Công đoàn lấy ý kiến lao động về hoán đổi ngày nghỉ bù để nối dài nghỉ lễ

(Ngày Nay) - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức lấy ý kiến người lao động về các phương án hoán đổi nghỉ lễ trong tháng Tư năm nay sau khi nhiều cấp cơ sở đề nghị.
Người lao động về quê đón Tết trên các chuyến xe miễn phí.
Năm nay, kỳ nghỉ lễ dịp Giỗ tổ Hùng Vương và dịp Chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 1/5 chỉ cách nhau 2 ngày. Do đó, một số doanh nghiệp và công đoàn cơ sở đề xuất chuyển ngày nghỉ bù Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 27/4) sang thứ Tư (ngày 29/4) hoặc thứ Bảy (ngày 2/5), nhằm giúp người lao động có thể nghỉ liên tục 4-5 ngày trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Tuy nhiên, Bộ Luật Lao động quy định ngày nghỉ bù phải được bố trí ngay sau ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ hằng tuần trùng lễ, không được chuyển đổi sang thời điểm khác. Do đó, đề xuất hoán đổi không phù hợp quy định pháp luật.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết nhiều công đoàn cơ sở và người lao động đã gửi kiến nghị về việc hoán đổi ngày nghỉ. Ông nhấn mạnh: "Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ lắng nghe ý kiến từ phía người lao động, đồng thời nghiên cứu quy định của pháp luật và trao đổi với Bộ Nội vụ trước khi đưa ra đề xuất chính thức."

Dự kiến, Tổng Liên đoàn sẽ tiếp tục thu thập ý kiến của đoàn viên và người lao động thông qua các kênh truyền thông xã hội. Ông Hiểu cũng cho biết để đưa ra đề xuất chính thức, cơ quan này sẽ phải cân nhắc đồng thời ba yếu tố: Nguyện vọng của người lao động, quy định của pháp luật và sự hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan.

Hiện tại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiến hành lấy ý kiến từ các công đoàn cơ sở và sẽ mở rộng ra toàn bộ người lao động. Sau khi tổng hợp và đánh giá, cơ quan này mới có thể đưa ra đề xuất chính thức. Một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay là quy định về nghỉ bù phải liền kề ngay sau ngày nghỉ lễ.

"Quy định nghỉ bù ngay sau ngày lễ đôi khi tạo ra bất cập, đặc biệt trong tình huống hai kỳ nghỉ sát nhau như năm nay. Đây là vấn đề cần bàn bạc kỹ, bởi hiện chưa có sửa đổi luật, nên mọi phương án đều phải cân nhắc thận trọng," ông Hiểu cho biết.

Từ thực tế của việc hai kỳ nghỉ lễ năm nay gần kề nhau, lãnh đạo tổ chức công đoàn cho rằng đã đến lúc cần nghiên cứu điều chỉnh quy định theo hướng linh hoạt hơn, thay vì "cứng" như hiện nay, theo đó khi sửa Bộ Luật Lao động cần quy định mở, cho phép doanh nghiệp và công đoàn thỏa thuận để sắp xếp lịch nghỉ bù phù hợp với tình hình sản xuất và nhu cầu nghỉ ngơi của người lao động.

Trước đó, ngày 3/4, lãnh đạo Cục Việc làm, Bộ Nội vụ cho biết không có chủ trương hoán đổi hai kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 1/5 mà thực hiện theo Bộ luật Lao động. Bộ Nội vụ đã thông báo những ngày nghỉ lễ Tết năm 2026 và lịch nghỉ này áp dụng cho công chức, viên chức, lao động khu vực nhà nước. Đối với lao động trong khu vực doanh nghiệp tư nhân thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người lao động.

nghỉ lễ nghỉ bù

