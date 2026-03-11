Bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND

(Ngày Nay) - Bộ Y tế đã cập nhật Kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Đây là bản cập nhật của Kế hoạch số 1648/KH-BYT trước đó do Bộ Y tế ban hành.

Theo Bộ Y tế, mục tiêu của kế hoạch là bảo đảm các điều kiện y tế phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

Để đạt mục tiêu này, ngành y tế tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh môi trường; bảo đảm an toàn thực phẩm; tổ chức cấp cứu, khám chữa bệnh; đồng thời sẵn sàng đáp ứng các tình huống khẩn cấp như thảm họa hoặc sự cố liên quan đến hóa học, sinh học.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo ngành y tế địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Các Sở Y tế được yêu cầu tăng cường giám sát dịch tễ, kịp thời phát hiện và xử lý các ổ dịch nếu xuất hiện trước hoặc trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Các đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch được rà soát và củng cố để sẵn sàng triển khai khi cần thiết. Công tác thường trực phòng, chống dịch cũng được tăng cường, nhằm bảo đảm khả năng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Bên cạnh đó, ngành y tế tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh và báo cáo theo quy định trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Bộ Y tế phối hợp với các địa phương chỉ đạo ngành y tế tăng cường giám sát nguồn nước, vệ sinh ngoại cảnh và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng trước và trong thời gian tổ chức bầu cử.

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được tăng cường thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát tại các địa phương. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra theo quy định nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố an toàn thực phẩm. Các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngành y tế đồng thời chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó khi xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể.

Trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế chỉ đạo các Sở Y tế và cơ sở y tế trên cả nước phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức phụ trách bầu cử xây dựng phương án bảo đảm công tác khám chữa bệnh.

Các cơ sở y tế bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị và phương tiện cấp cứu, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh của các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử cũng như người dân.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó trong các tình huống khẩn cấp như tai nạn giao thông, cháy nổ hoặc ngộ độc thực phẩm với số lượng lớn nạn nhân.

Trong trường hợp xảy ra thảm họa, các đội cấp cứu ngoại viện của các bệnh viện trên địa bàn sẽ được huy động tham gia cấp cứu và xử trí theo quy định.

Đối với các tình huống liên quan đến hóa chất hoặc ngộ độc thực phẩm hàng loạt, Cục An toàn thực phẩm được giao làm đầu mối phối hợp với Cục Phòng bệnh, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và các trung tâm chống độc của bệnh viện trên địa bàn.

Các đơn vị liên quan sẽ phối hợp xác định nguyên nhân, nguồn gốc sự cố và triển khai các biện pháp xử trí nhằm hạn chế hậu quả.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh được giao là đơn vị thường trực của công tác y tế phục vụ cuộc bầu cử. Cục có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị triển khai kế hoạch và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đồng thời chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh phục vụ các lực lượng tham gia cuộc bầu cử và sẵn sàng tham gia cấp cứu thảm họa khi có yêu cầu.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng và cập nhật kế hoạch bảo đảm y tế phục vụ cuộc bầu cử trên địa bàn. Các địa phương phải bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu khẩn cấp trong các tình huống thảm họa như cháy nổ, tai nạn giao thông, bão, lũ lụt; đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trước và trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Các Sở Y tế cũng thành lập các đội cơ động phòng, chống dịch, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

Đối với các bệnh viện và viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, kế hoạch yêu cầu chuẩn bị từ 5 đến 10 giường bệnh cùng cơ số thuốc và trang thiết bị thiết yếu để sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu người bệnh trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Theo kế hoạch, Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổng hợp tình hình và báo cáo trực tiếp về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Phòng bệnh và Cục An toàn thực phẩm. Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để tổng hợp và báo cáo Bộ Y tế.