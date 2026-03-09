Có việc làm mới không khai báo thông tin vẫn hưởng trợ cấp thất nghiệp được không?

(Ngày Nay) - Trước đây, tôi làm cho doanh nghiệp, có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tháng 1/2026, tôi nghỉ việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Từ tháng 3, tôi được tuyển dụng và bổ nhiệm làm giám đốc một công ty con, với con dấu và tài khoản riêng và mới đi vào hoạt động. Vậy tôi không khai báo việc làm mới và tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp đến khi hết thời hạn hưởng được không?

Về vấn đề này, việc người có việc làm mới phải khai báo thông tin để dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 19 Nghị định số 374/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về BHTN.

Theo đó, tại mục a khoản 1 Điều 19 Nghị định số 374/2025/NĐ-CP quy định các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau: “Có việc làm và thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Luật BHXH”.

Cũng theo quy định, người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau: Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thoả thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả tiền công, tiền lương từ 1 tháng trở lên.

Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật; có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bố nhiệm; có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp.

Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với tổ chức dịch vụ việc làm công về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh; đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Như vậy, trường hợp của bạn được tuyển dụng và bổ nhiệm làm giám đốc một công ty con (có con dấu, tài khoản riêng) và công ty đã đi vào hoạt động, thì bắt buộc bạn phải thực hiện khai báo với cơ quan quản lý nhà nước về việc làm, để dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp và tham gia BHXH bắt buộc theo quy định.