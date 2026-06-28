Công ty Cổ phần Xây dựng Đắc Đạo và gói thầu hơn 341 tỷ đồng tại Bắc Ninh

(Ngày Nay) - Dù quy mô vốn, doanh thu và nền tảng tổ chức được đánh giá khiêm tốn hơn Công ty TNHH Một thành viên 207 - doanh nghiệp quốc phòng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Xây dựng Đắc Đạo vẫn được xác định là thành viên đứng đầu liên danh trúng gói thầu trị giá hơn 341,5 tỷ đồng tại Bắc Ninh.

Chỉ định thầu rút gọn gói hơn 341 tỷ đồng

Ngày 18/6/2026, Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp số 1 (UBND tỉnh Bắc Ninh) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thi công thuộc Dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt trượt, thẩm lậu, sủi đùn thân, nền đê và cải tạo, nâng cấp đê tả Cầu đoạn K0-K10, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo Quyết định số 259, đơn vị được chỉ định thực hiện gói thầu là Liên danh thi công đê tả Cầu - Bắc Ninh, gồm Công ty Cổ phần Xây dựng Đắc Đạo giữ vai trò đứng đầu liên danh và Công ty TNHH Một thành viên 207.

Giá trúng thầu được phê duyệt là 341,519 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện gồm ngân sách tỉnh, ngân sách Trung ương hỗ trợ (nếu có) và các nguồn vốn hợp pháp khác. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức đơn giá điều chỉnh với thời gian thi công 18 tháng.

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn diễn ra trong bối cảnh tuyến đê tả Cầu đoạn K0-K10 xuất hiện nhiều dấu hiệu mất an toàn như sạt trượt, thẩm lậu và sủi đùn tại thân, nền đê. Đây là những hiện tượng có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình phòng, chống thiên tai, đòi hỏi cơ quan có thẩm quyền phải triển khai các giải pháp xử lý khẩn cấp.

Dự án không chỉ xử lý các điểm sự cố hiện hữu mà còn bao gồm việc cải tạo, gia cường và nâng cấp toàn tuyến nhằm nâng cao khả năng chống chịu của tuyến đê, góp phần bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và hệ thống hạ tầng phía trong đê.

Theo phân chia khối lượng công việc, Công ty Đắc Đạo đảm nhận xử lý các vị trí sạt trượt, thẩm lậu, sủi đùn và cải tạo đoạn đê từ Km0 đến khoảng Km5, với giá trị thực hiện hơn 170,759 tỷ đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Một thành viên 207 phụ trách đoạn từ khoảng Km5 đến Km10 với các hạng mục tương tự, có giá trị hơn 170,759 tỷ đồng, thấp hơn phần việc của Đắc Đạo khoảng 1 triệu đồng.

Có thể nhận thấy rằng, khối lượng công việc giữa hai thành viên gần như được chia đều. Tuy nhiên, vai trò đại diện liên danh và trách nhiệm điều phối chung thuộc về Công ty Cổ phần Xây dựng Đắc Đạo.

Được biết, Công ty TNHH Một thành viên 207 là doanh nghiệp quốc phòng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, xây lắp và phát triển hạ tầng. Tháng 9/2025, doanh nghiệp được bàn giao nguyên trạng từ Bộ Tổng Tham mưu về trực thuộc Tổng công ty 789, Bộ Quốc phòng.

Với vị thế là doanh nghiệp nhà nước trong quân đội, Công ty 207 được đánh giá có hệ thống tổ chức, nguồn lực thi công và kinh nghiệm triển khai các công trình hạ tầng quy mô lớn. So với doanh nghiệp này, Công ty Cổ phần Xây dựng Đắc Đạo có nền tảng tổ chức và quy mô hoạt động khiêm tốn hơn.

Những thông tin đáng chú ý về Công ty Đắc Đạo

Quá trình tìm hiểu cho thấy Công ty Cổ phần Xây dựng Đắc Đạo được thành lập năm 2011 tại Bắc Ninh. Tên doanh nghiệp được ghép từ tên của hai cổ đông sáng lập là ông Đoàn Đắc Đại và ông Nguyễn Văn Đạo, đều sinh sống tại địa phương.

