Giám sát và triển khai ứng phó dịch bệnh trong bão lũ

(Ngày Nay) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (bão KALMAEGI), Bộ Y tế đã gửi văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Bên cạnh việc chủ động thực hiện các kế hoạch phòng chống bão lũ, Bộ Y tế cũng đặc biệt chú trọng đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm do hậu quả của mưa lũ. Các chuyên gia y tế cảnh báo, môi trường và nguồn nước bị ô nhiễm, cùng với việc điều kiện sinh hoạt bị đảo lộn, ảnh hưởn đến sức khỏe người dân.

Chủ động rà soát và thực hiện các kế hoạch phòng chống bão lũ

Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 4/11/2025 về việc chủ động phòng chống và ứng phó với bão số 13, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng người dân. Các đơn vị cần theo dõi sát sao diễn biến bão, mưa, lũ và chủ động rà soát các kế hoạch, phương án phòng chống bão lũ. Các biện pháp ứng phó cần được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện đúng phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, với quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và Nhà nước.

Bộ Y tế cũng yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm tổ chức trực chuyên môn và cấp cứu 24/24, sẵn sàng thu dung, điều trị nạn nhân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đồng thời, cần đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc thiết yếu, bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư y tế và thiết bị cung cấp điện dự phòng để đáp ứng kịp thời các tình huống khẩn cấp.

Công tác bảo vệ các cơ sở y tế tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ cần được ưu tiên. Các cơ sở y tế thực hiện sơ tán, bảo vệ người và tài sản tại những vùng thấp trũng có nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế yêu cầu việc giám sát dịch bệnh trong và sau bão lũ cũng cần được thực hiện nghiêm ngặt; tổ chức vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm và kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát trong và sau mưa lũ. Các cơ sở y tế ổn định hoạt động để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Địa phương báo cáo tình hình thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ và khả năng ứng phó với Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh) để tổng hợp và đề xuất hỗ trợ khi vượt quá khả năng địa phương.

Ứng phó nguy cơ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm sau mưa lũ

Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm do hậu quả của mưa lũ, các chuyên gia y tế cảnh báo rằng môi trường và nguồn nước bị ô nhiễm, cùng với việc điều kiện sinh hoạt bị đảo lộn, có thể làm giảm sút sức khỏe cộng đồng.

Các bệnh truyền nhiễm thường gia tăng sau bão lũ, đặc biệt là các bệnh liên quan đến nguồn nước, nhiễm lạnh, các bệnh lây qua véc tơ và các bệnh do tiếp xúc với nước bẩn. Nếu không được kiểm soát kịp thời, các ổ dịch có thể lây lan nhanh chóng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Để bảo vệ sức khỏe người dân và ngăn chặn dịch bệnh, các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế cần được thực hiện nghiêm túc. Các cơ sở y tế cần nhanh chóng khôi phục hoạt động, từ trạm y tế đến bệnh viện, đảm bảo không gián đoạn công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là các dịch vụ y tế cơ bản và cấp cứu ban đầu như khám chữa bệnh, cấp cứu sản phụ, cấp cứu chấn thương, đuối nước và điện giật.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân, đồng thời đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm. Công tác giám sát dịch bệnh tại cộng đồng cũng cần được thực hiện chặt chẽ với các biện pháp đồng bộ như diệt véc tơ truyền bệnh, tiêm chủng đầy đủ và tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe.

Một giải pháp quan trọng là duy trì lực lượng y tế tăng cường tại các xã, thôn bị ảnh hưởng nặng nề cho đến khi tình hình ổn định. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh và y tế cơ sở cần chủ động giám sát dịch bệnh không chỉ ở các cơ sở y tế mà còn tại cộng đồng. Cần đảm bảo phát hiện sớm các ca bệnh đầu tiên và xử lý ổ dịch kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Ngoài ra, cần đảm bảo công tác thông tin và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm thông suốt, để kịp thời nắm bắt tình hình và xử lý ngay khi phát hiện ca bệnh.