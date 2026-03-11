Việt Nam thúc đẩy đồng thuận hướng tới hội nghị Bộ trưởng WTO

(Ngày Nay) - Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Geneva, cùng Tham tán công sứ Phạm Quang Huy và các cán bộ Phái đoàn đã tham dự phiên họp thường kỳ đầu tiên năm 2026 tại trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ở Geneva.
Việt Nam thúc đẩy đồng thuận hướng tới hội nghị Bộ trưởng WTO

Phiên họp diễn ra trong bối cảnh hệ thống thương mại đa phương đang đối mặt với nhiều thách thức và các tiến trình đàm phán tồn tại nhiều khác biệt giữa các thành viên. Do đó, phiên họp được đánh giá có ý nghĩa quan trọng nhằm thảo luận và hoàn thiện các văn kiện thực chất để trình lên Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 14 (MC14), dự kiến diễn ra ngày 26 – 29/3 tại Cameroon.

Trước thực trạng phân hóa quan điểm giữa các thành viên WTO trên nhiều lĩnh vực trọng yếu, Phái đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia thảo luận và có phát biểu mang tính xây dựng trong 3 chủ đề then chốt. Các bài phát biểu không chỉ nêu rõ lập trường của Việt Nam mà còn thể hiện vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên tăng cường hợp tác nhằm bảo vệ và củng cố hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ.

Về cải cách WTO, Việt Nam cho rằng dù các dự thảo hiện tại chưa thể đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của tất cả các bên nhưng đã tổng hợp kết quả tham vấn rộng rãi nên việc trình các văn kiện này lên MC14 để các bộ trưởng xem xét và đưa ra định hướng tiếp theo là rất cần thiết. Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm không gian chính sách cho các thành viên, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, đồng thời kêu gọi khôi phục đầy đủ và hiệu quả hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO – một trụ cột quan trọng của hệ thống thương mại đa phương.

Đối với đàm phán trợ cấp thủy sản, Việt Nam bày tỏ tự hào là một trong những thành viên góp phần đưa Hiệp định Trợ cấp Thủy sản chính thức có hiệu lực từ ngày 15/9/2025. Hướng tới vòng đàm phán giai đoạn 2, Việt Nam ủng hộ xây dựng một hiệp định toàn diện, góp phần ngăn chặn tình trạng đánh bắt quá mức và thúc đẩy quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản toàn cầu.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt liên quan đến an ninh lương thực, Việt Nam ủng hộ thông qua một Tuyên bố cấp bộ trưởng tại MC14 nhằm duy trì động lực cho tiến trình đàm phán cải cách nông nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu trong bối cảnh có nhiều thách thức mới.

Xuyên suốt các phiên thảo luận, Phái đoàn Việt Nam đã truyền tải thông điệp đề nghị tất cả các thành viên WTO thể hiện ý chí chính trị và sự linh hoạt cần thiết nhằm đạt được các kết quả có ý nghĩa tại hội nghị MC14 sắp tới tại Yaoundé. Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam - một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

hội nghị Bộ trưởng WTO Việt Nam Đại sứ Mai Phan Dũng