Năm 2014, ông Nguyễn Văn Thắng, hiện là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật nhận chuyển nhượng 60% cổ phần từ các nhà sáng lập và trở thành cổ đông chi phối doanh nghiệp. Kể từ đó, vốn điều lệ của công ty Đắc Đạo liên tục có sự điều chỉnh.

Từ mức vốn ban đầu 5 tỷ đồng, doanh nghiệp nâng lên 7 tỷ đồng, sau đó tăng lên 20 tỷ đồng vào năm 2016. Đến năm 2023, vốn điều lệ được đăng ký ở mức 389 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 9/2024, doanh nghiệp điều chỉnh giảm xuống còn 68 tỷ đồng và duy trì mức vốn này đến nay.

Trong hoạt động đấu thầu, Công ty Đắc Đạo thường xuyên tham gia với vai trò thành viên liên danh. Doanh nghiệp từng hợp tác với một số nhà thầu có quy mô lớn như Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Đông Dương và Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam từng được nhắc đến trong một số thông tin liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An. Tuy nhiên, việc hai doanh nghiệp cùng tham gia một liên danh trong hoạt động xây dựng không đồng nghĩa với việc phát sinh trách nhiệm pháp lý giữa các bên và cần được nhìn nhận tách bạch.

Một số gói thầu đáng chú ý có sự tham gia của Công ty Đắc Đạo gồm Gói thầu số 11 thi công xây dựng và bảo đảm an toàn giao thông do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lương Tài làm chủ đầu tư, trị giá hơn 188 tỷ đồng; gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên mời thầu tháng 11/2024, trị giá 174,7 tỷ đồng; và Gói thầu số 10 thi công đoạn tuyến Km8+400-Km13+300 tại Bắc Ninh, trị giá khoảng 361,7 tỷ đồng.

Việc thường xuyên tham gia các liên danh xây lắp giúp doanh nghiệp duy trì nguồn việc và ghi nhận doanh thu tương đối ổn định.

Theo dữ liệu tài chính thu thập được, doanh thu của Công ty Đắc Đạo giai đoạn 2021-2025 lần lượt đạt khoảng 71,5 tỷ đồng; 130,7 tỷ đồng; 101,1 tỷ đồng; 200,7 tỷ đồng và 205,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại ở mức rất thấp so với quy mô doanh thu. Năm 2021, công ty ghi nhận lãi khoảng 27,4 triệu đồng; năm 2022 lỗ gần 700 triệu đồng. Ba năm tiếp theo, lợi nhuận sau thuế lần lượt chỉ đạt khoảng 84,9 triệu đồng, 134,8 triệu đồng và 97,9 triệu đồng.

Biên lợi nhuận duy trì ở mức rất mỏng cho thấy doanh nghiệp tạo ra doanh thu tương đối lớn nhưng phần giá trị tích lũy vào vốn chủ sở hữu còn hạn chế. Đây là một yếu tố đáng lưu ý khi đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt đối với các dự án có thời gian thi công kéo dài, đòi hỏi nhu cầu vốn lưu động, nhân lực và thiết bị lớn.

Đến cuối năm 2025, Công ty Đắc Đạo vẫn ghi nhận lỗ lũy kế hơn 3 tỷ đồng. Theo đó, vốn chủ sở hữu còn khoảng 64,6 tỷ đồng, thấp hơn mức vốn điều lệ đăng ký là 68 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp lên tới 419,6 tỷ đồng, tương đương hơn 6,3 lần vốn chủ sở hữu. Trong tổng tài sản khoảng 484,3 tỷ đồng, nợ phải trả chiếm gần 87%.

Tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao không phải hiện tượng hiếm gặp trong lĩnh vực xây dựng, khi các doanh nghiệp thường sử dụng tín dụng ngân hàng, vốn chiếm dụng từ nhà cung cấp, các khoản người mua trả trước và nhiều nguồn vốn ngắn hạn khác để phục vụ hoạt động thi công. Tuy nhiên, trong bối cảnh lợi nhuận tích lũy ở mức thấp, dư địa chống chịu trước các biến động tài chính sẽ hạn chế hơn.

Trong trường hợp tiến độ thanh toán bị kéo dài, giá nguyên vật liệu tăng, chi phí tài chính phát sinh hoặc khối lượng nghiệm thu không đạt kế hoạch, áp lực về dòng tiền có thể gia tăng và ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của doanh nghiệp.