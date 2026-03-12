Hà Nội triển khai kiểm tra 100% điểm bỏ phiếu tại các xã, phường

(Ngày Nay) - Nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy phục vụ bầu cử, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5 đã kiểm tra tại 100% điểm bỏ phiếu trên địa bàn các phường Hoàng Liệt, Yên Sở và xã Thanh Trì (Hà Nội).
Cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 31 kiểm tra phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại một điểm bỏ phiếu tại xã Nam Phù.
Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ về triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các địa điểm bầu cử trên toàn thành phố, từ ngày 27-2 đến nay, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5 đã phối hợp với Công an các phường Hoàng Liệt, Yên Sở và xã Thanh Trì cùng các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các điểm bầu cử.

Theo thống kê, trên địa bàn phường Hoàng Liệt, phường Yên Sở và xã Thanh Trì có 56 địa điểm tổ chức bầu cử. Để chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các hoạt động bầu cử, Thiếu tá Lê Huy Chiến, Đội phó Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5 cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực tế tại 100% điểm bỏ phiếu; đồng thời hướng dẫn Ban tổ chức, lực lượng phục vụ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tại các điểm kiểm tra, đoàn công tác tập trung rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn như hệ thống điện phục vụ hoạt động bầu cử; việc bố trí, trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu; bảo đảm các lối thoát nạn thông thoáng; niêm yết biển cấm lửa, cấm hút thuốc tại khu vực có nguy cơ cháy, nổ.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn lực lượng tại chỗ và thành viên các tổ bầu cử kỹ năng sử dụng bình chữa cháy, phương tiện cứu nạn cứu hộ được trang bị tại các điểm bầu cử; cách xử lý sự cố cháy, nổ ban đầu và phương án thoát nạn an toàn khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Ông Phạm Thanh Ngọc, Tổ trưởng tổ bầu cử số 4 (xã Thanh Trì) cho biết, công tác phòng cháy, chữa cháy là một trong những tiêu chí bảo đảm an toàn tại điểm bầu cử để phòng ngừa rủi ro cháy nổ. Điểm bầu cử cũng được bố trí ít nhất 2 bình chữa cháy, niêm yết các nội dung phòng cháy, chữa cháy. “Lực lượng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5 cũng đã hướng dẫn, tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy để tổ bầu cử nắm vững, từ đó xây dựng phương án bố trí lực lượng bảo vệ để khi có tình huống thì có thể xử lý tại chỗ ngay”, ông Phạm Thanh Ngọc nói.

Công tác bảo đảm an toàn phòng cháy được Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5 thực hiện quyết liệt nhằm xây dựng “vành đai an toàn” xung quanh các khu vực bỏ phiếu, đồng thời giúp lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn quản lý, từ đó chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố cháy, nổ hoặc các tình huống khẩn cấp khác trong ngày bầu cử.

