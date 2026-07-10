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Mebi Farm được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam 2026”

Nam Phương In bài viết
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(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam năm 2026, Công ty Cổ phần Mebi Farm (thuộc Mebi Group) được trao danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam 2026".
Bà Lâm Thúy Ái, Tổng Giám đốc Mebi Farm nhận chứng nhận và kỷ niệm chương Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam 2026".
Bà Lâm Thúy Ái, Tổng Giám đốc Mebi Farm nhận chứng nhận và kỷ niệm chương Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam 2026".

Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam 2026" ghi nhận những doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ và xây dựng mô hình phát triển bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) của Việt Nam.

Mebi Farm nhìn nhận, giữa bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ hướng tới nền kinh tế xanh, các tiêu chuẩn về môi trường, phát thải carbon và phát triển bền vững không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp nếu muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, chuyển đổi xanh không chỉ giảm phát thải mà còn góp phần xây dựng một hệ thống sản xuất minh bạch, an toàn và có trách nhiệm với môi trường, cộng đồng cũng như người tiêu dùng. “Đó cũng là con đường mà Mebi Farm đã kiên trì theo đuổi ngay từ những ngày đầu xây dựng mô hình nông trại công nghệ cao”, theo doanh nghiệp.

Nông trại chăn nuôi gà đẻ trứng công nghệ cao Mebi Farm có diện tích 72ha đặt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (trước đây là huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận). Dự án được khởi công từ năm 2021 và khánh thành vào đầu năm 2025 với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Mebi Farm phát triển theo mô hình chăn nuôi hiện đại với quy trình khép kín từ con giống, dinh dưỡng, chăn nuôi, thu hoạch đến xử lý môi trường. Đồng thời ứng dụng công nghệ tự động hóa, hệ thống quản trị thông minh, năng lượng tái tạo và các giải pháp kinh tế tuần hoàn nhằm tối ưu hiệu quả sản xuất, giảm tiêu hao tài nguyên và hạn chế phát thải.

Mebi Farm được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam 2026” ảnh 1

Công ty Cổ phần Mebi Farm (thuộc Mebi Group) được trao danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam 2026".

Năm 2025, Mebi Farm chính thức ra mắt lứa trứng gà hồng - Pinky Egg - đầu tiên và đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình đưa sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam khi lên kệ của hệ thống siêu thị Bách Hoá Xanh vào tháng 4/2026 vừa qua, kế đó là sự hiện diện ở nhiều chuỗi siêu thị khác.

Pinky Egg là trứng gà thuần chay. Đàn gà mẹ được nuôi dưỡng bằng chế độ ăn hoàn toàn không chứa đạm động vật, không kháng sinh và không hormone tăng trưởng, trong hệ thống chuồng kín hiện đại nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản và Trung Quốc.

Trứng sau khi thu hoạch sẽ trải qua quy trình khử khuẩn bằng tia UV, phân loại tự động và kiểm nghiệm định kỳ nghiêm ngặt, đảm bảo mỗi sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế.

Bà Lâm Thúy Ái, Tổng Giám đốc Mebi Farm chia sẻ, danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam 2026” không phải là đích đến mà là dấu mốc trên hành trình phát triển bền vững.

"Chúng tôi tin rằng tương lai của ngành nông nghiệp không chỉ được quyết định bởi sản lượng, mà còn bởi cách doanh nghiệp tạo ra sản phẩm. Một trang trại hiện đại phải hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Chuyển đổi xanh vì vậy không phải là một dự án ngắn hạn, mà là chiến lược phát triển lâu dài của Mebi Farm”.

Là thành viên của Mebi Group, Mebi Farm đang cùng hệ sinh thái của tập đoàn từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín từ nghiên cứu, dinh dưỡng, thuốc thú y, chăn nuôi, chế biến thực phẩm đến truy xuất nguồn gốc. Hệ sinh thái giúp kiểm soát chất lượng trong toàn bộ quá trình sản xuất và tạo nền tảng để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu.

Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam năm 2026 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng Năng lượng Thế giới tại Việt Nam tổ chức trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy quá trình chuyển dịch phát thải thấp và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.


Với chủ đề "Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero", chương trình ghi nhận các mô hình doanh nghiệp đóng góp cho tăng trưởng kinh tế bền vững, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế phát thải thấp.

Nam Phương
Mebi Farm Mebi Group doanh nghiệp vinh danh tiêu biểu môi trường chuyển đổi xanh Pinky Egg

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