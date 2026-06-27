Công đoàn Y tế Việt Nam phát động phong trào thi đua và cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 72-NQ/TW

(Ngày Nay) - Sáng ngày 26/6, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Y tế Việt Nam; đồng thời phát động phong trào thi đua và Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Triển khai nghị quyết và chương trình hành động nhiệm kỳ mới
Phát biểu khai mạc hội nghị, TS. Nguyễn Lương Tâm - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, việc tổ chức hội nghị gắn với phát động phong trào thi đua và cuộc thi trực tuyến nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, đưa nội dung nghị quyết vào thực tiễn hoạt động.
Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cũng thông tin về những kết quả của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra vào tháng 5.2026 tại Hà Nội.
Nhằm giúp các đơn vị nắm vững những nội dung trọng tâm, ThS. Phạm Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, đã triển khai Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Y tế Việt Nam và hướng dẫn Kế hoạch số 10/KH-CĐYT về phong trào thi đua phù hợp với đặc thù ngành.
Toàn cảnh hội nghị.
Tiếp đó, ThS. Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, làm cơ sở để các công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ mới.
Theo nội dung được quán triệt tại hội nghị, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam xác định mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm.
Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Y tế Việt Nam cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với đặc thù ngành, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Bên cạnh đó, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đổi mới hệ thống y tế theo hướng hiện đại, công bằng, hiệu quả; chú trọng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
TS. Nguyễn Lương Tâm - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam.
Phát động phong trào thi đua và ký cam kết thực hiện trong toàn ngành
Tại hội nghị, TS. Nguyễn Lương Tâm, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến, đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Y tế thực hiện giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn dân, vì sự hài lòng và tin yêu của Nhân dân”.
Phong trào tập trung vào các nội dung như nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, xây dựng môi trường làm việc an toàn, nhân văn và tăng cường các hoạt động vì cộng đồng.
Cùng với đó, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 72-NQ/TW được phát động rộng rãi, kèm theo hướng dẫn về thể lệ và cơ cấu giải thưởng để các đơn vị triển khai thống nhất. Hội nghị cũng theo dõi phóng sự phản ánh kết quả và việc hưởng ứng phong trào thi đua của các đơn vị y tế trong thời gian qua.
Nghi thức ký cam kết thực hiện phong trào thi đua giữa đại diện 9 khối thi đua trong ngành.
Một trong những nội dung của hội nghị là nghi thức ký cam kết thực hiện phong trào thi đua giữa đại diện 9 khối thi đua trong ngành. Hoạt động được tổ chức với sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam.
Đại diện các khối thi đua cam kết triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, cải tiến quy trình chuyên môn và tham gia các hoạt động vì cộng đồng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.
Hưởng ứng phong trào, đại diện các công đoàn cơ sở cho biết sẽ triển khai bằng những hoạt động cụ thể tại từng đơn vị, lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao y đức và chất lượng phục vụ. Các đơn vị cũng xác định tiếp tục nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và cải tiến quy trình chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Đồng chí Phạm Minh Khuê, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Khuê, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua ngành, đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành cùng ngành Y tế và thúc đẩy các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ, đoàn viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới.
Bế mạc hội nghị, TS. Nguyễn Lương Tâm cho rằng sự tham gia của các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động sẽ góp phần triển khai hiệu quả phong trào thi đua và cuộc thi trực tuyến, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân và sự phát triển của ngành Y tế.
Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Y tế Việt Nam; đồng thời phát động phong trào thi đua và Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã được kết nối trực tuyến và phát trực tiếp trên các nền tảng truyền thông của Tạp chí Lao động Đoàn thể, tạo điều kiện cho đông đảo đoàn viên, người lao động ngành Y tế trên cả nước cùng theo dõi và hưởng ứng.
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