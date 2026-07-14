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Công viên Lê Thị Riêng: Thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật được tìm thấy

Trọng Thịnh In bài viết
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(Ngày Nay) -Trong ngày 14/7, tại hố đào gần nhà lưu niệm các liệt sĩ thuộc Công viên Lê Thị Riêng, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Tư lệnh TPHCM) đã tiếp tục tiến hành đào, tìm kiếm và phát hiện, cất bốc được 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo.
Các chiến sĩ cẩn thận bóc từng lớp đất để tìm dấu tích đồng đội
Các chiến sĩ cẩn thận bóc từng lớp đất để tìm dấu tích đồng đội

Trong ngày, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đã tập trung toàn bộ quân số, tiếp tục tiến hành đào bới với khối lượng đất ước tính khoảng 50 m³. Bên cạnh sự hỗ trợ của máy xúc, các chiến sĩ trong Đội đã dùng tay không tìm kiếm, sàng lọc từng nắm đất để tìm từng mẫu xương, từng mẫu di vật của những người đồng đội đã nằm xuống cách đây gần 60 năm.

Công viên Lê Thị Riêng: Thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật được tìm thấy ảnh 1

Một hiện vật được tìm thấy bên cạnh hài cốt liệt sĩ

Như vậy, tính đến hết ngày 14/7/2026, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố đã tìm kiếm, quy tập được 74 bộ hài cốt liệt sĩ, 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng nhiều di vật của các liệt sĩ.

Vào chiều cùng ngày, các chiến thuộc Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đã sử dụng máy xúc đào mở rộng nền đất bên trên của hố đào để chuẩn bị cho công tác tìm kiếm tiếp theo. Theo dự đoán của những người tham gia trực tiếp tại hiện trường, phần hố mở rộng cũng cho thấy nhiều dấu hiệu có hài cốt liệt sĩ nằm phía bên dưới.

Công viên Lê Thị Riêng: Thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật được tìm thấy ảnh 2

Rà tìm hiện vật dưới lòng hố

Ngày mai 15/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ tiếp tục mở rộng ra hai đầu của rãnh mộ để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Trọng Thịnh
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