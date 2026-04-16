Công nghệ số và AI tác động mạnh tới y khoa hiện nay

(Ngày Nay) - Trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ robot đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong y học, góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe người dân.

Thông tin trên được các chuyên gia y tế đưa ra tại Hội nghị Khoa học thường niên năm 2026 do Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức ngày 16/4, với sự tham dự của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước đến từ Hoa Kỳ, Pháp và nhiều quốc gia khác, cùng các báo cáo viên trong nước đến từ nhiều bệnh viện.

Phát biểu tại hội nghị, BSCKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy nhấn mạnh, sự phát triển của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong y học hiện đại, đặc biệt trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe người dân.

Theo bác sĩ Phạm Thanh Việt, những năm gần đây, y học thế giới và Việt Nam đã ghi nhận nhiều bước tiến vượt bậc trong các lĩnh vực như chẩn đoán hình ảnh, sinh học phân tử và điều trị cá thể hóa, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, kéo dài tuổi thọ và cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh. Đáng chú ý, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong thực hành y khoa, trong đó các mô hình hỗ trợ chẩn đoán, phân tích dữ liệu lớn và thiết bị thông minh ngày càng trở thành công cụ quan trọng trong lâm sàng.

Trên cơ sở đó, Bệnh viện Chợ Rẫy xác định, định hướng đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh, hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân một cách toàn diện, hiệu quả và công bằng.

Trình bày báo cáo tại hội nghị về sự phát triển của robot trong phẫu thuật, PGS.TS Lâm Việt Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, phẫu thuật robot đang trở thành một xu hướng quan trọng trong y học hiện đại, khắc phục được nhiều hạn chế của phẫu thuật nội soi truyền thống và mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho bệnh nhân. Hiện nay, trung bình mỗi năm có khoảng 1 triệu ca phẫu thuật robot trên toàn cầu, chiếm khoảng 10 - 15% tổng số các ca phẫu thuật.

Tại Việt Nam, tính đến năm 2025, nhiều bệnh viện lớn đã triển khai thành công hệ thống robot trong các chuyên ngành như ngoại tổng quát, tiết niệu, lồng ngực và tiêu hóa. Các nghiên cứu cho thấy phẫu thuật robot giúp giảm lượng máu mất và giảm các biến chứng thần kinh; bệnh nhân thường có thời gian nằm viện ngắn hơn. Robot đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả trong phẫu thuật các bệnh lý ung thư phức tạp như ung thư thực quản, dạ dày, đại trực tràng.

PGS.TS Lâm Việt Trung dẫn chứng, trước đây, ung thư thực quản được xem là bệnh có tiên lượng rất xấu, với tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật có thể lên tới hơn 60%, tỷ lệ tử vong dao động 30 - 40%. Sự ra đời của phẫu thuật nội soi từng được xem là bước tiến lớn khi giúp giảm mức độ xâm lấn, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều hạn chế như hình ảnh 2D thiếu chiều sâu và dụng cụ thao tác kém linh hoạt.

“Đặc biệt, việc nạo vét hạch quanh thần kinh quặt ngược thanh quản luôn là thách thức lớn. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bệnh nhân khàn tiếng vĩnh viễn, thậm chí dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp và tử vong sau mổ”, PGS.TS Lâm Việt Trung cho biết.

Theo đó, với sự ra đời của phẫu thuật robot đã khắc phục đáng kể những hạn chế này. Hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật giúp phẫu thuật viên thao tác chính xác hơn nhờ hình ảnh 3D có độ phân giải cao, dụng cụ linh hoạt và khả năng loại bỏ hiện tượng run tay. Nhờ đó, việc tiếp cận các vùng giải phẫu khó trở nên thuận lợi, góp phần giảm mất máu, hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

PGS.TS Lâm Việt Trung nhận định, trong tương lai, cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, phẫu thuật robot sẽ tiếp tục được mở rộng, trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng trong ngoại khoa hiện đại. Sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất trên thế giới cũng được kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí, tạo điều kiện để nhiều người bệnh tại Việt Nam được tiếp cận với công nghệ tiên tiến này.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận vai trò của Bệnh viện Chợ Rẫy trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật. Thông qua hội nghị, bệnh viện tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu chuyên môn, kết nối các nhà khoa học trong và ngoài nước, góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế.

Thứ trưởng nhấn mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực then chốt của ngành y tế trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao trong chẩn đoán, điều trị, can thiệp chuyên sâu và quản lý bệnh viện. Thứ trưởng đề nghị ngành y tế tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu gắn với thực tiễn lâm sàng, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng AI và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ.