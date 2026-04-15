Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030

Hội nghị có sự tham dự của Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; Đồng chí Phạm Minh Khuê, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế; Đồng chí Nguyễn Lương Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, Văn phòng, Vụ, Cục Bộ Y tế; Lãnh đạo các Ban Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lương Tâm đã báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2024 - 2025. Theo đó, công tác phối hợp giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam được triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt nhiều kết quả nổi bật. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành; tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến người lao động; tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và tư vấn pháp luật; phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Đặc biệt, trong các dịp Tết Nguyên đán, Công đoàn Y tế Việt Nam chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động chăm lo Tết, bảo đảm tiền lương, thưởng và nhiều hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên. Tổng số tiền hỗ trợ, chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động của Công đoàn Y tế Việt Nam và các Công đoàn cơ sở trực thuộc khoảng hơn 30,5 tỉ đồng. Chương trình “Chợ tết Công đoàn năm 2024, 2025” tổ chức với nhiều ưu đãi cho đoàn viên công đoàn đã tạo được dấu ấn không nhỏ với trên 2.000 đoàn viên, người lao động ngành y tế đã được tặng quà. Các hoạt động hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bạo hành trong khi thực nhiệm vụ, xây dựng mái ấm công đoàn, nhà công vụ,.. được quan tâm, phối hợp, qua đó giúp đoàn viên, người lao động ngành y tế yên tâm công tác, sớm ổn định cuộc sống.

Trong thời gian tới, Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức, hưởng ứng các phong trao thi đua trọng tâm, tiêu biểu như: Phong trào “Công đoàn Y tế Việt Nam đồng hành vì sức khỏe đoàn viên, người lao động”; “Vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động ngành y tế thực hiện giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, vì sự hài lòng và tin yêu của nhân dân”; Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe Việt Nam (7/4) hằng năm;… Xây dựng mô hình “Phòng khám công đoàn”, “Trung tâm tư vấn và nâng cao sức khỏe cho công nhân”. Phối hợp với ngành y tế, doanh nghiệp tổ chức các chương trình khám lưu động, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí; Nghiên cứu xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe Công đoàn, thực hiện công tác khám sức khỏe cho người lao động theo các nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 02/CTr-TLĐ ngày 19/12/2025 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Quyết định số 3265/QĐ- BYT ngày 16/10/2026 của Bộ Y tế về thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và năng cao sức khỏe Nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế nhấn mạnh việc ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2030 là bước tiếp nối quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam. Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Y tế Việt Nam, chỉ đạo triển khai thống nhất trong toàn ngành; bảo đảm các nội dung phối hợp được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến rõ nét.

Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước của ngành, Bộ Y tế sẽ chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở trong việc tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp; bảo đảm mọi chủ trương, chính sách liên quan đến cán bộ y tế và người lao động trong ngành đều được triển khai kịp thời, thực chất, đi vào cuộc sống...

Bộ Y tế đề nghị người đứng đầu các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam giai đoạn 2026-2030; thực hiện nhiệm vụ đã nêu tại Quyết định số 3265/QĐ- BYT của Bộ Y tế ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, thời gian qua, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Công đoàn Y tế Việt Nam phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho rằng việc ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026–2030 là hết sức cần thiết, nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, tạo cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả hơn giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam. Để việc triển khai đạt hiệu quả thiết thực đề nghị Công đoàn Y tế Việt Nam trong giai đoạn tới:

Thứ nhất, thời gian qua vẫn diễn ra hành động người nhà bệnh nhân xúc phạm, bạo hành thân thể, tinh thần nhân viên y tế. Những vụ việc vẫn diễn ra gây bức xúc trong xã hội, Công đoàn Y tế Việt Nam cần thể hiện rõ vai trò đại diện, lên tiếng kịp thời, đứng ra bảo vệ, khởi kiện theo quy định đối với các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách nhằm bảo vệ an toàn cho nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Trong đó, việc xây dựng lực lượng hoặc thiết chế bảo vệ chuyên biệt trong bệnh viện cần được xem xét trên cơ sở tham vấn ý kiến từ các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Thứ hai, triển khai hiệu quả chủ trương khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hiện nay, tổ chức công đoàn có khoảng 8,6 triệu đoàn viên, lãnh đạo Tổng Liên đoàn đề xuất nghiên cứu cơ chế để công đoàn phối hợp với ngành y tế và các nguồn lực xã hội tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho đoàn viên, người lao động.

Thứ ba, tiếp tục phát huy và nâng tầm các phong trào thi đua, đặc biệt là mô hình “Bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”. Theo đó, cần nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm áp dụng rộng rãi tại các cơ sở khám chữa bệnh, gắn với việc cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên y tế và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn Y tế Việt Nam thực hiện tốt các nội dung đã ký kết.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Lương Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Lãnh đạo Bộ Y tế. Đây là những định hướng hết sức quan trọng để Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới, đưa Quy chế đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống cán bộ y tế và chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.