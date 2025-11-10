Cộng đồng người Việt Nam tại Anh chung tay hỗ trợ nạn nhân bão lũ ở trong nước

(Ngày Nay) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong tinh thần tương thân tương ái, đông đảo bà con trong cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh đã chung tay quyên góp gần 9.000 bảng Anh (310 triệu đồng) ủng hộ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả bão lũ tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc Việt Nam thời gian gần đây.

Hoạt động quyên góp này được phát động ngay trong khuôn khổ giải Pickleball London mở rộng lần thứ nhất – một sự kiện thể thao cộng đồng sôi động, thắm tình đồng hương, giàu ý nghĩa nhân văn và thu hút sự tham gia của đông đảo của kiều bào ở London. Đặc biệt, giải đấu này có sự tham dự của NSƯT, danh hài Quang Thắng, người đã giành toàn bộ số tiền thưởng của giải Nhất đôi nam nữ để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong nước.

Hội Người Việt Nam tại Anh (VAUK) tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc vận động kiều bào và các doanh nghiệp tại Anh tham gia hỗ trợ quê hương. Hội và các thành viên từng ghi dấu ấn với nhiều hoạt động, chương trình từ thiện, hỗ trợ đồng bào trong nước trong đại dịch COVID-19, ủng hộ chiến sỹ Trường Sa, hỗ trợ thực phẩm, y tế và giáo dục cho bà con ở các vùng núi, biên giới, hải đảo ở Việt Nam.

Điểm nhấn của đợt quyên góp là sự tham gia nhiệt tình, đồng lòng từ các hội đoàn, trí thức, doanh nhân trong cộng đồng người Việt Nam tại Anh, nổi bật là Hiệp hội Phụ nữ và Trẻ em Việt Nam tại Anh với khoản đóng tiền mặt và 2.000 suất ăn, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Anh (VBUK), Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS)…

Danh sách đóng góp vẫn đang được cập nhật liên tục, với sự tham gia của hàng chục cá nhân, gia đình và doanh nghiệp Việt tại Anh, từ Eastern Horizon Wealth Management, The Charm Brighton Boutique Hotel & Spa, K&P Global Ltd, Novanet Marketing, Galaxy Thiên Hà, Viet Brite… đến những khoản tiền nhỏ từ bà con lao động. Tất cả đều thể hiện một thông điệp chung: Dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, thì tấm lòng vẫn hướng về quê nhà.

Phát biểu tại buổi lễ quyên góp, bà Lê Thị Mỹ Lệ - Chủ tịch VAUK nhấn mạnh: “Hành động này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là sợi dây kết nối cộng đồng, khơi dậy truyền thống tương thân tương ái quý báu của dân tộc. Các hội đoàn, doanh nghiệp, kiều bào tại Anh đã và đang là cầu nối vững chắc giữa hai đất nước, là nhân tố góp phần gắn kết kiều bào với quê hương”.

Ông Hoàng Việt Phương - Chủ tịch VBUK, xúc động chia sẻ: “Mỗi đồng tiền quyên góp hôm nay không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà là trái tim của cộng đồng người Việt tại Anh gửi về quê hương. Hành động này tiếp tục khẳng định truyền thống tương thân tương ái - một di sản quý báu của dân tộc, đồng thời là sợi dây kết nối vững chắc giữa kiều bào và đất nước, giúp đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”.

Đại diện các hội đoàn đã thống nhất sẽ chuyển toàn bộ số tiền về Việt Nam thông qua kênh tiếp nhận chính thức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảm bảo sự minh bạch, tiền hỗ trợ đến đúng tay người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Chương trình quyên góp sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới và danh sách ủng hộ vẫn kéo dài.

Trước đó, cũng trong tinh thần này, đầu tháng 10, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Anh cũng đã tổ chức quyên góp để hỗ trợ các nạn nhân của trận bão số 10 tại Việt Nam nhằm chia sẻ khó khăn, động viên đồng bào trong nước sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.