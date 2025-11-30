Nhấn mạnh việc đánh giá và sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực là yếu tố mang tính quyết định trong thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị, năm 2026, toàn Đảng bộ thành phố thống nhất nhận thức và chủ trương thực hiện nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch công tác đánh giá cán bộ theo tiêu chí, sản phẩm đầu ra theo Quy định số 61.

Theo đó, định kỳ hằng quý xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xem xét, quyết định điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ thuộc diện quản lý, nhất là những vị trí tư lệnh các ngành, người đứng đầu các địa phương.

Thành ủy sẽ tiếp tục phân công nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả; tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát để đôn đốc tiến độ công việc, chủ động phát hiện, phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa; đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, biết làm, dám đổi mới sáng tạo, quyết liệt vì sự phát triển của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu, cần tập trung trí tuệ và nhân lực tinh hoa nhất cho công tác xây dựng quy hoạch chung và quy hoạch kinh tế - xã hội thành phố. Quy hoạch phải hiện thực hóa được mục tiêu Hải Phòng trở thành trung tâm cảng biển, logistics và công nghiệp lớn nhất cả nước. Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định chung của hai địa phương để xây dựng một hệ thống quy định chung, thống nhất áp dụng cho toàn thành phố, hoàn thành xong trong quý I/2026.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị toàn Đảng bộ và hệ thống chính quyền rà soát lại toàn bộ định mức chi tiêu; cắt giảm những khoản chi không cần thiết; dồn nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung triển khai, thi công đúng tiến độ các dự án động lực lớn, phấn đấu trong quý I/2026 sẽ khởi công các dự án được coi là những trục xương sống, thúc đẩy tăng trưởng, như: Tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng; cảng Nam Đồ Sơn…. Đồng thời, trong năm 2026, phấn đấu khởi công tuyến đường tốc độ cao kết nối Đông - Tây Hải Phòng…

Ban Thường vụ Thành ủy giao Văn phòng Thành ủy tiếp tục rà soát phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn nữa Đảng ủy trực thuộc trong phát triển kinh tế - xã hội, đề cao tính chủ động, tự quyết, tự chịu trách nhiệm của các Đảng bộ, Đảng ủy trực thuộc.

Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giao các sở, ngành rà soát lại quỹ đất, hạ tầng khu công nghiệp - khu kinh tế để xác định các vị trí có thể tiếp nhận dự án quy mô lớn; lập danh mục dự án với thông số kỹ thuật rõ ràng, đủ điều kiện xúc tiến đầu tư; chủ động tiếp cận các tập đoàn công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics, trung tâm dữ liệu; nghiên cứu giao chỉ tiêu thu hút đầu tư cho từng đồng chí phụ trách lĩnh vực; chủ động tiếp cận nhà đầu tư, trực tiếp xử lý vướng mắc và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thu hút dự án; khẩn trương xây dựng đường găng tiến độ các dự án trọng điểm về công nghiệp, đô thị, logistics để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo thực hiện.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng nhấn mạnh, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cần tập trung vào các dự án lớn, trọng điểm, tạo được động lực, sức hấp dẫn thu hút đầu tư tư nhân của khu vực dự án; bố trí đầy đủ vốn để thực hiện các đề án đã được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua về y tế, giáo dục, đào tạo nghề cho lao động.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Hải Phòng tiếp tục giữ vững mức hai con số, phấn đấu đạt 12,35%, vượt mục tiêu Chính phủ giao, khẳng định tiềm lực và sự phát triển bền vững của thành phố và vai trò động lực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Thu ngân sách nhà nước năm 2025 của Hải Phòng ước đạt 187.766 tỷ đồng, đạt 127,4% dự toán Trung ương giao, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu dự kiến đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu. Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 ước đạt 41,58 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 41,58 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu hút khách du lịch ước đạt 14,43 triệu lượt, tăng 23,4%. Có 7.200 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 33,3% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm. Năm 2025, Hải Phòng ước hoàn thành 10.775 căn nhà ở xã hội, ước giải quyết việc làm cho 98.500 lượt người…

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu, năm 2026, Hải Phòng chọn chủ đề của năm là “Chủ động thực thi, phát huy động lực, tăng trưởng bứt phá” với 9 giải pháp để đạt mục tiêu. Giải pháp hàng đầu là tập trung thực hiện Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, đặc biệt là khu thương mại tự do thế hệ mới; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế; tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tăng cường quy hoạch, phát triển đô thị, nông thôn và phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược gắn với đẩy manh liên kết vùng.

Đồng thời, Hải Phòng chú trọng quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số; phát triển văn hóa, xây dựng con người Hải Phòng phát triển toàn diện và có giá trị bản sắc riêng, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội…