HĐBA LHQ gia hạn trừng phạt Sudan

Tất cả 15 thành viên HĐBA đã đồng thuận thông qua Nghị quyết 2791 gia hạn lệnh trừng phạt nhằm vào Sudan, trong đó bao gồm một lệnh cấm vận vũ khí và các biện pháp cụ thể về cấm thị thực và phong tỏa tài sản có hiệu lực tới ngày 12/9/2026. Theo nghị quyết mới, HĐBA cũng gia hạn sứ mệnh của Nhóm chuyên gia hỗ trợ Ủy ban Trừng phạt Sudan đến ngày 12/10/2026 và yêu cầu nhóm này đệ trình báo cáo cuối cùng cho HĐBA trước ngày 13/1/2026.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện của Sudan đã một lần nữa kêu gọi HĐBA xem xét lại các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia châu Phi này, cảnh báo mọi hành động can thiệp từ bên ngoài đã và đang kéo dài cuộc xung đột và gây nguy hiểm cho dân thường.

Cũng trong ngày 12/9, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Saudi Arabia (Arập Xêút), Ai Cập và Mỹ đã thống nhất về một "kế hoạch hòa bình 5 điểm" nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Sudan.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong kế hoạch hòa bình 5 điểm này, các nước trên khẳng định sự thống nhất của Sudan là điều cần thiết, đồng thời nhấn mạnh giải pháp quân sự là "không khả thi". Kế hoạch kêu gọi các bên xung đột ở Sudan tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Sudan, đồng thời đề cập các bước hướng tới một chính phủ mới cho Sudan.

Trong một tuyên bố chung, UAE, Saudi Arabia, Ai Cập và Mỹ nhấn mạnh: "Tương lai của Sudan không thể bị chi phối bởi các nhóm cực đoan bạo lực, nhất là những nhóm có liên hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo - tổ chức từng gây bất ổn và kích động bạo lực trên khắp khu vực". Giới phân tích khu vực đã cảnh báo về việc các nhóm Hồi giáo đang giành lại ảnh hưởng ở Sudan thông qua việc liên minh với quân đội.

Các ngoại trưởng của UAE, Saudi Arabia, Ai Cập và Mỹ cho biết họ sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy Quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đàm phán tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài kể từ giữa tháng 4/2023.

Sudan hiện bị chia rẽ bởi hai chính phủ song song. Giao tranh đã gây ra nạn đói nghiêm trọng ở Sudan và buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Chính phủ được Quân đội Sudan hậu thuẫn do Tướng Abdel Fattah Al Burhan lãnh đạo, có trụ sở tại thành phố Port Sudan, hiện kiểm soát các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Đông Sudan. Trong khi đó, lực lượng bán quân sự RSF do Tướng Mohamed Dagalo chỉ huy đã thành lập chính quyền riêng ở khu vực Tây Darfur./