 60 tuổi ở Mỹ trong năm 2024 đã gây thiệt hại 2,4 tỷ USD, tăng 26,3% so với năm 2023 và cao gấp 4 lần so với năm 2020. Đây là kết quả báo cáo thường niên của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) công bố mới đây.
SEA Games 33: Ngày tưng bừng của Điền kinh và võ thuật Việt Nam
SEA Games 33: Ngày tưng bừng của Điền kinh và võ thuật Việt Nam
(Ngày Nay) - Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ thi đấu thăng hoa trong ngày 13/12 khi giành thêm 6 HCV, qua đó nâng tổng số HCV lên 30 sau bốn ngày tranh tài tại SEA Games 33. Dấu ấn nổi bật nhất đến từ Điền kinh với những chiến thắng kèm kỷ lục, bên cạnh một ngày rực rỡ của Karate và Taekwondo – các môn võ truyền thống luôn là thế mạnh của Thể thao Việt Nam.
Nghi lễ cưới Jirtig – Sức sống bền bỉ của di sản văn hóa giữa xung đột
Nghi lễ cưới Jirtig – Sức sống bền bỉ của di sản văn hóa giữa xung đột
(Ngày Nay) - Nghi lễ cưới Jirtig truyền thống của Sudan đã chính thức được UNESCO ghi vào Danh sách đại diện Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại ngày 12/12, tại kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Quyết định này được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Sudan đang chìm trong xung đột, gây thương vong lớn, di dời diện rộng và đe dọa nghiêm trọng tới các giá trị văn hóa, di sản của đất nước.
Techfest Việt Nam 2025: Tạo đột phá cho nông nghiệp địa phương
Techfest Việt Nam 2025: Tạo đột phá cho nông nghiệp địa phương
(Ngày Nay) - Ngày 13/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest 2025), Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững tổ chức hội thảo “Kết nối các khu ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp để phát triển khởi nghiệp sáng tạo của địa phương, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững”.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Nepal tại Việt Nam
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Nepal tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Chiều 13/12, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Đại sứ Dhan Bahadur Oli - Đại sứ không thường trú của Cộng hòa Dân chủ liên bang Nepal tại Việt Nam nhân dịp Đại sứ sang trình Thư ủy nhiệm.
Du lịch Việt Nam chào đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc
Du lịch Việt Nam chào đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, dự kiến, giữa tháng 12/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Sân bay quốc tế Phú Quốc. Sự kiện do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, Sở Du lịch tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Du lịch Việt Nam nói chung và đối với đảo ngọc Phú Quốc nói riêng.